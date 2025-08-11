Maridaje exclusivo de sushi y cócteles en el hotel VP Plaza España Design 5*

lunes 11 de agosto de 2025 , 18:47h

El hotel VP Plaza España Design 5*, referente del skyline madrileño, participa en la campaña “Hotel Mix Experience”, la iniciativa impulsada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y el Ayuntamiento de Madrid que, del 18 al 30 de agosto, convertirá las terrazas, patios y azoteas de los hoteles de la capital en escenarios únicos para celebrar lo mejor de la coctelería.

En este contexto, desde su icónica planta 12, VP Plaza España Design 5* presenta una propuesta refrescante, elegante y llena de sabor: un maridaje especial de sushi con cócteles de autor y tradicionales pensado para sorprender a locales y visitantes en un entorno privilegiado, con vistas incomparables y el atardecer madrileño como telón de fondo.

Detalles de la experiencia:

Fechas: del 18 al 30 de agosto

Horario: de 20:00 a 22:30 horas

Lugar: VP Plaza España Design 5* - Ginkgo Restaurante & Sky Bar

Incluye: dos cócteles de autor acompañados de un combo de nigiris, así como dos cócteles tradicionales con el distintivo toque ‘Ginkgo’, servidos junto a un combo de rolls

Con esta propuesta, VP Plaza España Design 5* reafirma su compromiso con ofrecer experiencias exclusivas que combinan gastronomía, creatividad, arte y estilo de vida en el corazón de Madrid, invitando a disfrutar de agosto de una forma inolvidable.