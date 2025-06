Delta amplía su red internacional con un vuelo entre Seattle y Barcelona

jueves 26 de junio de 2025 , 08:49h

Delta apuesta por Barcelona con un nuevo vuelo que unirá tres veces por semana la Ciudad Condal con Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, a partir del 7 de mayo de 2026. Este vuelo operará sin escalas con un Airbus A330-900neo de última generación.

Los pasajeros de Delta One disfrutarán de un check-in exclusivo para Delta One y de la nueva sala Delta One Lounge en el aeropuerto de Seattle (SEA), mientras que los clientes con acceso al Delta Sky Club podrán disfrutar de un club totalmente nuevo. Los espacios, de dos plantas, están situados frente a la puerta A11 del aeropuerto.

“Seattle es un mercado con el que Delta tiene un profundo compromiso” afirma Glen Hauenstein, presidente de Delta Air Lines. “Con el nuevo servicio a Barcelona y a Roma, además de la apertura de nuestra sala Delta One Lounge, estamos invirtiendo en lo que más importa a nuestros clientes y reforzando nuestro papel como la mayor aerolínea global de Seattle”.

Barcelona: uno de los destinos más deseados por los clientes de Delta

La Ciudad Condal se encuentra en el Top 10 de los destinos más buscados en el sitio web de Delta para este verano. Ya sea explorando las obras maestras de Gaudí o relajándose en la costa mediterránea, Barcelona ofrece a sus visitantes una vibrante mezcla de arquitectura, arte, gastronomía y energía costera. El ritmo único de la ciudad, donde el modernismo se une a la tradición, la convierte en una de las favoritas tanto de quienes la visitan por primera vez como de los viajeros más experimentados. En la actualidad Delta ofrece vuelos non-stop entre Barcelona y Atlanta, New York JFK y Boston, Con la adición de la ruta entre Barcelona y Seattle a partir de mayo 2026, Delta sumará 4 destinos en EE. UU. servidos desde la Ciudad Condal.

Comodidad desde la sala VIP hasta el aterrizaje

Para los clientes de Delta One que se dirigen a estos y otros destinos internacionales, el viaje comienza en la recién inaugurada sala VIP Delta One Lounge en el aeropuerto SEA, un refugio exclusivo situado en la última planta de la terminal A. El espacio ofrece 149 asientos en el interior y 72 adicionales en una terraza envolvente con vistas panorámicas del monte Rainier. Con una oferta gastronómica elaborada por chefs, duchas tipo spa y un ambiente sereno diseñado para descansar y recargar energías, la sala VIP marca la pauta para una experiencia verdaderamente superior.

Desde allí, los clientes embarcan en el Airbus A330-900neo, que ofrece la experiencia de cabina premium de Delta. Delta One cuenta con asientos totalmente reclinables con puertas de privacidad de altura completa, acceso directo al pasillo y comidas a bordo cuidadosamente seleccionadas, acompañadas de vinos de primera calidad.

Delta Premium Select ofrece asientos más espaciosos, reposapiés y reposapiernas ajustables, comidas de calidad aún mayor y un neceser de viaje, todo ello diseñado para que los viajes de larga distancia sean más cómodos y refinados.

Los clientes de todas las cabinas disfrutan de una cuidada selección de comidas y bebidas, acceso a Delta Studio con más de 1000 horas de entretenimiento y Wi-Fi rápido y gratuito de T-Mobile en todos los vuelos transatlánticos.