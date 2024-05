TURISMO NACIONAL Ampliar El destino de Andalucia se promocionará en la feria ARATUR en Aragón jueves 23 de mayo de 2024 , 10:07h Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de Andalucia reforzará durante esta semana la promoción en el mercado nacional con dos acciones que se desarrollarán en Aragón, como son unas jornadas profesionales que citarán a unos 60 agentes de esta región y, posteriormente, la presentación del destino Andalucía en la feria Aratur. Las jornadas profesionales se desarrollarán en Zaragoza el 23 de mayo y serán una oportunidad para que contacten con la demanda de este emisor alrededor de una treintena de representantes de la oferta turística andaluza, entre hoteles y alojamientos, servicios de transporte o restauración, agencias receptivas e instituciones. La cita contará con un taller de trabajo en el que las agencias aragonesas podrán conocer la propuesta de los empresarios de la comunidad y analizar posibles vías para la generación de negocio, contribuyendo a la comercialización del producto turístico andaluz. Por otro lado, del 24 al 26 de mayo la Junta asistirá por primera ocasión a la feria Aratur, que se desarrolla en Zaragoza y que contará también con la presencia de cerca de una quincena de instituciones andaluzas y empresas que mostrarán los atractivos de los diferentes destinos de la región. El encuentro, que celebra su 18ª edición, se dirige especialmente al público final y reunió el pasado año a más de 15.000 visitantes para conocer propuestas turísticas nacionales e internacionales y participar en actividades y talleres centrados en el ocio, la gastronomía y la cultura. La delegación andaluza contará con un expositor propio desde el que se atenderá a los viajeros potenciales de Zaragoza, su área de influencia y el conjunto de Aragón, en un momento en el que se están cerrando además las contrataciones para las próximas vacaciones de verano. Los establecimientos hoteleros de Andalucía recibieron entre los meses de enero y marzo de este año un total de 20.210 viajeros procedentes de Aragón, lo que supone un 16,1% de aumento respecto al mismo periodo de 2023. Las pernoctaciones de estos visitantes ascendieron a 58.036, un 46,7% más. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.