Regresa My Emirates Winter Pass de Emirates con descuentos en lujosos espacios en Dubái

lunes 06 de noviembre de 2023 , 08:55h

Emirates ha anunciado el regreso de su popular My Emirates Winter Pass. Desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, My Emirates Winter Pass permite a los clientes utilizar su tarjeta de embarque para disfrutar de descuentos exclusivos en restaurantes, spas de lujo, tiendas de renombre, piscinas y playas privadas y más en Dubái y los Emiratos Árabes Unidos.

Los clientes de Emirates que vuelen hacia o a través de Dubái pueden simplemente mostrar su tarjeta de embarque y un documento de identificación válido para tener acceso a ofertas increíbles en algunas de las mayores atracciones familiares, como At The Top Burj Khalifa, los parques acuáticos Aquaventure, en Atlantis The Palm, IMG Worlds of Adventure, Dubai Parks & Resorts, City Sightseeing y mucho más.

Si el cliente realizó el check-in online y se descargó la tarjeta de embarque móvil en la aplicación o Wallet de Emirates, éste deberá hacer una foto para presentarla en los lugares en los que se quiere hacer uso de ella, ya que desaparecerá de las aplicaciones una vez que se haya aterrizado.

Aprovechar el sol invernal en Dubái

Con un clima maravilloso y cientos de ofertas increíbles esta temporada, el invierno es el mejor momento para estar en Dubái. Ya sea para ponerse al día de los principales eventos deportivos, como el próximo DP World Tour Championship, en noviembre, o el mundialmente famoso Dubai Shopping Festival, en diciembre, hay algo para cada viajero en su visita a Dubái. Desde playas bañadas por el sol y actividades patrimoniales, hasta instalaciones de ocio y hospitalidad de primer nivel, Dubái ofrece una variedad de experiencias de primera categoría.

‘Dubái Shopping Festival’

Durante el Dubái Shopping Festival es posible disfrutar de aún más ofertas y descuentos. Del 8 de diciembre de 2023 al 14 de enero de 2024, regresa el espectáculo de compras y entretenimiento familiar de Dubái durante el cual aprovechar la franquicia de equipaje de Emirates para llevarse a casa ofertas de diseñadores. Mientras esté allí, se puede utilizar la tarjeta de embarque de Emirates para disfrutar de ofertas exclusivas en restaurantes, spas, piscinas, atracciones familiares y más.

Explorar más de Dubái con Emirates

Dubái ofrece una gran variedad de opciones para cualquiera que busque disfrutar del sol invernal. Desde serenos momentos de relajación junto a la piscina hasta deliciosas experiencias familiares en parques temáticos y parques acuáticos cubiertos, sea cual sea su preferencia, siempre hay algo que hacer en Dubái:

‘Emirates Holidays’: los clientes pueden reservar sus vacaciones a Dubái a través de Emirates Holidays. Todos los Emirates Holidays incluyen opciones de reserva flexibles. Y para mayor tranquilidad, el dedicado equipo de servicio en vacaciones de Emirates Holidays estará disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para ayudar a los visitantes en cada momento.