PLAYA Ampliar Las mejores playas para un viaje inolvidable a Dubái Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Las playas paradisíacas de la ciudad emiratí ofrecen un espectáculo visual con el que soñar despierto, así como el lugar perfecto para desconectar, disfrutar y relajarse esta temporada Uno de los principales reclamos turísticos de Dubái es su gran oferta de playas, piscinas y otras atracciones acuáticas con las que pasar unos días en un verdadero paraíso terrenal. Ya sea una escapada romántica, un viaje de relajación o una travesía familiar con los más pequeños, la ciudad emiratí cuenta con una lista de imprescindibles que los viajeros no se podrán perder en su planning. Entre ellos, las mejores playas de Dubai. Y, aunque la temperatura durante todo el año es constantemente agradable, la primavera ofrece el momento perfecto para unas vacaciones de sol y playa inmejorables. Las playas más conocidas de Dubái donde disfrutar del mar, del sol y de las vistas Dubái es hogar de algunas de las playas más tranquilas, gracias a su recogida situación y sus calmadas aguas. Para aquellas personas que busquen entornos relajados donde dejarse mecer por las olas y disfrutar de especiales atardeceres con el Burj Al Arab de fondo, la Playa Sunset Beach (o “playa de los atardeceres”) es perfecta. También les gustará conocer la remota Black Palace Beach, también conocida como playa del Palacio Negro, ya que se encuentra junto a una de las residencias reales. Se trata de una costa virgen, ideal para escapar del bullicio de la ciudad pero manteniendo las impactantes vistas de Palm Jumeirah y el Burj Al Arab en la distancia. Kite Beach o “la playa de las cometas” es la playa más popular de Dubái para los más deportistas, especialmente los amantes del kitesurf. Allí, los turistas podrán escoger también entre un gran número de actividades acuáticas o deportes relacionados con la playa, como el paddle surf, el voleiplaya o el kayak. Además, ofrece un plan de lo más completo para los que no quieren únicamente mar, pues en los alrededores se encuentra una pista de patinaje, una cama elástica al aire libre y un parque, entre otras cosas. Y, a la hora de la comida, Kite Beach también cuenta con numerosos locales donde picar algo, como Salt, un local tipo food truck que sirve algunas de las mejores hamburguesas de vacuno de la ciudad. Por otro lado, disfrutar de la playa y tener a disposición las mejores y más exclusivas tiendas al mismo tiempo es posible en una ciudad como Dubai. The Beach frente a JBR (Jumeirah Beach Residences) ofrece el idilio y el encanto de la playa paralelamente al ajetreado y cosmopolita ritmo de su distrito, lleno de restaurantes, hoteles y lounges. Es de muy fácil acceso desde cualquier parte de Dubai, y resulta perfecto para disfrutar de la playa sin perder de vista la deliciosa gastronomía y el entretenido ocio de la ciudad. Los beach clubs más exclusivos y atractivos de Dubái Hay viajeros que prefieren espacios distintivos que respiren lujo y exclusividad, y otros que buscan un ambiente más relajado y distendido, aunque sin perder de vista las increíbles vistas o una gastronomía de autor. Y no nos olvidemos de los viajes en familia, donde los planes y atracciones para los niños representan un factor importante a la hora de escoger a dónde ir. Todos tienen cabida en Dubái, la ciudad de las posibilidades infinitas. Nikki Beach, a las orillas del golfo Pérsico, cuenta con una gran reputación internacional, una decoración blanca al más puro estilo ibicenco y unas elegantes y muy fotografiables camas balinesas. Además, ofrece un calendario de eventos de lo más dinámico, con actuaciones musicales o temáticas distintas cada día. El Bulgari Resort, por otro lado, es toda una joya del glamour, tanto en Dubai como en el mundo entero. Una piscina de diseño, una delicada playa privada o un espectacular restaurante, La Spiaggia, con un fondo de película, regalan el entorno perfecto para soñar despierto. No hay nada como disfrutar de un buen chapuzón, unas impresionantes vistas al mar y una atmósfera íntima y serena, como en el beach club Tagomago. Además, su decoración, inspirada en la isla homónima frente a Ibiza, transporta a los viajeros al mágico y bohemio encanto de las Islas Baleares. La gastronomía, por supuesto, una deliciosa oda al Mediterráneo. Otra ubicación con sabores inmejorables es Twiggy by La Cantine. En este espacio, un vivo homenaje artístico a la década de los sesenta, los visitantes podrán degustar pequeños platos como los poke bowls, rollitos de langosta, sushi o caviar, o elecciones más abundantes como la ternera wagyu, la pizza de burrata con trufa y el salmón marinado con yuzu picante. Sin olvidar, por supuesto, su disfrutable infinity pool de 100 metros. Por último, para esos días en los que se busquen atracciones para los más pequeños de la casa, pero también oasis de calma, el Club Mina es el sitio perfecto en el que toda la familia podrá estar complacida. Se trata de un beach club inspirado en las islas griegas con una playa de arena, 5 piscinas y club para los niños, entre muchas otras atracciones. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.