Cada día se alimenta ¡con más de 300 sustancias químicas!

miércoles 18 de octubre de 2023 , 08:32h

Vamos a hablar de una de las prácticas más oscuras de la industria alimentaria: la presencia de ingredientes químicos en muchos de los productos que se elaboran en ella.

Buena parte de estas sustancias ponen en riesgo la salud del consumidor. Y lo peor es que en muchos casos sus nocivos efectos se conocen bien y, aun así, se sigue empleando.

Y hay muchos ejemplos de esta forma de actuar. Por citar uno de los más controvertidos, hace unos años las autoridades sanitarias dieron la voz de alarma ante la presencia de óxido de etileno en algunos productos alimenticios.

Esta sustancia se había prohibido en Europa porque causaba irritación en las vías respiratorias. Además, si se consumía de manera prolongada, podía afectar a la fertilidad y causar anomalías genéticas. De hecho, se la consideraba “altamente sospechosa” de provocar cáncer de mama.

Ante la gravedad de la situación, la Unión Europea pidió que se retiraran de todos los supermercados los productos que pudieran contener esta sustancia prohibida. Sin embargo, esta medida no sirvió de nada.

Cuando tiempo después se realizaron nuevos controles de calidad, se constató que no solo no había desaparecido de esos alimentos, sino que estaba presente en muchos otros más.

Y es que esa sustancia tan tóxica es la que se emplea para elaborar el aditivo denominado E410, el cual se utiliza como espesante en todo tipo de alimentos: helados, cereales, dulces, quesos y productos lácteos o comidas preparadas a base de carne.

¿Lo peor de todo? Que este es solo un ejemplo de los muchos aditivos químicos que se emplean como colorantes, conservantes, potenciadores de sabor... y así hasta 27 categorías diferentes.

En total estamos hablando de ¡más de 300 aditivos alimentarios sintéticos! Cada uno de ellos asociado a dolencias tan graves como deterioro cognitivo, retraso en el crecimiento, trastornos hormonales, enfermedades cardiovasculares, cáncer...

Además, estos son solo los riesgos de cada aditivo por separado. Todavía se desconoce cómo pueden afectar al organismo si se ingieren junto a otros productos químicos (el conocido “efecto cóctel”) o cuál es su efecto a largo plazo, tras años acumulándose en pulmones, corazón o cerebro.

Tóxicos que avanzan encubiertamente

Imagino que hay una pregunta que escapa a su comprensión... ¿Cómo es posible que esto se permita? Y es entonces cuando descubrimos que en ocasiones las Autoridades Sanitarias, aunque son muy conscientes de esta peligrosa situación, prefieren hacer la vista gorda.

Así lo demostró una exhaustiva investigación sobre la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que concluyó que “un 46% de los expertos que forman parte del panel de la EFSA están en conflicto de intereses, directo o indirecto, con empresas cuyos productos supuestamente deben evaluar...”.

En definitiva, las autoridades encargadas de la seguridad alimentaria parecen estar más interesadas en proteger a la industria de la alimentación que en impedir que lleguen al consumidor productos que ponen en riesgo su salud.

No me diga que no es para echarse a temblar.

(Extraído de https://www.saludnutricionbienestar.com/