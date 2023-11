EUROPA Ampliar El Palacio Arriluce Hotel reabre sus puertas en Getxo Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram











El hotel Palacio Arriluce 5* estrellas lujo en el País Vasco, aterriza en Getxo de la mano de Leading Hotels of the World. Este alojamiento ofrece a sus visitantes una experiencia de lujo donde descubrir Bilbao con una visión vanguardista, repleta de arte, cultura y exquisita gastronomía. Fue construido en 1912 por el arquitecto bilbaíno José Luis Oriol, sobre el acantilado de la Bahía de Abra, encontramos el antiguo Palacio de Arriluce, una construcción de alto valor patrimonial que ofrece una vista panorámica incomparable al mar Cantábrico. Tras la reciente renovación, se ha mantenido la esencia de su prestigiosa herencia y refinamiento aristócrata para dar un servicio excepcional a sus huéspedes. Cada rincón del hotel ofrece un diseño distintivo y moderno, la arquitectura e interiorismo junto al mobiliario e iluminación traerán al presente un ambiente contemporáneo y elegante. El estilo elevado continúa con el spa de última generación y la innovadora experiencia gastronómica de Delaunay, de la mano de Beñat Ormaetxea. El Palacio de Arriluce es un icono de excelencia y exclusividad en el famoso barrio de Getxo, en el corazón del País Vasco. El hotel ha sido construido sobre una edificación palaciega de 1912, a orillas del mar Cantábrico. Se trata de un palacio repleto de historia que marco tendencia entre la emblemática aristocracia de principios del siglo XX. Ahora abre sus puertas para volver a marcar un hito en la historia vizcaína. Con una filosofía orienta al cuidado del cliente, destaca su delicado servicio para ofrecer una estancia sofisticada y exclusiva, con una atención especialmente personalizada y un servicio de alta calidad acorde a los estándares de Palacio Arriluce Hotel. El hotel acoge en su interior 49 habitaciones, cada una con su personalidad propia donde la luz, el color y el arte juegan un papel importante, en su conjunto se crea un ambiente sereno, de elegancia y sofisticación gracias a su interiorismo clásico renovado. El alojamiento de lujo ha querido transmitir su fuerte herencia en el arte y la cultura, decorando sus paredes con obras de diversos artistas internacionales como Sonia Delaunay, František Kupka, Victor Vasarely o Diego Canogar y otras de artistas locales como José Alberdi. Una gastronómica a la altura del alojamiento y la zona. Cuenta con el asesoramiento culinario de Beñat Ormaetxea, un renombrado chef de Amorebieta, conocido por su cocina de innovación. Su propuesta aterriza en la cocina de Palacio Arriluce Hotel para seguir sorprendiendo a los comensales en el restaurante Delaunay. La oferta se completa con los dos espacios gastronómicos adyacentes, la coctelería Kupka de estilo inglés y el poolbar La Ría con vistas al mar Cantábrico. Un nuevo hotel 5* estrellas lujo en Bilbao que cuenta además con campo propio de croquet, piscina exterior infinity y un spa de exquisito nivel, Neguri Spa & wellness. En su entorno cercano se encuentran el museo Guggeheim, el museo de Bellas Artes de Bilbao, el paseo marítimo del Abra y un sinfín de naturaleza y planes de pintxos y vinos por el casco antiguo de la ciudad de Bilbao. Un destino repleto de experiencias de alto nivel para descubrir la zona del País Vasco de una manera completamente diferente. Palacio Arriluce Hotel Calle Atxekolandeta 15, 48992, Getxo-Vizcaya

Teléfono +34 946 181 156

Teléfono +34 946 181 156

Email [email protected]

