El festival B-RETINA cumple 10 años y ¡Será B-rutal! ¡Será B-estial!

B-RETINA, el Festival de Cinema de Sèrie B de Cornellà, presentó la que será su edición más festiva y espectacular hasta la fecha, coincidiendo con su décimo aniversario.

La cita, que tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre en el Auditori Sant Ildefons promete "un auténtico fiestón dentro y fuera de la pantalla", según sus organizadores.

Con el eslogan “¡La fiesta definitiva! ¡Será B-RUTAL! ¡Será B-ESTIAL!”, el festival celebrará estos diez años con una programación especial que incluye, entre otras propuestas, la proyección de la película favorita del público de todas las ediciones anteriores, elegida mediante votación popular en redes sociales: la delirante “Caroushell”, protagonizada por un unicornio de carrusel que cobra vida y comienza una absurda ola de asesinatos.

El equipo organizador aprovechará esta ocasión para celebrar no solo sus 10 primeras ediciones, sino también la consolidación de B-RETINA como un referente destacado dentro de los festivales españoles dedicados al cine alternativo y de serie B. En este sentido, Sabina Pujol, directora de programación, ha declarado: "Cumplimos 10 años celebrando el cine que nos apasiona, y este aniversario será una declaración de amor a nuestro público. Preparaos, porque lo que se viene es cine, delirio y una fiesta que se recordará otros 10 años más".

También se ha dado a conocer el cartel definitivo y el spot oficial de B-RETINA 10, ambos creados por el ilustrador Iván Bravo, con la voz del spot a cargo del actor Roger Batalla.

CAROLINE MUNRO, INVITADA DE LUJO

La actriz británica Caroline Munro será la invitada de honor de esta décima edición. Rostro imprescindible del cine de género y serie B, Munro es recordada internacionalmente por papeles emblemáticos como chica Bond en “La espía que me amó” (1977) y por protagonizar clásicos como “Maniac” (1980) o la aventura espacial “Starcrash” (1978).

Munro recibirá el premio Golden Ticket el sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas en el Auditori Sant Ildefons. El homenaje irá acompañado de la proyección y posterior coloquio sobre “The Last Horror Film” (1982), una cinta de culto ambientada en el prestigioso Festival de Cannes, que protagonizó junto al icónico Joe Spinell, combinando con brillantez thriller psicológico y una afilada sátira sobre los excesos del mundo cinematográfico.

SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO Y PROYECCIONES ESPECIALES

La programación arrancará con fuerza el jueves 18 a las 18:30 horas con la película inaugural "Wild Zero" (1999), delirante cinta japonesa que combina zombis, rock and roll y extraterrestres, protagonizada por la banda punk Guitar Wolf y convertida en auténtico título de culto internacional.

La Sección Oficial de B-RETINA 10 incluirá "Mundo Mutante" (jueves 18, 21:00h), filme underground catalán que combina sin pudor ciencia ficción postapocalíptica y humor absurdo, firmado por el enfant terrible Juan Carlos Gallardo, quien ha ido cosechando una legión de fans tras su paso por festivales como la Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Cotxeres de Sants o la CutreCon de Madrid.

Completan la Sección Oficial otros filmes como "AJ Goes to the Dog Park" (viernes 19, 17:30h), comedia indie norteamericana escrita y dirigida por Toby Jones, guionista y voz en la popular serie animada "Historias Corrientes"; "Dude Bro Party Massacre III" (viernes 19, 19:30h), divertida parodia de slashers que promete ser una fiesta en sí misma; "Chainsaws Were Singing" (sábado 20, 16:00h), musical inspirado en el clásico de terror "La Matanza de Texas"; y "1978" (sábado 20, 22:00h), película de horror sobrenatural coproducida por Argentina y Nueva Zelanda.

SESIONES Y ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE PÚBLICO

Una de las sesiones más esperadas del festival es la tradicional “Sesión Versus”, que enfrentará a B-RETINA contra WALPURGIS, nuevo festival barcelonés especializado en cine de horror queer, el viernes 19 a las 22:00h en un duelo cinematográfico donde cada festival presenta una película destacada. Tras las proyecciones, será el propio público quien decidirá con su voto cuál es la película ganadora de la noche.

B-RETINA apostará fuerte en la “Sesión Versus” con “Caroushell” (2016), película emblemática del festival, cuya trilogía completa ya ha sido proyectada en años anteriores. Además, se trata de la película favorita del público de todas las ediciones previas de B-RETINA, elegida mediante votación popular en redes sociales. Por su parte, WALPURGIS presentará “Vegas in Space” (1991), la primera película de ciencia ficción protagonizada exclusivamente por drag queens, distribuida por TROMA y convertida en una obra clave para la visibilidad de la comunidad LGTBIQ+.

Otra sesión clave será el homenaje a la icónica actriz indonesia Suzzanna, el sábado 20 a las 12:00h, con la proyección gratuita del documental "Suzzanna: The Queen of Black Magic". Suzzanna está considerada una leyenda absoluta del cine de terror indonesio y una figura cultural venerada en su país.

El domingo 21 contará con la popular "Sesión Familiar" a las 12:00h, proyectando "Chispita y sus gorilas", comedia musical infantil de los años 80 que ha alcanzado el estatus de culto por su tono naíf, situaciones surrealistas y pegadizas canciones, protagonizada por una niña estrella y su grupo musical homónimo.

B-RETINA REDOBLA SU APUESTA POR EL CORTOMETRAJE

Uno de los momentos más potentes de B-RETINA 10 llegará el domingo 21 a las 16:00h con la sesión especial de cortometrajes organizada por el prestigioso BUT FILM FESTIVAL de los Países Bajos. Considerado una referencia absoluta del cine underground, provocador y experimental en Europa, el BUT FILM FESTIVAL traerá a Cornellà una selección de piezas que prometen romper moldes, desafiar al espectador y expandir los límites de lo que puede ofrecer el formato corto. Una oportunidad única para sumergirse en las propuestas más radicales, sorprendentes y vibrantes del panorama europeo alternativo.

Además, ese mismo domingo a las 18:00h tendrá lugar el tradicional Concurso Internacional de Cortometrajes, una de las secciones más emblemáticas de B-RETINA. Esta competición reúne cada año una cuidada selección de piezas breves procedentes de todo el mundo, que destacan por su originalidad, irreverencia y espíritu gamberro. El certamen, que cuenta con premio en metálico, se ha convertido en un escaparate imprescindible para descubrir nuevos talentos y celebrar la creatividad sin filtros del cine en formato corto.

COMPROMISO SOCIAL

Tras el éxito de la pasada edición, B-RETINA recupera este año su aplaudida iniciativa educativa en colaboración con el Institut Maria Aurèlia Capmany de Cornellà. El viernes 19 a las 16:00h se celebrará una sesión especial donde se proyectarán los trabajos audiovisuales realizados por el alumnado, en una muestra de talento joven y creatividad desbordante. La actividad, patrocinada por TRAM, busca dar visibilidad a voces emergentes en contextos socioeconómicos complejos y reafirma el compromiso social del festival con su entorno más cercano. Además, la Xarxa de Biblioteques de Cornellà sigue apoyando esta filosofía con el Fondo Especial B-RETINA de cine y literatura de serie B, disponible para consulta en la Biblioteca Central (Carrer de Mossèn Andreu, 15).