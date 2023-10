Jennifer Haz: ‘España, segundo país europeo emisor de turistas a Miami’

‘Miami tiene mucho que ofrecer al turista’ nos afirma Jennifer Haz, directora de Comunicación de GMCVB, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (organización oficial de ventas y marketing de Gran Miami y Miami Beach), durante la presentación del destino turístico en Madrid.

La GMCVB ha puesto en marcha numerosas iniciativas de promoción turística en todo el mundo con el objetivo de dar a conocer mejor el destino e impulsar las zonas de Gran Miami y Miami Beach.

Para aquellos que les guste los murales tenemos el Wynwood Walls, uno de los espacios artísticos más importantes de Miami

En este proyecto se enmarca ‘Find your Miami’, una campaña promocional para mostrar la riqueza cultural de los vecindarios de Miami y las experiencias que se pueden vivir en todo el condado.

INOUTVIAJES habló con Jennifer Haz, profesional del marketing de viajes, con más de 18 años de experiencia en el sector, que nos explica lo mucho que Miami puede ofrecer al visitante…‘por ejemplo para las personas que les guste la arquitectura tenemos más de 800 edificios Art Deco, esta es una de las razones. Otra es la gastronomía, tenemos restaurantes por todos los vecindarios de Miami, doce de ellos con una estrella Michelin, unos más caros y otros más económicos. Eso es lo bueno de Miami, que tenemos hoteles y restaurantes de lujo, pero también tenemos alojamientos y restaurantes asequibles; se pueden conseguir hoteles con habitaciones a 120 euros la noche. Muchas personas piensan que viajar a Miami es caro, pero hay que saber dónde ir, por eso les invito a que visiten la web www.miamiandbeaches.lat, donde se ofrece información sobre los precios, se pueden poner filtros para buscar hoteles y restaurantes por precio’ asegura.

‘Además, tenemos mucha cultura, a pesar de que muchos crean que Miami es solo fiesta,… pero hemos cambiado muchísimo en los últimos doce años, tenemos centros de arte y cultura, centros de ballet, más de 90 galerías y museos, abiertos al público que les gusta el arte. Además, para aquellos que les guste los murales tenemos el Wynwood Walls, uno de los espacios artísticos más importantes de Miami.’

Como ella misma nos explica, más allá del brillo y el glamur, el Gran Miami y Miami Beach es también un lugar con colorido artístico. Wynwood, es un vecindario próspero y refugio para aspirantes a pintores, grafiteros, creativos y jóvenes innovadores. Este museo al aire libre… ‘se puede ver gratis. Durante más de una hora se puede pasear y contemplar cosas muy interesantes, existe mucha variedad, además cambia constantemente; de un año a otro año ha podido variar muchísimo’, y añade que ‘desde la pandemia hay muchos más restaurantes que abrieron en esa área ya que se podía ir sin mascarilla porque estaban al aire libre. Desde entonces hay muchas más cosas que ver, se puede tomar un trago, hay por lo menos diez o doce cervecerías en esa zona de la ciudad, y los visitantes pueden disfrutar del arte, tomarse una copa y después ir al próximo barrio’….

Y sus Parques Nacionales…

Si, mucha gente no sabe esto, pero en Miami tenemos dos parques nacionales en los alrededores, el Biscayne National Park y el Everglades National Park.

El Biscayne National Park - se conoce por ser una oda al mundo acuático que tiene el 95 por ciento de sus 700 kilómetros cuadrados bajo el agua. Este parque es el único sendero arqueológico subacuático del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos que conduce a seis buques naufragados- aquí se realizan actividades acuáticas; se puede hacer snorkel, scuba,…

El Distrito Art Deco, donde hay más de 800 edificios de arquitectura art decó, es algo icónico

A poco más de 80 km al sudoeste de Miami, Florida, el Parque Nacional Everglades cuenta con uno de los ecosistemas más diversos de los EE. UU. El parque ofrece protección a un paisaje inigualable de pantanos, humedales, praderas de hierbas altas y manglares, que son el hogar de especies poco comunes y en peligro de extinción. Una de las mejores formas de ver y vivir este ecosistema único es en un hidrodeslizador, que transitan por los diferentes ríos, arroyos e islas. El diseño de estos botes tiene como finalidad el transporte rápido por los humedales, sin alterar a las plantas y los animales que los habitan.

‘En el Everglades National Park se pueden ver cocodrilos e ir en bote montar en bicicleta por senderos, recorrer los diversos senderos de tablas, vadear las aguas, hacer ciclismo por los caminos… existen diferentes posibilidades de visitar el parque. Para estar en contacto con la naturaleza en Miami, yo recomiendo hacer estas actividades porque son algo diferente; las personas que vienen a Miami no se les ocurre ir a visitar estos parques nacionales, porque creen que todo en Miami es playa, aunque claro que las playas son únicas y se disfrutan…’ asegura.

¿Nos podrías decir cuál es la mejor época para viajar a Miami?

Los precios están mejor en verano, ya que existen programas con ofertas; los restaurantes en agosto y septiembre, también los hoteles, tienen precios especiales en julio y septiembre, y aunque en esa época hace calor, los precios son muy buenos, incluso en muchos hoteles de lujo se ofrecen precios que no encuentran en otra época del año.

Pero a mucha gente le gusta viajar a Miami en invierno porque hace frio en muchos países, tanto en Estados Unidos como en España, pero se van a encontrar los precios un poco altos, pero incluso en esa época hay hoteles más baratos, que incluso quedan en la playa, como el Sapphire South Beach Hotel que tiene como ocho propiedades y a veces los precios no son tan altos como en otros hoteles.

Es imprescindible en estos momentos al hablar de Miami mencionar el futbol y sobre todo a Leo Messi

Si… Messi ha sido como una bendición, un reclamo, para Miami. Yo sabía que mucha gente lo adoraba, y yo había escuchado sobre él, pero en Estados Unidos los que no siguen el fútbol no sabían quién es, pero ahora todos saben quién es Messi. Comenzó en julio a jugar con el Inter de Miami y en poco tiempo consiguió más followers en las redes, más del triple, porque la gente está siguiendo a Messi y ahora lo conocen y eso está ayudando a Miami con el turismo también, la gente quiere ir a ver los murales que se han hecho sobre él, y en diciembre va a haber muchos más, la gente viene con el propósito de hacerse fotos enfrente de los murales y eso está ayudando a traer más turistas y especialmente a los que les encanta el deporte, sobre todo de países latinoamericanos y España, también lo están siguiendo ahora en Estados Unidos, porque no lo conocían, entonces está muy bien y va a ser mejor porque esto solo es el principio.

¿Cuántos turistas españoles recibe Miami?

Antes de la pandemia, en 2019 teníamos 285.000 visitantes españoles y en el 2022 ya pasó a 183.000, y es que ha crecido muy rápido, casi a nivel de prepandemia, junto con Inglaterra han sido los países que han crecido más rápido.

En Miami tenemos dos parques nacionales en los alrededores, el Biscayne National Park y el Everglades National Park

España se encuentra en el sexto puesto internacional, y el segundo de Europa. En el ranking internacional, los primeros países son Colombia. Brasil, Canadá, México, Reinó Unido y España se entiende que los latinoamericanos están viajando mucho para Miami.

¿Qué busca el turista español cuando viaja a Miami?

Por un lado la comida, porque es una mezcla, tenemos influencias del Caribe y Latinoamérica y también un poco de Europa, incluso hay un restaurante que mezcla francés con cubano, y estos sabores hay que probarlos allí, porque en Europa los productos son diferentes.

También los parques nacionales, y los museos que tenemos…

Y espectáculos…

Sí, también, por ejemplo en el Hotel Faena, de Alan Faena, un arquitecto argentino, que hizo el hotel y un centro de arte de lujo, allí se pueden ver shows que cambian cada seis o siete meses y se trabaja para que todo esté perfecto, y eso atrae mucha a la gente.

Si van a Miami hay que ir a ver uno de esos shows, porque siempre son diferentes. Él se considera artista visionario, y pone su toque a todo lo que hace. Y lo bueno es que hay mucha gente en Miami que son artistas en sus propias ramas, gentes que visitan Europa y se traen cosas que incluyen en sus visiones como propias, y eso es interesante de ver.

Y para finalizar, ¿qué más hay que ver en Miami?

Tienen que ver el Distrito Art Deco , donde hay más de 800 edificios de arquitectura art decó, es algo icónico y con luces por la noche en rosa, y azul, y es el primer sitio que hay que ir para entender la historia de Miami, porque en ese tour se da información de la arquitectura pero también de la historia de Miami, que tiene 128 años de historia y es una ciudad pequeña comparada con New York, Boston… que tienen muchas décadas; nosotros hemos crecido muy rápido en poco tiempo, por eso estamos promocionando y preparando todo, porque en el 2026 vamos a hacer la FIFA WORLD CUP y queremos estar preparados, porque va a venir mucha gente, y hay que tener todo listo para poder enseñar a todos lo que ofrece la ciudad, que cambia cada pocos meses, diferentes restaurantes, nuevos hoteles, ciertos vecindarios que se están uniendo y que están comenzando a cambiar para adaptarse.