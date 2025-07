El jazz innovador de Ximo Tebar cautiva al público del Festival de Jazz de Valencia

jueves 03 de julio de 2025 , 09:20h

Más de 1.500 personas vibraron con el guitarrista Ximo Tébar, acompañado por su grupo The Champs, que fue el encargado de dar el pistoletazo de salida al 28º Festival de Jazz de Valencia con un concierto plagado de jazz, blues, funk, flamenco y son mediterráneo.

The Champs está integrado por músicos de primer nivel internacional: Pat Bianchi al órgano hammond, Donald Edwards en la batería, Nacho Mañó al bajo eléctrico y Will Mart al piano. A esta sólida formación se sumó el saxofonista valenciano Víctor Jiménez, una de las figuras con mayor proyección en la escena actual del jazz nacional.

Completaron el elenco la cantaora y bailaora flamenca Lidia Reyes, así como Claudia y Leo Tébar, esta última también en funciones coreográficas, aportando un matiz escénico que enriqueció la experiencia del espectáculo.

El concierto ofreció un recorrido por distintos estilos —blues, jazz, fusión— estructurados en varias secciones que exploraron el extenso repertorio de Tébar. Entre los momentos más destacados brilló una versión enérgica y sofisticada de Take Five, seguida de una interpretación juguetona y magistral de The Pink Panther, que incluyó una improvisación colectiva entre Tébar y Bianchi digna de los grandes escenarios internacionales.

El clímax emocional llegó con el homenaje final al maestro Lou Bennett, mentor de Tébar, en una pieza sentida en la que el público, a modo de coro, con Tebar de director, rindió tributo a uno de los grandes nombres del jazz.

Una velada redonda, con una organización impecable, un público entregado y un entorno —más allá del calor veraniego— que acompañó a la perfección una noche memorable para el jazz en Valencia.