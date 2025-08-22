Islandia, escapada refrescante para este verano

viernes 22 de agosto de 2025 , 08:26h

PLAY, la aerolínea islandesa low cost, propone una escapada refrescante este verano para aquellos viajeros que quieran huir del calor peninsular. En sintonía con la tendencia del coolcationing, un nuevo concepto de vacaciones que busca dejar las altas temperaturas atrás y reconectar con la naturaleza en lugares frescos e inspiradores, Islandia es uno de los mejores destinos del mundo para experimentarla.

Si bien en verano las temperaturas suben y las horas de sol se alargan, el tiempo suele oscilar entre los 10º y los 15º C. A continuación, una selección de los mejores planes que dejarán a los viajeros, literalmente, helados:

Además de volcanes, cascadas y campos verdes, en Islandia abunda el hielo. Caminar por encima de un glaciar, como el de Sólheimajökull o Vatnajökull ―este último, con más de 8000 km cuadrados de superficie―, es una experiencia que hay que vivir por lo menos una vez en la vida.

Para quienes quieran adentrarse en “otro mundo”, visitar una cueva de hielo es también una propuesta imperdible. Muchas son inaccesibles en verano, pero siempre hay algún tesoro escondido: la cueva Katla, cerca de Vík, en la costa sur. En el interior del glaciar Mýrdalsjökull y sobre el volcán Katla, esta cueva ofrece una experiencia inmersiva por las entrañas de la isla.

Por otro lado, en el sureste de Islandia se encuentra la laguna glaciar de Jokulsarlon, que ofrece una visión privilegiada de enormes icebergs que se desprenden lentamente del glaciar Vatnajokull, creando un paisaje de ficción. Ya sea paseando por la orilla o navegando en barco, el flechazo con este destino está asegurado.

Cerca de aquí, frente a la laguna se encuentra la Diamond Beach. La playa recibe su nombre gracias a los brillantes bloques de hielo que llegan a su costa para fundirse lentamente sobre la arena, como diamantes bajo el sol, lo que la convierte en una de las más fotogénicas (y mágicas) de esta región de Islandia.