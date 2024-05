TURISMO INTERNACIONAL Ampliar Acuerdo del programa de fidelidad Flying Blue de Air France-KLM con Loyalty Status Co lunes 27 de mayo de 2024 , 10:34h Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Flying Blue, el programa de fidelidad de Air France-KLM, se ha asociado con Loyalty Status Co para lanzar una oferta exclusiva de igualación de categoría para los viajeros frecuentes residentes en España que cumplan los requisitos. Esta oferta permitirá a los clientes que tengan categoría de viajero frecuente en un programa de fidelidad de una aerolínea elegible la posibilidad de solicitar una igualación de categoría (Status Match). Así, podrán ascender a la categoría Flying Blue Silver, Gold o Platinum, y disfrutar de ventajas exclusivas de la categoría élite durante 12 meses, aunque no hayan viajado con Air France o KLM. Entre las ventajas se incluyen la obtención de beneficios más rápidos, facturación y embarque prioritarios, selección gratuita de asiento y acceso a las salas VIP de SkyTeam para los socios Gold y Platinum**. Para solicitarlo, los clientes que cumplan los requisitos pueden visitar Igualación de categoría Flying Blue (statusmatch.com). Los viajeros interesados que aún no estén inscritos en el programa Flying Blue, pueden registrarse en el programa a través de la página web de Flying Blue y a continuación completar la solicitud de igualación. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

