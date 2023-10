Nick Stasinopoulos nuevo Global Business Development Manager de Variety Cruises

martes 10 de octubre de 2023 , 09:19h

Variety Cruises ha nombrado a Nick Stasinopoulos como su nuevo Global Business Development Manager, posición que reportará directamente a la dirección ejecutiva de la naviera.

El rol de Nick se centrará en posicionar a Variety Cruises como el proveedor global preferente de cruceros boutique de 8d/7n a bordo de yates y veleros, con especial énfasis en expandir la labor comercial de la compañía en mercados Nórdicos, APAC y EMEA.

Con más de 19 años de experiencia dentro y fuera del sector turístico, la misión de Nick también será la de fortalecer la marca de Variety Cruises globalmente, establecer el conocimiento de la marca, aumentar las relaciones B2B, así como incrementar la rentabilidad de la compañía y explorar nuevos mercados potenciales para seguir creciendo.

Cuando se le preguntó por qué decidió formar parte del equipo Variety Cruises, Nick respondió: “Hemos entrado en la fase postpandemia y veo una gran oportunidad para que la industria de los cruceros alcance nuevos hitos. Variety Cruises es una compañía de cruceros boutique exclusiva que ofrece una experiencia única e íntima a todos sus huéspedes, no solo por los destinos ofrecidos, sino principalmente por la experiencia de viaje que uno disfruta a bordo. Realmente no veo a un competidor similar a Variety Cruises en este segmento. Además, mis valores están alineados con los de la cultura de Variety y me siento muy honrado por formar parte de la gran historia que tiene esta compañía desde 1949. Nuestro compromiso de seguir siendo distintos y de crear de aventuras auténticamente extraordinarias a bordo de nuestros cruceros es lo que nos diferencia y nos convierte en una naviera muy singular en la industria”.