Propuestas culturales, gastronómicas y de ocio en Dubái con Emirates

La aerolínea Emirates anima a los viajeros a explorar Dubái este verano o a hacer escala de camino a su destino final para disfrutar de las mejores vacaciones, con ofertas en estancias de hotel del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (Turismo de Dubái).

Desde explorar los puntos de interés cultural de la ciudad y degustar las ofertas gastronómicas más novedosas hasta sentir la adrenalina en estado puro en los parques acuáticos: Dubái ofrece una infinidad de experiencias para exprimir los días al máximo. ¡El verano en Dubái lo tiene todo!

La escapada de ensueño a Dubái puede disfrutarse ahora por menos dinero, gracias a las nuevas ofertas de Turismo de Dubái, que incluyen "niños gratis" y ofertas para parejas en algunos de los mejores hoteles de la ciudad, haciendo que las vacaciones de verano sean más asequibles y estimulantes.

Aventura familiar en 3, 2,1…

Su mezcla característica de atracciones, entretenimiento de primera clase y servicios para toda la familia convierten a Dubái en el destino ideal para escapadas en familia. Con emocionantes parques temáticos hasta playas vírgenes y experiencias culturales, Dubái ofrece algo para deleitar a cada miembro de la familia, como por ejemplo:

Parque acuático Aquaventure: pasar un día en el parque acuático más grande del mundo es perfecto para aquellos que buscan refrescarse este verano. Con una gran variedad de experiencias y atracciones inolvidables, el recinto cuenta con un sinfín de emocionantes atracciones, encuentros con animales acuáticos y más de 1 km de playa privada. Sin duda, garantiza un día lleno de diversión para todos.

Dubái Summer Surprises: este verano, del 28 de junio al 1 de septiembre, el festival de compras y entretenimiento de Dubái ofrece una gran variedad de ofertas imperdibles para entretener a toda la familia. Con ofertas diarias en las mejores marcas de diseño, descuentos para familias en algunas de las principales atracciones de la ciudad, ofertas para hoteles, sorteos de premios y espectáculos en directo, este festival de 65 días de duración promete ofrecer un verano repleto de diversión. Se anunciarán más detalles sobre los descuentos de este año próximamente.

IMG Worlds of Adventure: es el mayor parque temático cubierto de Dubái y el destino ideal para pasar el día en familia. El espacio ofrece una mezcla perfecta de emoción y aventura para una experiencia de verano inolvidable, con zonas temáticas de Marvel, el Valle Perdido, Cartoon Network, IMG Boulevard y Novo Cinemas, entre otros.

Dubái para el viajero en solitario

Dubái atrae a todo aquel que viaja solo con su mezcla de vibrante cultura, impresionante arquitectura e infinitas oportunidades para la aventura. Desde explorar bulliciosos zocos hasta maravillarse ante monumentos emblemáticos: Dubái ofrece numerosas experiencias adaptadas a quienes viajan solos este verano.

El Museo del Futuro: ofrece un santuario único para la exploración y la contemplación. El espacio invita a adentrarse en los ámbitos de la ciencia, la sostenibilidad y el progreso humano navegando, paralelamente, por siete plantas de instalaciones inmersivas y exposiciones interactivas.

Nikki Beach: los viajeros podrán disfrutar de la mejor celebración del verano en uno de los clubes de playa más famosos del mundo. Situado en Pearl Jumeira, con impresionantes vistas de la costa, el club tiene un ambiente vibrante y cuenta con una impresionante piscina, ofreciendo el escenario ideal para la relajación diurna y las celebraciones nocturnas.

Hoteles y resorts: con lujosos resorts frente al mar e icónicos hoteles de rascacielos, el panorama hotelero de Dubái promete una inolvidable mezcla de opulencia, relajación y experiencias culturales, lo que la convierte en una opción ideal para una escapada de verano.

Escapadas románticas

Con sus impresionantes paisajes y sus restaurantes de categoría mundial, Dubái es el destino perfecto para las parejas que buscan una escapada romántica este verano.

The Dubai Fountain: situada junto al Burj Khalifa, la fuente de Dubái es una de las atracciones más emblemáticas de la ciudad y garantiza una velada inolvidable. Este espectáculo acuático, que se extiende a lo largo de 900 pies y está adornado con luces deslumbrantes, se complementa a la perfección con una cena a orillas del lago, preparando el escenario para una experiencia verdaderamente romántica.

Timeless Spa, Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubái: se puede disfrutar de un retiro a sólo 50 minutos de la ciudad, enclavado en el corazón de la Reserva de Conservación del Desierto de Dubái. Los viajeros pueden disfrutar de tratamientos holísticos inspirados en las tradiciones de Oriente Medio o relajarse en la piscina mientras observan la fauna autóctona de la reserva, como orix y gacelas.

Gilt: después de un día lleno de experiencias inolvidables en Dubái, no hay mejor lugar para disfrutar de una velada romántica que el mundialmente famoso bar Gilt del Burj Al Arab Jumeirah. Aquí, el ambiente incomparable y el lujo atemporal están a la orden del día.

Riviera by Jean Imbert: al comensal le espera un delicioso viaje culinario al sur de Francia con el Riviera by Jean Imbert del Hotel Lana. El restaurante, que sirve un menú de platos mediterráneos frescos y creativos, tiene vistas al puerto deportivo de Marasi Bay y al canal de agua de Dubái, el lugar ideal para una velada romántica.

Primera vez en Dubái

Para el viajero que llega por primera vez, Dubái en verano es lo más parecido a un patio de recreo por descubrir gracias a su incomparable mezcla de cultura, aventura y ambiente vibrante. Desde la hospitalidad y las instalaciones de ocio de categoría mundial hasta la inmersión en las atracciones futurísticas de la ciudad, la primera vez en Dubái no se olvida.

At the Top: el Burj Khalifa es el símbolo por excelencia del skyline de Dubái, una visita obligada para todos los que visitan la ciudad por primera vez. Con una increíble altura de 1821 pies, At the Top ofrece a sus visitantes unas vistas excepcionales de Dubái para admirar la ciudad en todo su esplendor.

Dubái Mall: a nadie le amarga un dulce ni tampoco una tarde de compras en el centro de Dubái, en el mayor destino de compras, entretenimiento y ocio del mundo. Con más de 1200 tiendas, entre ellas, dos grandes almacenes (Galeries Lafayette y Bloomingdale's), Dubai Mall ofrece una experiencia de compras sin igual, que combina a la perfección el estilo contemporáneo con el lujo supremo. Entre sus atracciones destacan el acuario y zoo submarino de Dubái, la pista de hielo de Dubái, las cascadas de Dubai Mall y la fuente de Dubái.

Tapasake: situado en lo alto de The Link, Tapasake es uno de los pool club y restaurantes más exclusivos de Dubái, el lugar perfecto para quienes visitan Dubái por primera vez. El restaurante sirve una singular mezcla de cocina japonesa-peruana (nikkei), frecuentemente elogiada por la crítica por sus innovadores perfiles de sabor. También cuenta con la piscina infinita más larga de los EAU y magníficas vistas del centro de Dubái, lo que ofrece a los visitantes una experiencia completa de la ciudad.

Amantes de la cultura

El verano en Dubái ofrece un caleidoscopio de experiencias culturales, con una cautivadora mezcla de tradición e innovación. Con una plétora de atracciones culturales cubiertas, viajar a Dubái equivale a darse un festín para los sentidos durante todo el año.

Centro Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum para el Entendimiento Cultural (SMCCU): los viajeros pueden adentrarse en esta casa con una hermosa torre de viento restaurada en el barrio histórico de Al Fahidi donde disfrutar de una comida tradicional para conocer mejor la cultura y las costumbres de Dubái. Bajo el lema "Puertas abiertas, mentes abiertas", todas las preguntas son bienvenidas y contestadas.

Trèsind: mostrando lo mejor de la rica cultura gastronómica de Dubái, el galardonado Trèsind ofrece un enfoque sofisticado y contemporáneo de los platos tradicionales indios. El restaurante sigue superando los límites de la restauración innovadora con su servicio y oferta culinaria, lo que le ha valido un puesto en la Guía MICHELIN Dubái 2023.

Ópera de Dubái: los espectáculos en directo son la puerta de entrada para descubrir la abundancia de arte y cultura en la Ópera de Dubái. Mucho más que un teatro de ópera, este destino de artes escénicas de categoría mundial tiene la capacidad de transformarse de un teatro tradicional a una sala de conciertos.

El Louvre, Abu Dhabi: situado a poca distancia de la ciudad de Dubái, El Louvre se erige como el primer museo universal construido en el mundo árabe. Con su impresionante arquitectura y su cautivadora cultura, es un destino de visita obligada este verano.