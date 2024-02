Textures of Berlin de Emiliano Suárez, en Garaje Lola

viernes 23 de febrero de 2024 , 08:16h

“Berlín es una galería al aire libre. Sus calles están llenas de expresiones artísticas con infinitos matices, tramas y texturas volátiles. Caminar y mirar conectado al arte urbano que ofrece la ciudad es una experiencia creativa y cultural. El arte urbano es libre, abierto, publico y soberano. Una manifestación callejera de fuerza arrolladora en donde aparecen mensajes y códigos de belleza descifrable. Enunciados que cuentan historia, y actualidad desde el romanticismo del sin permiso”.

Así define Emiliano Suárez su exposición Textures of Berlin, la nueva entrega de su particular proyecto fotográfico introspectivo iniciado en 2017 con Nueva York, un proyecto a diez años en el que el artista va presentando su particular visión de las ciudades más visitadas a lo largo de su vida.

En él trata de conectar sus emociones con la creatividad indefinida que percibe a través del visor de su cámara, con la que desea transmitir su manera de observar lugares como forma de expresión artística. Es la forma con la que encuentra armonía y silencio sanador, contando una ciudad a través de la fotografía.

En esta ocasión llega el turno de la capital alemana con el leitmotiv “Berlin es un puente sin muros”, basado en uno de los grafitis que recoge esta muestra urbana, con la que Emiliano espera inmortalizar su paso por la ciudad de la diversidad cultural. “Porque Berlín cuestiona, señala, y siempre abre puertas inesperadas”.

Textures of Berlin, Emiliano Suárez

Cuándo: 27 y 28 de febrero, de 10h a 23h

Dónde: Espacio Garaje Lola.

Qué: Exposición fotográfica, música y performance

Cómo: Entrada libre y gratuita, confirmando en [email protected]