Escapadas urbanas a Madrid y Barcelona con Leonardo Hotels

En el bullicio incesante del día a día, a menudo pasamos de largo por los pequeños placeres que nos ofrecen las grandes ciudades. Leonardo Hotels te invita a mirar de nuevo las capitales con otra perspectiva, más pausada y consciente, la del slow travel urbano.

Esta filosofía de viaje no es solo visitar el destino, sino una actitud. Es la oportunidad de descubrir la ciudad desde dentro, con atención, con autenticidad. Los hoteles de la cadena no son solo el lugar en el que quedarse a dormir, son el punto de partida perfecto para conectar de verdad con la cultura local.

Redescubrir lo cotidiano en la gran ciudad

En la capital madrileña, su propuesta se articula como un viaje íntimo por los barrios con más carácter de la ciudad, una ruta urbana entre las calles arboladas de Chamberí, las librerías de Malasaña y los mercados gastronómicos de La Latina.

Para zambullirse en su día a día, sus calles, sus terrazas y su gente, los hoteles NYX Hotel Madrid, Leonardo Hotel Madrid City Center, Leonardo Boutique Hotel Madrid son los aliados ideales para descubrir sus rincones más especiales. Situados en el corazón de barrios emblemáticos como Chamberí, ofrecen al viajero una puerta abierta a una ciudad más real y cotidiana, accesible a pie o en transporte público. Un punto de partida que favorece un turismo más sostenible, más local y conectado con el entorno.

Desde allí, el día comienza con un desayuno kilómetro 0, donde sabores clásicos y productos frescos marcan el tono de una jornada sin prisas. Entre cafés de siempre, mercados de barrio y calles de arquitectura castiza, Madrid se revela como una ciudad cercana y acogedora.

Además, en el interior de los hoteles, los espacios también invitan a bajar el ritmo con zonas tranquilas donde leer, relajarse o simplemente disfrutar de un té con música de fondo.

Una ciudad que susurra historia en cada monumento

Barcelona y su área metropolitana también son un destino perfecto para poner en práctica esta manera de viajar, donde poder pasear por sus amplias avenidas, conocer sus restaurantes, disfrutar en familia de los parques y descubrir sus numerosos monumentos históricos.

Desde enclaves como Plaza España o el entorno de la Sagrada Familia, el visitante puede moverse libremente en bicicleta —una de las maneras más placenteras de experimentar la ciudad— atravesando calles llenas de vida, parques sombreados y paseos marítimos que desembocan en el mar.

Leonardo Hotels cuenta con una sólida presencia en la Ciudad Condal a través de cinco establecimientos: Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira, Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia, Leonardo Hotel Barcelona Gran Via, Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas y Leonardo Royal Hotel Barcelona Forum. Todos con una excelente ubicación y detalles pensados para acompañar al viajero en su pausa tras un día pateando la ciudad.

En un momento en que el viajero busca cada vez más experiencias genuinas, Leonardo Hotels propone una forma de alojarse que va más allá de lo práctico. El concepto de vacaciones urbanas con alma responde a esa necesidad de reconectar con el entorno, con el destino y con uno mismo.