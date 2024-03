El Museo Helga de Alvear se convierte en una gran fiesta por su cumpleaños

miércoles 20 de marzo de 2024 , 09:05h

Este próximo fin de semana el Museo Helga de Alvear (Cáceres) celebra su III aniversario, y lo va a hacer de una manera muy particular.

El 23 de marzo el Museo Helga de Alvear convertirá su sede en una fiesta ininterrumpida e inclusiva, más de 13 horas de programación en las que el arte y la música dialogarán al unísono y con un objetivo: celebrar, abrir puertas, compartir y reinventar las formas de visitar un museo. Conciertos, talleres, pasacalles, performance, nuevas obras en exposición, sesión DJ y otras propuestas harán del Helga de Alvear un lugar de encuentros, un museo más vivo que nunca.

Percutir el Museo | Drumming the Museum se plantea como una simbiosis entre la ciudad de Cáceres y el Museo Helga de Alvear. No solo los ciudadanos están invitados a participar de forma libre y gratuita en las actividades, sino que en su gran mayoría serán realizadas por músicos y artistas locales, y en más de una ocasión serán acciones que arrancarán en localizaciones de la ciudad y concluirán en las instalaciones del museo. Una propuesta de ida y vuelta entre el Museo y la ciudad, una fiesta compartida e inclusiva.

La fiesta del III aniversario lleva por título Percutir el Museo | Drumming the Museum y, lejos de celebraciones cerradas y elitistas, propone una jornada para todos los públicos en la que quienes ya conocen el museo lo vivirán de otra manera, y los nuevos visitantes podrán descubrir el museo en toda su esencia. Se trata, en palabras de su directora Sandra Guimarães, de “una invitación a todos los públicos, a celebrar el arte y la música y a compartir una experiencia individual a través de una experiencia colectiva. Una fiesta que crea espacios activos de encuentro entre personas, ideas y comunidades”.

Para la celebración se contará con un invitado y aliado de excepción, el artista Carlos Bunga, del que actualmente puede visitarse en el museo su exposición antológica Performar la naturaleza. En el aniversario, el sábado 23 de marzo, Bunga realizará Procesión, 2024, una performance creada ex profeso para la cita que empezará en el Palacio Godoy, en el centro de Cáceres. Además, activará su obra Habitar el color, uno de los mayores atractivos de su exposición en Cáceres.

“En un mundo polarizado y fragmentado, los momentos de celebración son oportunidades de conexión, empatía y acercamiento”, comenta en referencia al aniversario Carlos Bunga”. “Queremos celebrar juntos una coreografía colectiva”, continúa, “para despertar los sentidos y las emociones a través de la música y del cuerpo en movimiento en el espacio museístico, transformado en una plaza pública abierta a la participación”.

Para este aniversario, el Museo cuenta con el apoyo de Ceres Motor, Mandel Motor, Sogrape y LAN.



Música para un aniversario

La música será una de las grandes protagonistas de la cita, con un nutrido programa de propuestas de diferentes géneros y para diversos públicos a lo largo del día protagonizadas todas ellas por músicos residentes en Extremadura.

Será también la tercera edición del programa Helga's Dj Session, que en anteriores sesiones ha contado con cerca de 1000 asistentes. Una ocasión muy especial de vivir el museo desde el baile.

Nuevas obras en exposición

Además, el 23 de marzo, el Museo Helga de Alvear abrirá al público el primer capítulo de la nueva exposición de la Colección Helga de Alvear, titulada ¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo? #1 | Can the Archipelago enter the Museum? #1, en la planta -1 del museo, algunas de las cuales son expuestas por primera vez. La exposición, comisariada por Sandra Guimarães con María Jesús Ávila, Roberto Díaz y Miguel F. Campón, cuenta con obras de Thomas Hirschhorn, Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Buren, Haegue Yang, Etel Adnan, Rosemarie Trockel, Luc Tuymans, Francis Alÿs, Lygia Clark, Walid Raad, Cristina Lucas, Franz Erhard Walther, Christian Marclay y Carlos Bunga, entre otros.

PROGRAMA:

Sábado, 23 de marzo de 2024

MAÑANA

10.00 - 00.00 h. Carlos Bunga Screening / Proyección de vídeos (En continuo). Auditorio. Planta 2.

10.00 - 11.30 h. ‘sentirpensar’, taller infantil concebido por Carlos Bunga.

11.30 - 12.15 h. Banda sinfónica de la Diputación de cáceres. Pasacalles desde Plaza Mayor hasta los Jardines del Museo Helga de Alvear.

12.00 - 13.30 h. ‘sentirpensar’, taller infantil concebido por Carlos Bunga.

12.30 -13.15 h. Visita a la nueva exposición ¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo? #1

13.15 - 14.00 h. Visita a la nueva exposición ¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo? #1

12.30 – 13.30 h. Visita a la exposición de Carlos Bunga Performar la naturaleza.

TARDE

17.00 - 17.30 h. Trío de Jazz de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Hall de Entrada del Museo.

17.45 - 18.15 h. Dominique Atsama. Hall del edificio Casa Grande.

18.30 - 19.00 h. Carlos Bunga Habitar el color. Piano de Ana Paula Domínguez Lacarte. Planta - 1 del Museo.

19.00 - 19.30 h. Trío de Jazz de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Planta -2 del Museo.

19.30 - 20.00 h. Carlos Bunga. Procesión, 2024. Performance. Recorrido desde el Palacio de Godoy hasta el Museo.

20.00 - 20.30. h. Carlos Bunga Habitar el color. Piano de Ana Paula Domínguez Lacarte. Planta - 1 del Museo.

21.00 - 21.30. h. Trío de Jazz de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Hall del edificio de Casa Grande.

21.00 - 21.30 h. Dominique Atsama. Galería Museo Helga de Alvear.

21.30 - 23.30 h. Helga’s Dj Session – DJ Javi Díaz. jardines del Museo.