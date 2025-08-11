North Luangwa (Zambia) se abre a los conductores autónomos

lunes 11 de agosto de 2025 , 18:54h

'Amatololo' significa aproximadamente 'naturaleza prístina' y, por lo tanto, es el nombre perfecto para la nueva opción de conducción autónoma que se ha abierto en el Parque Nacional North Luangwa. Ideal para conductores autónomos intrépidos y experimentados, el Amatololo Loop es el único lugar en Zambia donde los conductores autónomos pueden alojarse en cuatro campamentos de propiedad comunitaria en el camino como parte de un fuerte impulso para "Vincular medios de vida y paisajes" por parte del Programa de Conservación de North Luangwa (NLCP).

En esencia, los conductores autónomos pueden explorar bosques de miombo en gran parte intactos, mopane catedral y varias cascadas y los ríos Luangwa y Mwaleshi, al tiempo que apoyan a las comunidades locales.

El Amatololo Loop comprende cuatro campamentos administrados por la comunidad en Lufila Falls, Mushika, Nkholo y Muzungwe. En otras partes de este vasto parque, los visitantes independientes pueden alojarse en tres campamentos tradicionales de tiendas de campaña también supervisados por el NLCP: Samala en el río Mwaleshi, Ituba y Mandalena.

La naturaleza tal como era antes...

North Luangwa es uno de los parques más remotos y poco explorados de Zambia, lo que lo convierte en un imán para aquellos que realmente quieren salir de los caminos trillados. Se encuentra en la sección más antigua del Gran Valle del Rift y comprende más de tres millones de hectáreas de paisaje variado. Fue el primer lugar del país en recibir el estatus de Lista Verde de la UICN por respetar a la comunidad a través de un compromiso justo y significativo, diseñar un plan para asegurar el área, una gestión eficaz con resultados de conservación exitosos y una clara contribución al cambio climático, la salud y otros desafíos.

Es el hogar de la mayor población de elefantes de Zambia, así como de un buen número de leones, leopardos, hipopótamos y cocodrilos, mientras que se han registrado 416 especies de aves. Una de las principales atracciones para los amantes de los safaris es observar especies endémicas como el ñu de Cookson, la jirafa de Luangwa (Thornicroft) y la cebra de Crawshay.

Puerta de entrada al circuito norte

North Luangwa es una excelente entrada al subestimado "circuito norte" de Zambia, que ofrece experiencias únicas como:

La migración anual de murciélagos frugívoros alrededor de noviembre en el Parque Nacional Kasanka

Magníficas rutas de senderismo y ciclismo de montaña en el desierto de Mutinondo

Ver picos de zapato y manadas de lechwe negro en los humedales de Bangweulu

Numerosas cascadas

Shiwa N'gandu o 'Casa de África', una extravagante residencia histórica

Las aguas termales de Kapishya

El lago Tanganica, que es tan grande que contiene el tres por ciento de toda el agua dulce del planeta para sustentar múltiples especies de cíclidos

Cuando ir

El norte de Luangwa es más accesible durante la estación seca de julio a octubre.