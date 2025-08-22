Iberia renueva el menú de su servicio de reserva anticipada

viernes 22 de agosto de 2025 , 08:16h

Iberia continúa mejorando la experiencia gastronómica a bordo. Tras renovar sus menús en los vuelos de largo radio, la compañía española actualiza también su servicio de pre-order disponible en todos sus vuelos de corto y medio radio.

Este servicio está disponible desde 45 días hasta 18 horas antes del vuelo y ofrece una variedad de platos frescos para trayectos de hasta 4 horas y media de duración. Para vuelos de largo radio con salida desde Madrid, los clientes pueden añadir a su menú los exclusivos Packs de Celebración, que incluyen una deliciosa trata de vainilla y limón acompañada de una botella de cava. El servicio pre-order se entrega directamente a bordo mostrando el justificante a la tripulación, para disfrutar durante el vuelo.

Entre las novedades culinarias destacan:

Ensalada griega

Pechuga al horno sobre una cama de ragout de garbanzos.

Gnocchi vegano con ragout de tomate

Mezzelune de ricotta con espinacas salteadas

Salmón teriyaki con arroz y verduras al wok

Además, se mantiene el exitoso arroz meloso con sepia, langostino y pimiento de piquillo, galardonado como la mejor comida a bordo en los Onboard Awards 2025. Estas novedades se suman a los platos ya consolidados del servicio, como el poké de salmón o la hamburguesa de ternera.

Otra novedad es la incorporación de desayunos en vuelos de primera hora con pernocta fuera de Madrid, donde los clientes podrán disfrutar de una ensaimada de Mallorca con yogur. El servicio de comida y cena sigue disponible como hasta ahora. Con esta renovación, Iberia refuerza su apuesta por una experiencia personalizada y de calidad a bordo.