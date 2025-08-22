El Festival Anfibia 2025 de Madrid abre convocatoria internacional

El Festival Anfibia (antes denominado Adapta Fest) es una iniciativa de Culturia, financiada por el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de Fundación SGAE, que impulsa la adaptación como motor creativo y conecta disciplinas, talentos y públicos para imaginar nuevas formas de contar. Un espacio dinámico donde el cine y las series conviven con las narrativas digitales, la formación de talento y una comunidad digital activa durante todo el año.
Germán Mori, director del Festival Anfibia, declara que: “en el Festival Anfibia nos mueve la certeza de que una de las grandes formas de potenciar la creatividad es a través de la adaptación. Apostamos por consolidar un espacio único, concebido exclusivamente para explorar cómo las historias se transforman y se multiplican. Por eso este año abrimos una convocatoria internacional, para convertirnos en el punto de encuentro donde los relatos mutan, se expanden, cambian de formato y generan conexiones inesperadas.”
El Festival Anfibia regresa a la capital en su cuarta edición para explorar todo el potencial de la adaptación, reuniendo cine, series, narrativas digitales, formación y una comunidad activa de personas en una semana de proyecciones, encuentros y experiencias creativas. Bajo el claim “El festival del cine que no nació cine”, el Festival Anfibia apuesta por historias que cambian de piel: nacen en la literatura, el cómic, el teatro, el periodismo, el videojuego y otros formatos digitales y se transforman en obras audiovisuales capaces de conectar con nuevas audiencias.
Durante el mes de noviembre, Madrid se convertirá en la capital de las adaptaciones. Como novedad de este año, y tras la reciente experiencia internacional del festival en Ciudad de México, abre una convocatoria internacional para presentar obras audiovisuales adaptadas, una invitación a creadoras y creadores para formar parte de la programación del festival.
El festival pone en diálogo a las disciplinas artísticas y los formatos de origen —como la literatura, el cómic, el teatro, los videojuegos, las crónicas periodísticas u otros soportes narrativos— con el lenguaje audiovisual, para crear un espacio donde creadoras, creadores y público descubran y experimenten las infinitas posibilidades de la narrativa adaptada.
La programación del Festival Anfibia se articula en cuatro grandes ejes que invitan a vivir la adaptación desde múltiples perspectivas:
Películas: adaptación como punto de partida, una selección internacional acerca a la pantalla grande historias nacidas en otros formatos.
Series: adaptación con el mismo protagonismo, presenta episodios piloto, estrenos y temporadas que exploran todo el potencial del formato seriado.
Comunidad Anfi: una red creativa y dinámica que propone acciones durante todo el año, que fomentan la participación activa de los públicos.
Formación: laboratorios y talleres de adaptación para impulsar proyectos con proyección en la industria.
Durante una semana, Madrid será el epicentro de la adaptación, en una programación que incluirá proyecciones de películas y series, estrenos, experiencias transmedia y del universo de las narrativas digitales, talleres y laboratorios para autoras y autores, conferencias con referentes internacionales y espacios de networking que conectan a creadores, industria y audiencias.
Inscripciones y participación
Abierta la convocatoria internacional para el Festival Anfibia 2025: las inscripciones estarán disponibles hasta el 18 de septiembre y se realizarán exclusivamente a través de la plataforma Festhome: https://filmmakers.festhome.com/festival/festival-anfibia
Podrán participar obras audiovisuales de ficción y no ficción, así como series y animaciones que sean adaptaciones audiovisuales a partir de cualquier formato de origen narrativo, tales como novelas, obras gráficas, relatos tradicionales, obras de teatro, videojuegos u otros soportes narrativos.