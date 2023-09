The killer, película sorpresa en San Sebastián

miércoles 27 de septiembre de 2023 , 10:00h

‘The Killer (El asesino)’ de David Fincher es la película sorpresa de la 71ª edición del Festival de San Sebastián

La esperada nueva película de David Fincher, The Killer (El asesino), es la película sorpresa de la 71ª edición del Festival de San Sebastián.

La última propuesta del director de Se7en, Zodiac o The Social Network (La red social), compitió en el pasado Festival de Venecia. Basada en la novela gráfica homónima de Alexis Nolent (Matz) e ilustrada por Luc Jacamon, The Killer está protagonizado por Michael Fassbender y cuenta la historia de un asesino que, tras un fatídico accidente, se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que, según él, no es personal.

El director de fotografía Erik Messerschmidt, premiado con un Oscar por su trabajo en Mank (David Fincher, 2020), presentará el filme en el Teatro Victoria Eugenia el sábado 30 (19:00 horas). The Killer también podrá verse en el mismo escenario a las 8:30 horas, y a las 13:00 en el Teatro Principal.

El Festival de San Sebastián recuperó en 2019 la tradición de programar una película sorpresa. A The Killer le han precedido Joker (Todd Phillips, 2019), Sportin’ Life (Abel Ferrara, 2020), Spencer (Pablo Larraín, 2021) y Blonde (Andrew Dominik, 2022).

La película sorpresa cuenta con el patrocinio de la promotora de viviendas, constructora y desarrolladora de suelo guipuzcoana Antiguo Berri.