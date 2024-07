Recorrido por los lugares más especiales e inesperados de Filadelfia

lunes 01 de julio de 2024 , 08:34h

Aunque la Campana de la Libertad y el Independence Hall son algunos de los principales puntos de referencia para quienes visitan Filadelfia. La ciudad tiene mucho más que ofrecer, es perfecta para una visita de tres o cuatro días, la Ciudad del Amor Fraternal tiene un lado oculto e inesperado que merece descubrirlo.

Descubrir las obras maestras de los Jardines Mágicos de Filadelfia

Los Jardines Mágicos de Filadelfia son un destino de visita obligada creado por Isaiah Zagar, que destaca por su experiencia artística única. Situados en South Street, cerca del Palumbo Recreation Center, ofrecen una inmersiva visita por intrincados mosaicos, que mezclan azulejos hechos a mano, botellas, ruedas de bicicleta, espejos y arte popular internacional en hipnotizantes instalaciones. El jardín multi-nivel de esculturas al aire libre y las galerías interiores proporcionan un entorno atractivo para todas las edades, por lo que es un lugar ideal para familias, entusiastas del arte y turistas por igual. Además, los programas públicos comunitarios, las actividades interactivas y las exposiciones ofrecen la oportunidad de celebrar diversas formas de arte.

Viaje a través del tiempo y la cultura en el Penn Museum

Para cualquiera que desee adentrarse en las profundidades de la historia de la humanidad, el Penn Museum es una opción perfecta. Cerca de la Universidad de Pensilvania, este museo colecciona más de un millón de extraordinarios artefactos y hallazgos arqueológicos, y también alberga una amplia gama de programas educativos y eventos públicos, garantizando una experiencia agradable para todos los visitantes. Entre sus colecciones más destacadas se encuentran las del antiguo Egipto, Mesopotamia, Asia Oriental, el Mediterráneo, América y África. El museo alberga más de un millón de objetos que abarcan más de 10.000 años de historia de la humanidad.

Conocer las curiosidades del Museo Mütter

El Museo Mütter del colegio de médicos de Filadelfia, en el centro de la ciudad, es uno de los museos más singulares y fascinantes de los Estados Unidos. Cuenta con una amplia colección de rarezas médicas, modelos de cera, equipos médicos antiguos y especímenes anatómicos y patológicos. El Museo Mütter también ofrece una amplia gama de talleres y conferencias diseñados para ayudar al público a comprender los misterios y la belleza del cuerpo humano, al tiempo que fomenta una apreciación más profunda de la historia del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.

Explorar el Museo Nacional de la Libertad

Siguiendo con el recorrido por los museos más destacados de Filadelfia, el Museo Nacional de la Libertad, situado en el corazón de la Ciudad Vieja, es un testimonio del perdurable espíritu de la libertad. En sus cuatro plantas, las galerías permanentes y las exposiciones temporales del museo ofrecen una muestra exhaustiva del significado de la libertad. A pocos pasos del Independence Hall, el museo muestra este principio fundamental a través de intrincadas obras de vidrio y una réplica fiel de la Campana de la Libertad. A través del arte contemporáneo y las historias de personas de todo el mundo, los visitantes se hacen una idea de la relevancia de la libertad en la sociedad actual. El museo celebra los logros de personas de diversos orígenes que se han dedicado a la causa de la libertad, lo que lo convierte en un destino de visita obligada para cualquier apasionado de los derechos humanos y la justicia social.

Un rincón creativo en el paseo marítimo de Filadelfia

El muelle de Cherry Street es un paseo hacia el ámbito de la creatividad urbana, emerge como un faro de innovación a lo largo de la ribera central del río Delaware. Construido sobre el armazón de un muelle municipal centenario, sirve de mercado, lugar de actuaciones y espacio social durante todo el año. La Galería, abierta los siete días de la semana, presenta exposiciones de artistas locales que ponen de relieve la diversidad de la comunidad creativa de Filadelfia. The Garden, un jardín al aire libre bajo las históricas vigas de acero del muelle, ofrece un refugio junto al río y unas vistas impresionantes del Delaware. La Plataforma actúa como un espacio versátil para actuaciones, galería, zona de recreo y eventos, mientras que los Estudios albergan a algunos de los artistas, creativos y organizaciones sin ánimo de lucro más interesantes de Filadelfia. Cherry Street Pier ofrece una gran variedad de espacios y actividades para el disfrute de la comunidad de Filadelfia, lo que lo convierte en el destino perfecto para la creatividad y la conexión.

Un paseo por el mundo del motor en el Museo del Automóvil de la Fundación Simeone

Para un viaje a través de la historia del automóvil, el Museo del Automóvil de la Fundación Simeone, cerca del río Schuylkill, es el lugar perfecto para los entusiastas de los coches deportivos de carreras. Con más de 75 coches perfectamente conservados, el museo cuenta con una de las colecciones más impresionantes y diversas del mundo. Abarcando décadas de evolución automovilística, los visitantes pueden maravillarse con marcas emblemáticas como Ferrari, Alfa Romeo, Bugatti, Mercedes, Jaguar, Bentley, Porsche, Aston Martin, Corvette, Ford y muchas otras. Desde los primeros pioneros hasta los más modernos, cada coche representa un capítulo de la continua saga de la innovación y el ingenio automovilísticos.

Una elegante estancia en el Guild House Hotel

En el animado barrio de Washington Square West, el Guild House Hotel se sitúa como un lujoso hotel boutique que combina a la perfección la elegancia histórica con el confort moderno. Inaugurado en 2021, el Guild House Hotel ocupa un edificio histórico que data de 1855 y que fue originalmente la sede del New Century Guild, una de las organizaciones de derechos de la mujer más antiguas e influyentes de Estados Unidos. El hotel cuenta con doce suites, todas ellas cuidadosamente diseñadas para reflejar el encanto de la época victoriana con comodidades como lujosos cuartos de baño, mobiliario elegante y tecnología avanzada. Cada suite está dedicada a una figura histórica asociada a la organización, lo que ofrece una narración rica y atractiva para los visitantes. Situado en el corazón de Filadelfia, el Guild House Hotel ofrece un cómodo acceso a las principales atracciones de la ciudad, por lo que es la elección perfecta para los visitantes que buscan explorar la rica historia de Filadelfia, su vibrante cultura y su energía dinámica.

Descubrir la ciudad con recorridos emblemáticos

Para los que quieran aprovechar la belleza y el aire fresco, Filadelfia ofrece una variedad de atractivas visitas guiadas. StrEATS of Philly tiene recorridos de dos horas en inglés que guían a los visitantes por el animado mercado italiano y la avenida East Passyunk. Los recorridos se adaptan a todos los gustos, incluyendo delicias culinarias como el South Philly Brunch Tour todos los domingos y recorridos diarios con la Chef Jacquie, que infunde sus conocimientos culinarios en cada experiencia. City Food Tours combina historia y cocina, llevando a los clientes en un sabroso viaje a través de East Passyunk Avenue y Old City. Para una mezcla de aventura y turismo, WeVenture ofrece recorridos a pie, en coche y en Segway con paradas en restaurantes destacados y lugares emblemáticos. Para los interesados por lo sobrenatural, en cambio, el Ghost Tour of Philadelphia ofrece un recorrido a la luz de las velas de Independence Park, Society Hill y Old City. Este recorrido, que se realiza de noche desde hace más de 20 años, cautiva a los visitantes con historias de fantasmas y anécdotas históricas. Profundizando en la rica herencia afroamericana de la ciudad, el Black Journey Tour se centra en el papel fundamental de los negros estadounidenses en la fundación de la nación, para guiar a los visitantes a través de monumentos y lugares históricos significativos.

Navegar hacia la aventura con Sea Philly

Las experiencias de navegación privada de Sea Philly ofrecen una forma única de explorar la ciudad sin renunciar a un poco de aventura. Conocida como la mejor opción de la ciudad para quienes buscan una escapada extraordinaria, Sea Philly ofrece la oportunidad de alquilar un Chris Craft totalmente restaurado y construido en madera, un barco célebre por su elegancia y artesanía. Con una capacidad máxima de seis invitados, esta embarcación clásica ofrece un ambiente íntimo y exclusivo para viajes inolvidables a lo largo del río Delaware.

Visitar Filadelfia desde el cielo

Philadelphia Helicopter Tours ofrece la oportunidad de explorar la ciudad desde una perspectiva aérea única, transformando una visita ordinaria en una aventura extraordinaria. Estos vuelos en helicóptero de lujo ofrecen una vista incomparable de los monumentos más emblemáticos de Filadelfia, como Penn's Landing, el puente Benjamin Franklin y mucho más, todo ello desde el impresionante punto de vista del cielo. Con salida desde el North Philadelphia Jet Center, las excursiones son fácilmente accesibles tanto para los lugareños como para los visitantes, lo que las convierte en una experiencia perfecta para cualquiera que desee ver la ciudad bajo una nueva luz. Disponibles en varios paquetes, con opciones de 30 a 45 minutos, estos vuelos se adaptan a diferentes presupuestos y horarios. Tanto si es la primera vez que visita Filadelfia como si es un residente de toda la vida, una excursión en helicóptero promete una perspectiva memorable y emocionante de la ciudad.