Japón WI-FI Auto-Connect: Soporte openroaming ampliado

lunes 11 de agosto de 2025 , 18:57h

"Japan Wi-Fi auto-connect" se ha reforzado con el soporte de OpenRoaming, ofreciendo conexión automática a más de 3 millones de puntos Wi-Fi en Japón y el extranjero.

NTT Broadband Platform, Inc. (NTTBP) ha anunciado una importante mejora para su aplicación gratuita "Japan Wi-Fi auto-connect": la compatibilidad con OpenRoaming a partir del 27 de febrero de 2025.

Esta actualización permitirá a los usuarios de la aplicación conectarse automáticamente a más de 3 millones de puntos Wi-Fi compatibles con OpenRoaming tanto en Japón como en el extranjero, ampliando significativamente el alcance de la conexión automática a redes Wi-Fi gratuitas.

La aplicación "Japan Wi-Fi auto-connect" ha estado en funcionamiento desde diciembre de 2019, facilitando la conexión automática a puntos Wi-Fi gratuitos proporcionados por gobiernos locales, transporte público, instalaciones comerciales y lugares turísticos en todo Japón. Con la incorporación de OpenRoaming, NTTBP busca ofrecer aún mayor comodidad a sus usuarios.

¿Qué es OpenRoaming? Se trata de una infraestructura internacional de itinerancia de redes LAN inalámbricas desarrollada conjuntamente por la Wireless Broadband Alliance (WBA) y empresas participantes. NTTBP colabora con Cityroam, un operador de infraestructura de itinerancia en Japón que también es miembro de la WBA, para ofrecer servicios compatibles con OpenRoaming. La WBA es una asociación industrial a nivel global que agrupa a proveedores de servicios de LAN inalámbrica pública, incluyendo operadores de telecomunicaciones. Para acceder a la compatibilidad con OpenRoaming, los usuarios de la aplicación "Japan Wi-Fi auto-connect" deberán descargar la aplicación y registrarse.

El soporte para OpenRoaming estará disponible una vez que la aplicación se haya actualizado a la versión 4.0.1 o posterior, después del 27 de febrero de 2025.

Se recomienda consultar el sitio web oficial de Japan Wi-Fi auto-connect para obtener la información más reciente. https://www.ntt-bp.net/jw-auto/ja/news/index.html

Es importante destacar que la compatibilidad con los puntos OpenRoaming requiere que los smartphones utilicen Android 11 o posterior, o iOS 15 o posterior. Los usuarios de dispositivos Android con la versión 10 del sistema operativo no podrán utilizar los puntos Wi-Fi compatibles con OpenRoaming, aunque sí podrán seguir conectándose automáticamente a los puntos Wi-Fi gratuitos existentes.

El uso de la aplicación "Japan Wi-Fi auto-connect" es gratuito para todos los usuarios.

Con esta significativa mejora, "Japan Wi-Fi auto-connect" se posiciona como una herramienta aún más valiosa para los usuarios que buscan una conexión a internet fácil y automática durante sus desplazamientos tanto en Japón como en el extranjero.