Desde San Sebastián: Inauguración. Spanish Screenings. Invitados

martes 26 de septiembre de 2023 , 15:00h

LA ENTREGA DEL PREMIO DONOSTIA A MIYAZAKI INAUGURA EL "FESTÍN" DE CINE DE LA 71ª EDICIÓN

La entrega del Premio Donostia al cineasta japonés Hayao Miyazaki ha centrado la inauguración de la 71ª edición del Festival de San Sebastián, cuya gala de apertura ha servido para dar a conocer la programación y celebrar el cine de animación. Eva Hache y Gorka Otxoa han presentado la ceremonia en el Auditorio Kursaal y han prometido un “festín” de cine durante nueve días en los que se proyectarán 232 títulos en distintas secciones.

“Gracias al Festival de San Sebastián por este prestigioso reconocimiento. Ahora mismo, a diario estoy en el estudio creando exposiciones para el Parque Ghibli. Espero que disfruten de la película”, ha declarado Miyazaki en un vídeo remitido al Festival en el que posa junto a la estatuilla del Premio Donostia. Acto seguido, el público ha disfrutado del estreno europeo de la película inaugural, Kimitachi wa do iki ruka / The Boy and the Heron (El chico y la garza), el último trabajo del maestro de la animación japonesa.

En la presente edición, otros dos filmes animados participarán en la Sección Oficial: El sueño de la sultana / Sultana’s Dream, de Isabel Herguera, y They Shot the Piano Player (Dispararon al pianista), de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Por ello, la gala dirigida por Mireia Gabilondo y escrita por Bob Pop ha incluido un vídeo histórico con imágenes de varios títulos de animación que en su día pasaron por el Festival, entre muchos otros, One Hundred and One Dalmatians / 101 dálmatas (1961), Kalabaza tripontzia (1985), Vals Im Bashir / Vals con Bashir (2008), Futbolín (2013), Spirited Away / El viaje de Chihiro (2001), The Boy and The Beast (2015) y Black is beltza (2018).

SPANISH SCREENINGS ON TOUR PRESENTA EN EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN SU SEGUNDA EDICIÓN

Se presentaron en el Festival de San Sebastián todos los detalles de la segunda edición de Spanish Screenings on Tour en un acto que contó con la participación de Ignasi Camós, director general del ICAA; Elisa Carbonell, directora general de Internacionalización de la Empresa de ICEX España Exportación e Inversiones; Annabelle Aramburu, responsable del Área de Industria del Festival de Málaga (MAFIZ); y José Luis Rebordinos, director del certamen donostiarra. Se trata de los principales representantes de las entidades involucradas en ‘Spanish Screenings XXL. Un mercado internacional para la producción audiovisual española’, iniciativa del Componente 25, denominado ‘España hub audiovisual de Europa’ (Spain AVS Hub)’, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En el transcurso del acto se desvelaron las actividades paralelas (enlace a relación de actividades) en las que tendrá presencia la delegación española, que estará integrada por más de una cincuentena de profesionales, que se suman a los más de treinta proyectos, WIPs y películas y avances ya anunciados. Esta importante presencia en el mercado italiano contribuirá a poner de relieve ante la industria internacional la vitalidad y la diversidad del talento español y la solvencia de nuestra industria.

LAS ACTRICES JESSICA CHASTAIN Y SANDRINE BONNAIRE ASISTIRÁN AL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

La actriz y productora estadounidense Jessica Chastain y la intérprete y directora francesa Sandrine Bonnaire asistirán a la 71ª edición del Festival de San Sebastián. Sus nombres se suman a otras presencias confirmadas en el Festival como Juliette Binoche, Gabriel Byrne, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Griffin Dunne, Aidan Gillen, Miles Heizer y Mads Mikkelsen.

Jessica Chastain, ganadora del Oscar y la Concha de Plata por su papel en la película The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye, Sección Oficial, 2021), presentará Memory, seleccionada en Perlak, junto al director de la película, Michel Franco, el miércoles 27 en el Teatro Victoria Eugenia.

Sandrine Bonnaire, que ha trabajado con cineastas como Agnès Varda, André Téchiné, Claude Sautet, Claude Chabrol o Audrey Diwan, vendrá a San Sebastián para presentar el día 30 en el Kursaal la película de clausura Dance First junto a su director James Marsh y los intérpretes Gabriel Byrne, Aidan Guillen, Fionn O’Shea y Leonie Lojkine.

Además, hoy llegan a San Sebastián el actor Dominic West, que participará en la gala de inauguración; varios integrantes del jurado oficial -la actriz china Fan Bingbing, la productora, realizadora y escritora colombiana Cristina Gallego, la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe, el productor húngaro Robert Lantos, la actriz española Vicky Luengo y el director alemán Christian Petzold-; el director de Ex-Husbands, Noah Pritzker, y el equipo de La sociedad de la nieve liderado por su realizador, J.A. Bayona.