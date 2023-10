The Residence Douz, en Túnez, el primer resort en el desierto

domingo 01 de octubre de 2023 , 23:11h

The Residence Douz, que abre sus puertas en octubre de 2023, es el primer resort en el desierto de Cenizaro Hotels & Resorts y la segunda apertura de la marca en Túnez. Como puerta de entrada al Sáhara, rodeado de brillantes arenas doradas y palmeras ondulantes, el sereno refugio consta de 50 elegantes villas, dos restaurantes gourmet y un amplio Spa by Clarins, todo ello situado en 14 hectáreas de dunas onduladas.

Situado en el sur de Túnez, este complejo de lujo ofrece una escapada a otro mundo a los viajeros que buscan un oasis de comodidad y aislamiento. Situado en un íntimo oasis de palmeras, el establecimiento combina a la perfección el lujo moderno con la elegancia atemporal, invitando a los huéspedes a soñar plácidamente bajo un cielo lleno de estrellas y a desconectar del mundo exterior. Inspiradas en el diseño y la estética locales, las villas y zonas comunes incorporan obras de arte de pintores y escultores tunecinos emergentes, alfombras tejidas a mano y terrazas privadas. La amplia piscina invita a disfrutar de sus aguas, sus lujosas tumbonas y su servicio de refrescantes bebidas y suntuosos aperitivos.

Con varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que explorar muy cercanos, resulta muy interesante aventurarse fuera del establecimiento en jeep, camello o quad y sumergirse por completo en el destino. Los cicerones de los huéspedes están a su disposición para organizar diversas excursiones, desde pasar un día en el pueblo de Matmata, famoso por sus casas trogloditas que en su día fueron el hogar de Luke Skywalker en “La Guerra de las Galaxias”, hasta una experiencia de acampada de lujo en Tembaine. Es posible recorrer las dunas en jeep y atravesar el Parque de Jebil para avistar especies saharianas protegidas, desde gacelas hasta reptiles, antes de llegar al establecimiento al atardecer para reunirse alrededor del fuego y cenar bajo las estrellas. Otro lugar de visita obligada es Tamerza, un pueblo abandonado que domina un fascinante paisaje montañoso, con una imponente cascada y un cañón por el que los huéspedes pueden pasear durante una excursión de un día completo, que incluye la visita a una antigua fortaleza bereber, Ksar Beni Alssa, y a las montañas de Toujane.

Amalgama de influencias y cocinas de todo el mundo, la rica cultura de Túnez se refleja en las dos experiencias gastronómicas del complejo, que celebran las delicias árabes y la elegancia mediterránea, con una oferta tanto de alta cocina como de comida casera. El complejo también alberga la iniciativa Cenizaro's Earth Basket, una granja y vivero ecológico donde se cultiva una gran variedad de verduras, especias y hierbas locales. Los huéspedes pueden aprender prácticas agrícolas sostenibles en la Casa de Barro, un centro cultural situado en el corazón del complejo que ofrece una serie de talleres de artesanía antigua y prácticas tradicionales tunecinas.

Después de pasar los días bajo el calor del desierto, los sentidos pueden calmarse en el Spa by Clarins; un elixir para el alma, el tranquilo espacio cuenta con un gran hammam, ocho salas de tratamiento, dos salas de exfoliación, una piscina cubierta, baños árabes tradicionales y un opulento salón. El spa ofrece tratamientos exclusivos que se inspiran en la naturaleza circundante e incorporan ingredientes autóctonos como la arcilla ghassoul y el jabón beldi. Para los viajeros más pequeños, el club infantil cuenta con un observatorio para mirar las estrellas, una piscina infantil y salas de juegos para que los niños se diviertan en un ambiente vigilado.

The Residence Douz sigue los pasos de The Residence Tunis, inaugurado en 1996 y que sigue siendo uno de los favoritos de los viajeros de lujo que visitan el norte del país. Cenizaro Hotels and Resorts quiere seguir invirtiendo en este destino cultural y está encantado de ofrecer ahora a los viajeros dos ofertas únicas, que permiten a los huéspedes viajar de la costa al desierto con facilidad y descubrir los muchos tesoros de Túnez.