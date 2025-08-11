Islandia, un destino para vivir una aventura inolvidable en otoño

lunes 11 de agosto de 2025 , 18:49h

Islandia continúa posicionándose como uno de los destinos más demandados para las vacaciones de verano en el mercado español.

Aunque todavía es posible reservar alguna plaza exclusiva con salida en las próximas semanas, el touroperador del Grupo Island Tours ya ha colgado el cartel de “sold out” en todos sus circuitos de la temporada estival.

Para quienes prefieran descubrir la isla nórdica en otoño, la mayorista propone sus programas “Joyas de otoño” y “Mini joyas de otoño”.

Esta época del año es una de las mejores para visitar Islandia, ya que las temperaturas todavía no son demasiado bajas y comienza a aparecer el fenómeno de la aurora boreal, del que se prevén niveles excepcionales.

Estos recorridos son perfectos para recorrer el país europeo y conocer sus principales encantos naturales: la ruta de las cascadas, la escénica costa sur protagonizada por montañas, playas de arena negra y lagunas glaciares; el Círculo de Oro y la península de Snaefellsnes, con sus grandes acantilados y la presencia del glaciar Snaefellsjökull.

“Joyas de otoño” está basado en un circuito de ocho o nueve días desde Madrid y Barcelona y efectúa su primera salida el 4 de octubre.

“Mini joyas de otoño”, por su parte, efectúa un recorrido de seis días con salida única el día 5 de octubre.

Ambos programas incluyen en el precio dos actividades muy especiales: el acceso al interior de una cueva de hielo en el volcán Katla y la entrada a la Sky Lagoon, para disfrutar de un baño termal muy agradable.