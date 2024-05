Las ofertas más exclusivas para este verano en Dubái de Emirates

lunes 27 de mayo de 2024 , 10:32h

Emirates lanza ofertas irresistibles para aquellos que visiten Dubái este verano. Con un billete de ida y vuelta, todos los clientes de Emirates podrán disfrutar de acceso gratuito a algunas de las principales atracciones de la ciudad, lo que garantiza un verano lleno de emoción.

Además, los pasajeros de Emirates que hagan escala en Dubái o regresen a esta ciudad podrán aprovechar su tarjeta de embarque para acceder a descuentos exclusivos en una amplia gama de establecimientos comerciales, de ocio y restauración, así como en atracciones de renombre y spas de lujo de Dubái y los EAU.

Un verano inolvidable con Emirates

Esta oferta, vigente del 22 de mayo de 2024 al 11 de junio de 2024 y válida para viajar entre el 25 de mayo de 2024 y el 31 de agosto de 2024, incluye acceso a The View at The Palm, AYA Universe, Dubai Parks & Resorts y Wild Wadi Waterpark.

Tanto si visita Dubái solo o acompañado, el viajero podrá aprovechar al máximo la escapada de verano en Dubái con acceso a las siguientes experiencias:

Dubai Parks & Resorts: este verano Emirates ofrece a los viajeros la oportunidad de conseguir una entrada gratuita a uno de los principales parques de ocio, a elección. Podrán embarcarse en una épica historia del fútbol en el Real Madrid World; sacar al niño que llevan dentro en Legoland Dubái o Legoland Waterpark; o dar vida a las películas más populares de Hollywood en Motiongate Dubai.

Wild Wadi Waterpark: los viajeros podrán refrescarse este verano en el espectacular parque acuático Wild Wadi. Tanto si se busca un relajante crucero por el río como descargar adrenalina en los toboganes, hay algo para todos los gustos.

Universo AYA: los viajeros experimentarán la belleza natural de un cosmos misterioso en el Universo AYA. Este vanguardista parque de ocio invitará al visitante a dejarse llevar —y maravillarse— por el vibrante mundo que encierran sus diferentes cámaras y a soñar en observatorios llenos de estrellas, recorrer jardines en los que florece la luz y atravesar ríos que tienden puentes hacia el infinito, en esta exposición interactiva.

The View en The Palm: los viajeros disfrutarán este verano de unas impresionantes vistas del icónico skyline de Dubái en Palm Jumeirah Palm Tower, sin cargo alguno al volar con Emirates. A 240 metros de altura, The View es el lugar perfecto para disfrutar de una vista panorámica de Dubái, contemplando sus icónicos monumentos.

Los pasajeros sólo tienen que aplicar el código "EKDXB25" al comprar sus vuelos en Emirates.com o en la aplicación de Emirates para solicitar un código de entrada único y gratuito en cada recinto para todos los pasajeros de la reserva. Por otro lado, si la reserva se realiza a través de agencias de viajes u oficinas de venta de billetes de Emirates o del centro de contacto de Emirates, los pasajeros tendrán que enviar un correo electrónico a [email protected] detallando su número de PNR, la fecha de llegada a Dubái, el número de teléfono de contacto y los nombres de todos los pasajeros para reclamar sus códigos de acceso exclusivos.

My Emirates Pass

Adicionalmente, los clientes que viajen este verano podrán disfrutar de descuentos y recompensas a través de My Emirates Pass, lo que les permitirá sacar el máximo partido a sus vacaciones. Hasta el 30 de septiembre de 2024, My Emirates Pass promete potenciar las aventuras de verano de los clientes en Dubái mediante una serie de ofertas exclusivas.

Ya sea en los increíbles parques acuáticos de Dubái o subiendo a la plataforma de observación más alta del mundo en Burj Khalifa At The Top, este verano los viajeros podrán aprovechar al máximo las atracciones de Dubái con descuentos en las entradas.

Basta con presentar una tarjeta de embarque física o digital y un documento de identidad válido en los lugares participantes para acceder a las ofertas y descuentos.

En caso de haber facturado online y haber descargado la tarjeta de embarque móvil en la aplicación Emirates App o Wallet, los viajeros deberán hacer una captura de pantalla para presentarla en los sitios participantes, ya que desaparecerá de sus aplicaciones una vez que hayan aterrizado.

Vuelve Dubái Summer Surprises

Este verano, Dubai Summer Surprises deleitará a visitantes de todas las edades. A lo largo de 65 días, habrá ofertas de compras, conciertos repletos de estrellas e increíbles espectáculos. Se puede utilizar My Emirates Pass y disfrutar al mismo tiempo de Dubái Summer Surprises al volar a Dubái del 28 de junio de 2024 al 1 de septiembre de 2024.

Al mismo tiempo, las tiendas y restaurantes de Dubái ofrecerán el escenario perfecto para relajarse este verano y disfrutar del lujo de renombre mundial.

Para disfrutar del verano en Dubái por menos, se pueden consultar todas las ofertas de My Emirates Pass aquí.

Aprovechar al máximo el verano con Emirates

Desde disfrutar de algunas de las mejores ofertas de hotelería del mundo hasta pasar unos días en familia llenos de acción, Dubái tiene algo que ofrecer a todos este verano y ahora puede disfrutarse por menos con Emirates:

Dubai Experience: los clientes pueden explorar, crear y reservar sus propios itinerarios personalizados, incluidos vuelos, estancia en hoteles, visitas a atracciones clave y otras experiencias gastronómicas y de ocio en Dubái y los EAU, a través de la plataforma Dubai Experience de Emirates, y disfrutar de ventajas aún más exclusivas.

Socios Skywards: los miembros del galardonado programa de fidelidad Emirates Skywards pueden acumular millas con sus empresas asociadas de todo el mundo, como hoteles, aerolíneas, empresas de alquiler de coches, comercios y bancos. Los socios pueden gastar estas millas en billetes de recompensa, mejoras de clase o incluso entradas para conciertos y eventos deportivos. Más información sobre Emirates Skywards aquí. Durante su estancia en Dubái, los viajeros pueden ganar millas con las empresas asociadas en toda la ciudad, como Dubái Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays y muchas más.

Para más información, se puede visitar emirates.com. Los billetes pueden adquirirse en emirates.com, la oficina de ventas o el centro de contacto de Emirates, y a través de agencias de viajes.

Emirates vuela a más de 130 destinos, y actualmente opera 21 vuelos semanales entre España y Dubái.