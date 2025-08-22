Brittani Washington presenta 'The Present Time' en Teatro Eslava

viernes 22 de agosto de 2025 , 08:14h

SERÁ EL 5 DE SEPTIEMBRE

El viernes 5 de septiembre de 2025, el Teatro Eslava de Madrid se transforma en un templo sonoro con la llegada de Brittani, la artista estadounidense que está revolucionando la escena musical internacional. Con una trayectoria brillante como teclista de Beyoncé, baterista de CeeLo Green y bajista de En Vogue, Brittani da el salto al centro del escenario con su show más íntimo, vibrante y transformador: The Present Time.

Después de más de seis años en los escenarios más grandes del mundo tocando el teclado para Beyoncé, la batería para CeeLo Green y el bajo para En Vogue, Brittani está asumiendo plenamente su protagonismo y está brillando.

Ahora radicada en Madrid, esta artista estadounidense que desafía géneros está lista para convertirse en una de las fuerzas más poderosas de la música actual. Con una voz descrita como "hermosa", una presencia que ilumina las habitaciones y más de 10 millones de vistas en sus videos musicales originales, Brittani no es solo una estrella en ascenso, es un ícono nato.

Una maestra de su sonido y estilo, Brittani fusiona el soul crudo, el funk, el jazz y una producción futurista en una experiencia musical que cautiva al instante.

Piensa en Prince, Erykah y algo completamente nuevo.

El viaje de Brittani ya es legendario, desde hacer giras con los nombres más grandes de la industria hasta abrirse camino por los continentes. Pero lo que viene a continuación es aún más grande: acuerdos de patrocinio, shows principales y colaboraciones internacionales que la consolidarán como una artista y visionaria de su generación.

Ya sea derribando un escenario en París, iluminando una azotea en Madrid, o conectando con millones de fans en línea, Brittani aporta luz, amor y poder a todo lo que toca. Es la artista que las marcas quieren, que el público anhela y que la cultura necesita en este momento.