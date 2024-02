El centro KBr presenta la primera exposición retrospectiva de Consuelo Kanaga en Europa

lunes 19 de febrero de 2024 , 08:37h

Fundación MAPFRE ha presentado las exposiciones ‘Consuelo Kanaga. Atrapar el espíritu’ y ‘La cámara doméstica. La afición fotográfica en Cataluña (ca. 1880-1936)’, con las que continua su línea habitual de programación, por un lado, mostrar la obra de fotógrafos contemporáneos de trayectoria importante que por la calidad de su trabajo merecen un reconocimiento y reivindicación y, por otro, profundizar en el conocimiento de los archivos y fondos fotográficos catalanes.

Las muestras se pueden visitar desde el 15 de febrero hasta el 12 de mayo, en el centro de fotografía KBr, situado en Avenida Litoral, 30, en Barcelona.

CONSUELO KANAGA. ATRAPAR EL ESPÍRITU

Consuelo Kanaga (1894-1978) está considerada una figura fundamental en la historia de la fotografía moderna tanto por su contribución al reconocimiento de la mujer en este ámbito como por la intensidad con que sus imágenes enfrentan al espectador a algunas de las grandes cuestiones sociales, la marginación, la pobreza, el acoso racial o la desigualdad, que han pervivido desde su tiempo hasta el nuestro, en especial la situación de la población afroamericana en Estados Unidos.

Consuelo Kanaga es de las pocas mujeres que llegó a ejercer profesionalmente el fotoperiodismo, y en una fecha tan temprana como la década de 1910 en Estados Unidos. Fue también fue una de las pocas que mantuvo una estrecha relación con los círculos de vanguardia estadounidenses, tanto en San Francisco, con el Grupo f.64, como en Nueva York, con la Photo League.

Pese a la notoriedad que logró en vida, su obra resulta todavía, sorprendentemente, poco conocida. Esta exposición pretende contribuir de forma concluyente al reconocimiento que la obra de Kanaga sin duda merece.

La muestra, organizada por Brooklyn Museum de Nueva York en colaboración con Fundación MAPFRE y San Francisco Museum of Modern Art, está compuesta por cerca de 180 fotografías y diverso material documental de archivo que recorre y contextualiza el trabajo de esta fotógrafa estadounidense y presenta algunas de sus imágenes icónicas como She is a Tree of Life (Ella es árbol de vida) o los retratos Young Girl in Profile (Muchacha de perfil) y Kenneth Spencer.

Asimismo, incide en el papel de la fotografía en la representación del mundo afroamericano.

LA CÁMARA DOMÉSTICA. LA AFICIÓN FOTOGRÁFICA EN CATALUÑA (CA. 1880-1936)

Con la muestra La cámara doméstica. La afición fotográfica en Cataluña (ca. 1880-1936), la fundación presenta un momento cumbre en la historia de la fotografía catalana: el de los inicios de la práctica amateur de la disciplina en la década de 1880 y su evolución hasta el estallido de la Guerra Civil en el verano de 1936.

La fotografía fue el medio visual de representación de las personas y su realidad circundante más común a lo largo del siglo XX. Sin embargo, el acceso en masa a este medio no fue efectivo hasta finales de siglo XIX. Durante este período, las mejoras técnicas introducidas en los aparatos, así como la aparición de la nueva emulsión de plata en gelatina, más estable, rápida y económica, facilitaron el acceso a esta disciplina a un público muy amplio, al tiempo que se abandonó su uso meramente artesanal para entrar en la dinámica de la producción industrial y de consumo. La cámara fotográfica, sin necesidad ya de trípode, se convirtió en un accesorio más de los tiempos modernos.

Comercios, prensa y entidades culturales, así como personas de diferentes clases sociales, géneros y edades, se volcaron en su práctica, ya fuesen simples aficionados, o amateurs, como se conocía en la época a los aficionados más ambiciosos en su práctica de la fotografía. La cámara se introdujo en el espacio doméstico de miles de personas y, en adelante, contribuyó a moldear formas de aprehender la realidad y a expresar aspiraciones sociales y culturales de su tiempo. Las imágenes realizadas con la cámara doméstica, lejos de ser una forma cultural popular poco sofisticada y carente de interés, condensaron innumerables signos sociales, objetivos prácticos y referentes estéticos.

Esta exposición ofrece un recorrido temático por la historia de la fotografía amateur en Cataluña en el periodo comprendido entre los años 1880 y 1936. Las cerca de trescientas piezas que la componen (fotografías, objetos y documentos de época) han podido reunirse gracias a la colaboración de diecisiete instituciones públicas (entre archivos, museos, bibliotecas y centros de investigación) y nueve colecciones privadas.