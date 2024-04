La magia de Disneyland Paris llegó a bordo de un vuelo de Iberia

martes 16 de abril de 2024 , 08:51h

El vuelo de Iberia a París del pasado 14 de abril fue realmente mágico. Los clientes del IB3402, que partía a las 07:25 horas con destino Orly, no se esperaban lo que iba a suceder a bordo para conmemorar un doble aniversario, los 32 años desde la inauguración de Disneyland Paris y los 75 años del inicio de los vuelos entre Madrid y París.

“Buenos días, les habla el comandante. Quiero darles la bienvenida a este vuelo de Iberia con destino París. Como habrán podido observar, este es un vuelo especial: hoy celebramos 75 años del primer vuelo entre Madrid y París, que coincide con el 32º aniversario de Disneyland Paris. Queremos que formen parte de este día tan mágico y por eso hemos dejado en sus asientos un obsequio para que recuerden con cariño este viaje. Además, durante el vuelo también recibirán una sorpresa que estamos convencidos de que será inolvidable para todos. Muchas gracias y disfruten del vuelo.”

Tras embarcar, los pasajeros se han encontrado en cada asiento con un regalo recién llegado del Reino de la Magia que incluía entro otras cosas, un peluche Disney y las orejitas más famosas del Parque. Un pequeño adelanto de lo que les esperaba cuando alcanzaran los 30 000 pies de altura, que, al ritmo de la famosa canción de La sirenita “Parte de él”, and recibido una entrada doble para cada pasajero para visitar el principal destino turístico europeo.

Con motivo del 32º Aniversario de Disneyland Paris, entre los pasajeros también se encontraban 32 niños de la Fundación Juegaterapia junto con sus familias, con quien The Walt Disney Company e Iberia colaboran desde hace varios años como parte de su compromiso de Responsabilidad Social Corporativa y quienes han sido invitados a pasar un día inolvidable en el Parque.

32 aniversario de Disneyland Paris…

El 12 de abril de 1992, Disneyland Paris abría por primera vez sus puertas a los miles de visitantes que acudían al primer Parque Disney en Europa. ¡El comienzo de una aventura extraordinaria muy esperada por los habitantes del viejo continente!

Más de 375 millones de personas han visitado desde entonces el primer destino turístico europeo. Han sido 32 años de historias inolvidables, 32 años de ilusión, 32 años de innovación, 32 años en los que millones de sueños, de grandes y pequeños, se han hecho realidad.

Han sido 32 años marcados por grandes acontecimientos, como la apertura de icónicas atracciones y la inauguración de un segundo Parque, Walt Disney Studios, en 2002. Y más de 384 meses plagados de mágicos espectáculos y cabalgatas.

¡Y las novedades no acaban aquí! El 32º aniversario de Disneyland Paris viene cargado de novedades que dejarán boquiabiertos a todos los que decidan visitar el Parque. Disneyland ofrece desde el pasado mes de febrero su programación Symphony of Colours que incluyen espectáculos como una increíble cabalgata con drones antes del espectáculo nocturno Disney Dreams, un nuevo espectáculo diurno que celebra varias de las famosas historias de Disney Animation y Pixar y una decoración totalmente renovada y llena de color, luces centelleantes y toques florales que no dejarán indiferentes a nadie.

…y 75 años del inicio de los vuelos entre Madrid y París

Este año Iberia celebra los 75 años volando ininterrumpidamente a París. El 1 de julio de 1949 un DC4, el avión que se convirtió en exponente del avance de la tecnología aeronáutica del su tiempo, despegó de Madrid con con 44 pasajeros a bordo rumbo a la capital del Sena. Era la quinta línea regular entre España y Europa, después de Lisboa, Londres, Roma y Ginebra.

Hoy, Iberia ofrece hasta diez vuelos directos al día, siete vuelos diarios al aeropuerto de Orly y tres vuelos al día al aeropuerto de Charles de Gaulle.

Los horarios abarcan toda la jornada, de forma que los clientes pueden elegir la opción que mejor se adapta a sus necesidades. Hay vuelos desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche.

Para los más pequeños, y sus padres, viajar en avión es toda una experiencia. Iberia ofrece facilidades para que sea una experiencia positiva desde el primer momento en que llegan al aeropuerto.

En la T4 del aeropuerto de Madrid las familias disponen de mostradores especiales, para agilizar todos los trámites.

Los carritos de bebés se pueden bien facturar –el personal de facturación ofrece a los clientes una bolsa para que vayan más protegidos-, o ir con él hasta la puerta del avión. Allí lo bajan los operarios a la bodega del avión y lo suben de nuevo al finger en el destino.

Una vez terminada la facturación, las familias cuentan en la T4 con un filtro de seguridad exclusivo para familias, más amplio que el habitual.

A la hora de embarcar las familias son las primeras. Así se sientan y colocan sus bultos con tranquilidad.

Y ya a bordo, la tripulación entrega un cinturón especial para los bebés que viajan sin ocupar asiento y explica a los padres cómo colocarlo.

En iberia.com es posible adquirir el paquete completo para viajar hacia la magia de Disneyland, vuelo de ida y vuelta + hotel Disney + entradas a Disneyland Paris todo junto y más económico que por separado.