Las nevadas permiten ampliar la oferta esquiable de las estaciones de Grandvalira

Las estaciones de Grandvalira Resorts han recibido estos últimos días hasta 55 centímetros acumulados de nieve nueva con los que, junto con la bajada de las temperaturas, propicias para la producción de nieve de cultivo, los dominios contemplan una ampliación importante de las pistas disponibles de cara a este fin de semana. Así, las estaciones de Grandvalira Resorts prevén ofrecer un total de más de 270 kilómetros esquiables a partir del sábado, de los que cerca de 180 km corresponden a Grandvalira, que dispondrá de más de 115 pistas abiertas, y grosores de hasta 105 centímetros de nieve polvo gracias a los 55 cm de nieve nueva que han caído en los últimos días.

Por su parte, Pal Arinsal y Ordino Arcalís, que han recibido 45 y 50 centímetros de nieve nueva respectivamente, prevén abrir el 100% de las pistas y remontes a partir del sábado, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La estación de La Massana dispone de espesores de hasta 80 centímetros de nieve polvo y el dominio ordinense de hasta 120 cm de nieve polvo.

Las nuevas precipitaciones de nieve de estos últimos días han hecho crecer las reservas de cara al mes de marzo, por lo que Grandvalira Resorts augura muy buenas previsiones de visitantes, tanto de mercados internacionales como de proximidad, de aquí al final de temporada, fijado para el domingo 7 de abril. Asimismo, cabe remarcar que las previsiones meteorológicas anuncian más nevadas de cara al fin de semana.

Brunch UNICEF en el Racó de Solanelles

El sábado 2 tendrá lugar el Brunch Solidario que organizan Grandvalira Social conjuntamente con el Comité Nacional de Andorra para UNICEF. En este caso, la recaudación será destinada a la campaña de UNICEF en Madagascar para los niños en situación de emergencia climática.

La iniciativa celebra su tercera edición y tendrá lugar en el restaurante del Racó de Solanelles, en el sector Encamp de Grandvalira, donde los comensales podrán disfrutar de un magnífico brunch acompañado de otras sorpresas. Para asistir o realizar un donativo, se puede consultar la página web de Grandvalira.

Skimo Femení en Pal, la fiesta de la mujer

El fin de semana traerá otra acción solidaria a Grandvalira Resorts con la celebración la 7ª edición de la Skimo Femení en Pal Arinsal el domingo, una jornada deportiva que se celebra en el marco del Día Internacional de la Mujer con el objetivo de fomentar la práctica de los deportes de nieve en el sector femenino y que, por primera vez, puntúa para la Copa de Andorra de esquí de montaña. Más allá del carácter deportivo, el evento tiene una vertiente festiva y lúdica y, sobre todo, solidaria, ya que una parte de los fondos recaudados se destinan a la asociación AUTEA, que trabaja por la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista.

En este sentido, aparte de las dos pruebas tradicionales de esquí de montaña y de raquetas de nieve, se puede optar por la “Fila 0”, una tercera modalidad de participación que permite realizar un donativo.

L’Abarset

La fiesta en L'Abarset no para nunca y el templo del après-ski se prepara para un nuevo fin de semana de música y entretenimiento. El jueves vuelve una nueva edición de los San Miguel (never) chill thursdays con Viktor Ollé y una de sus sesiones cargadas de indie, rock, electrónica y postpunk, mientras que el viernes serán Jaec Joss y el creador de contenido Luc Loren quienes pincharán en la cabina del famoso local del sector El Tarter, en el marco de los San Miguel Snow Beer Days. Finalmente, L'Abarset recibirá el sábado a la estadounidense Layla Benítez, que no para de acumular éxitos y hará vibrar a los asistentes con su propuesta indie-dance, como ella misma lo define.

San Miguel Snow Beer Days

Grandvalira y Ordino Arcalís acogen de viernes a domingo los The Snow Beer Days, con activaciones musicales en múltiples terrazas de los dominios. El 1 y 2 de marzo el epicentro será la terraza de San Miguel en el sector Pas de la Casa de Grandvalira, que contará con las actuaciones del DJ Arnau Obiols y Debora Kessler. El sector Grau Roig acogerá los diferentes retos que se han preparado para el Camp San Miguel, y habrá un punto de información para inscribirse. Los San Miguel Snow Beer Days se trasladarán a Ordino Arcalís el domingo a la terraza del Restaurante La Coma, donde se vivirá de nuevo un gran ambiente festivo.