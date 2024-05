Las mejores novedades para viajar a Praga este año

jueves 30 de mayo de 2024 , 15:34h

Praga, la capital de Chequia, es reconocida como una de las ciudades más bonitas del mundo. Situada en el corazón de Europa, sorprende y enamora a los visitantes por sus bellos edificios históricos, sus elegantes palacios y el encanto de su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y lleno de callejuelas, plazas e iglesias de ambiente medieval. La conocida como la Ciudad de las Cien Torres o la Ciudad Dorada, invita a los visitantes a descubrir no solo su historia y su impresionante arquitectura, sino también la variada oferta cultural que espera al viajero este año, con homenajes centenarios, festivales de música y arte, así como los nuevos atractivos turísticos, los hoteles que acaban de abrir sus puertas o las propuestas gastronómicas del momento.

Nuevos hoteles de lujo

La capital de Chequia sigue sumando nuevas aperturas hoteleras que aumentan la capacidad de alojamiento de lujo de la ciudad y ofrecen también más alternativas para los viajeros de negocios y la celebración de eventos y congresos. Ejemplo de ello es The Cloud One Prague, un hotel sostenible y de diseño que forma parte del nuevo sello del grupo alemán Motel One y que aúna bajo una misma marca, una cadena pensada tanto para el viajero que disfruta sumergiéndose en la ciudad como para el público local. Situado en la calle Hybernská, cerca de la estación de tren de Masaryk, y con 4 estrellas, dispone de 382 habitaciones y elegantes suites repartidas en cinco pisos, un restaurante, y una terraza en la azotea con un bar panorámico que ofrece unas espectaculares vistas al centro histórico. Uno de sus distintivos es la sostenibilidad, que se sustenta en la utilización de electricidad 100% verde procedente de fuentes renovables, la compra de alimentos locales y orgánicos y el uso de textiles con certificación sostenible.

Otra de las novedades hoteleras de este año es la transformación del tradicional Corinthia Hotel Prague, el hotel más alto de Praga, en el Grand Hotel Prague Towers. Conocido por estar integrado por dos torres conectadas, tiene 26 plantas, una altura de 84 metros y 40 años de historia. Desde sus instalaciones se pueden contemplar unas imponentes vistas panorámicas de la ciudad. El hotel, de cinco estrellas y situado frente al Centro de Congresos de Praga, está inmerso en un proceso de revitalización que se llevará a cabo de forma gradual y transformará tanto sus 539 habitaciones y suites como sus instalaciones para eventos y conferencias.

Antes de que acabe el año se espera la apertura de dos nuevos proyectos hoteleros. Uno de ellos es W Prague, prevista para septiembre, un hotel boutique de lujo que se encuentra en el antiguo edificio Art Nouveau del Grand Hotel Europa, en la Plaza Wenceslao. El establecimiento está destinado a convertirse en un referente de diseño y vanguardia en el que se combinará el art nouveau del histórico edificio con las tendencias más actuales. De cinco estrellas y con 161 elegantes habitaciones y suites, contará también con varios restaurantes y bares, así como una azotea donde estará situado W Lounge.

En el mes de diciembre abrirá sus puertas el hotel Fairmont Golden Prague, ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Pařížská, en el edificio del antiguo InterContinental Hotel Prague. Las nuevas instalaciones de cinco estrellas tendrán 297 lujosas habitaciones y suites, tres bares, tres restaurantes, un espectacular spa con piscina cubierta y piscina al aire libre e instalaciones para conferencias.

Grandes aperturas gastronómicas

El panorama culinario de Praga suma a su oferta este año experiencias gastronómicas únicas que combinan los productos locales con los conceptos más innovadores. El año 2024 comenzó con la apertura de 420 Restaurant, un local emplazado en una impresionante residencia del siglo XV de la Plaza de la Ciudad Vieja. Capitaneado por el reconocido chef de estrella Michelin Radek Kašpárek, ofrece platos de la cocina tradicional checa con un toque moderno.

Otra novedad destacada es Štangl, dirigido por el chef Martin Štangl, que se caracteriza por ofrecer un menú degustación donde priman los productos locales y de temporada. El restaurante está localizado en el barrio de Karlín, en la calle Pernerova. Entre las inauguraciones más originales se encuentra también FUZE, que fusiona de forma creativa la cocina checa y asiática. Una insólita combinación enclavada en un lugar igual de excepcional, el nuevo y sorprendente edificio Masaryčka, diseñado por el estudio de arquitectura de la fallecida Zaha Hadid.

Los eventos y espacios gastronómicos también se sitúan a pie de calle y permiten conocer la mejor tradición culinaria local. En la zona de Náplavka, en la ribera del Moldava, se sitúa todos los sábados un animado mercado de productores, y en Praga 5 sorprende Manifesto Market Anděl, un paraíso gastronómico y cultural con 15 restaurantes, una gran cervecería, un escenario musical, el bar de cócteles SOOT, un huerto hidropónico y muy buen ambiente. Y en temporada estival se agradece más que nunca el Letná Beer Garden, donde tomar una excelente cerveza checa con las mejores vistas de Praga.

Otros lugares que visitar: desde la biblioteca más bonita a las nuevas esculturas de David Černý

Además de recorrer las calles de Praga, hay otras visitas y experiencias que invitan a descubrir rincones secretos de la ciudad como la famosa Biblioteca Barroca, una de las bibliotecas más bonitas del mundo. Está situada en El Klementinum, un antiguo colegio jesuita que se puede visitar con un recorrido guiado. El tour, que dura unos 50 minutos, además de pasar por la asombrosa biblioteca, permite a los viajeros subir a la Torre Astronómica y disfrutar de hermosas vistas de la Ciudad Vieja.

Para seguir recorriendo la ciudad, nada mejor que hacerlo en el Vintage Tram Nº 42, un histórico tranvía con el que se puede hacer un recorrido turístico para ver los monumentos más bonitos de Praga y contemplar las vistas del río Moldava de forma sostenible. El tranvía opera diariamente de lunes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m., y los visitantes disponen de viajes ilimitados con un ticket de 24 horas que cuesta unos 14 euros (350 czk).

Otra de las visitas recomendadas para este 2024 es el precioso edificio del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, en el que se acaba de renovar la planta baja. Cuenta, además, con un nuevo centro de visitantes que dispone de una tienda de regalos y una oficina donde contratar tours y guías oficiales. También merece una visita el nuevo pasaje hacia la calle Mikulášská, que ha sido restaurado de acuerdo a su estado original.

Quienes viajen en familia encontrarán en el histórico carrusel del monte Petřín una divertida actividad tanto para niños como para adultos. Está abierto todos los días de 9 a.m. a 9 p.m. Por su parte, los amantes del arte más contemporáneo y transgresor, pueden seguir la pista de la obra del artista checo David Černý por la ciudad y visitar sus dos nuevas esculturas: dos gigantescas mariposas cuyos cuerpos representan a aviones de combate Spitfire, los famosos cazas británicos de la Segunda Guerra Mundial, instalados en la fachada del edificio de los grandes almacenes Máj; y Lilith, una figura femenina gigante de 24 metros de altura situada en la calle Za Invalidovnou en el barrio de Karlín, que sostiene de forma simbólica el edificio residencial Fragment y cuya estructura gira 180 grados después de medianoche.

Los eventos imprescindibles de 2024

La agenda cultural y de ocio de Praga está llena de grandes propuestas que invitan a visitar la ciudad en cualquier época del año. Este 2024 es además una fecha clave en el calendario local porque se celebra el Centenario de la Muerte de Franz Kafka, el famoso escritor del siglo XX y autor, entre otros libros, de La Metamorfosis. Vinculado estrechamente a la capital, será protagonista de interesantes visitas guiadas que llevarán a los visitantes a recorrer los callejones y rincones de la Ciudad Vieja, donde nació, y el Barrio Judío - Josefov para conocer desde cómo fue su infancia hasta su periodo de creación literaria.

Para conmemorar su legado literario, también se ha organizado Kafka2024, una serie de exposiciones, conciertos, y debates que rinden homenaje a su figura y su huella en la literatura universal y que se extiende también a otras ciudades de República Checha, Alemania y Austria. Además, se han creado originales souvenirs, como postales, imanes y mapas ilustrados y se ha puesto en circulación un tranvía tematizado que ofrece recorridos regularmente por la ciudad.

Durante este 2024 se celebra también el Año de la Música Checa, en honor al 200 aniversario del nacimiento del famoso compositor checo Bedřich Smetana. El programa, coordinado por la Filarmónica Checa, tiene como lema ‘Somos música’ y ofrece al público la ocasión de disfrutar tanto de las melodías clásicas como de otros géneros como el folk, el jazz y otros alternativos. Además de conciertos, también se celebran exposiciones, representaciones teatrales y performances. Este año dentro del programa se encuentra también el festival Opera Nova, organizado por el Teatro Nacional, una muestra de ópera moderna tanto de origen checo como internacional que tendrá lugar en junio.

Otras citas con las artes son el festival de música pop y rock Metronome, que se celebrará del 20 al 22 de junio; el festival de Circo y Teatro Contemporáneo Letní Letná, que se llevará a cabo del 15 de agosto al 1 de septiembre, y promete cautivar a los visitantes con espectaculares y divertidas actuaciones; el festival Signal, programado del 10 al 13 de octubre, que combina arte visual contemporáneo, espacio urbano y tecnología moderna; y Designblok, un festival internacional de diseño que se lleva a cabo en galerías y espacios singulares de Praga, y que se celebrará este año del 2 al 6 de octubre. Por último, la exposición “Tim Burton: El Regreso”, que estará disponible hasta el 30 de septiembre, brinda la oportunidad de explorar la creatividad del renombrado cineasta.

Al margen de estos grandes encuentros con el mundo de la literatura, el cine, el arte y la música, Praga acoge a final de año sus tradicionales mercados navideños, que atraen a numerosos visitantes que acuden a disfrutar de un ambiente inolvidable. Estos mercadillos se celebran en varias localizaciones y el más famoso es el que tiene lugar en la Plaza de la Ciudad Vieja desde finales de noviembre hasta el 6 de enero de 2025. Este famoso rincón de Praga se transforma en un lugar mágico lleno de puestos, luces y adornos navideños, donde además de encontrar productos artesanales y originales regalos, los visitantes pueden degustar algunas de las delicias gastronómicas locales.