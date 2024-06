Eindhoven, la ciudad de la luz, cuna de diseño y tecnología

Eindhoven es una ciudad situada en la provincia de Brabante Septentrional, en el sur de los Países Bajos. Es conocida por ser un centro de tecnología y diseño. En esta ciudad nació la empresa Philips, que construyó el Philips Stadion, donde juega el PSV. El Museo de Philips recorre la historia de diseño de la marca. Cerca de allí, el Van Abbemuseum está dedicado al arte y al diseño. Al noroeste, el antiguo complejo industrial Strijp-S alberga restaurantes y tiendas de diseño…

Esta moderna ciudad destaca por su gran legado industrial, marcado sobre todo por la fábrica de Philips. Es una ciudad innovadora, de gran importancia sobretodo en el campo del diseño y de las nuevas tecnologías. Tanto es así que en Eindhoven se encuentran algunas de las mejores escuelas y universidades en este sector. El centro de Eindhoven se ha ido además renovando en los últimos años, dando lugar a rascacielos y construcciones vanguardistas, y todo tipo de iniciativas que la hacen ser una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas de los Países Bajos.

Eindhoven es conocida en Holanda como la ciudad de la luz, y aunque muchas personas lo atribuyen a la fábrica de Philips y sus bombillas, fue mucho antes que la ciudad de Eindhoven vio la luz. La apertura en 1870 de una fábrica de fósforos en Eindhoven, supuso el inicio de una próspera industria en la ciudad.

En la actualidad, Eindhoven se centra más en el diseño y la tecnología y es la cuna de muchos inventos. Muchos diseñadores e ingenieros, que estudian o trabajan aquí, se dejan inspirar por el pasado industrial y el presente innovador de la ciudad.

Aunque rara vez se incluye en los itinerarios turísticos, Eindhoven es una ciudad moderna que merece la pena visitar por su clima animado, sus numerosos museos y su especial historia. Los orígenes de Eindhoven parecen remontarse a 1232, cuando el duque Enrique I de Brabante le concedió los derechos de ciudad que, con el paso de los años, se convirtió cada vez más en una parada estratégica en la ruta comercial de Holanda a Lieja, en Bélgica. Durante mucho tiempo, Eindhoven fue conocida como “Lichtstad” (en neerlandés, “la ciudad de la luz”), ya que fue aquí donde nació la empresa Philips, que inició su actividad a finales del siglo XIX comerciando con bombillas incandescentes.

La historia de Eindhoven en el siglo XX estuvo marcada en gran medida por el desarrollo industrial, no sólo por el rápido progreso de la empresa de electrónica Philips, sino también por el crecimiento del sector del automóvil. En concreto, se establecieron varias fábricas en Eindhoven, entre ellas la empresa de fabricación de camiones, automóviles y vehículos militares conocida como Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek (DAF). Hoy en día, aunque muchas industrias han desaparecido, Eindhoven sigue siendo un centro tecnológico muy importante que alberga una prestigiosa universidad y muchas otras empresas punteras. Además, desde finales del siglo XX, debido al cierre de muchas fábricas, la ciudad se ha reinventado como capital del diseño holandés. Aunque Eindhoven es una ciudad milenaria, ha quedado muy poco de su historia más antigua debido a los bombardeos de la II Guerra Mundial que afectaron a muchos barrios. La reconstrucción de posguerra se caracterizó en gran medida por planes urbanísticos y diseños arquitectónicos modernos que apenas tuvieron en cuenta el patrimonio histórico

El Van Abbemuseum es un museo de arte moderno y contemporáneo construido en 1936 por el arquitecto A.J. Kropholler para albergar obras de arte holandés contemporáneo (Hedendaagsche Nederlandse Kunst) y promocionar estas creaciones entre la población local. El nombre del recinto procede del fabricante de puros H.J. Van Abbe, que inicialmente financió el edificio y aportó una cantidad para el funcionamiento del museo.

En 2003, el Van Abbemuseum se amplió con la construcción de un ala más moderna que permitió la exposición de muchas más obras. Hoy se puede admirar en su interior una colección que cuenta con 1.000 esculturas, 700 pinturas y numerosas creaciones sobre papel. Entre los artistas más famosos se encuentran Pablo Picasso, Georges Braque, Wassily Kandinsky, Fernand Léger y Piet Mondrian, así como artistas de posguerra como Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Rebecca Horn y Sigmar Polke. Pero una de las secciones más importantes del museo es sin duda la que alberga la extensa colección de creaciones del vanguardista ruso El Lissitzky.

Cerca de la plaza Markt está la Sint Catharinakerk (Iglesia de Santa Catalina), construida en estilo gótico a mediados del siglo XX para sustituir a una iglesia anterior de origen medieval. El edificio, que lleva el nombre de Santa Catalina de Alejandría, tiene una elegante fachada rodeada por dos torres de 73 metros de altura; una de ellas se llama torre masculina y está dedicada a David, mientras que la otra se llama torre femenina y está dedicada a María. Numerosos rosetones y otras decoraciones interiores se hacen eco de la “rueda” que recuerda la pasión de Santa Catalina, que murió tras ser torturada atada a una rueda. También es muy hermoso el carillón original donado en los años 60 por Philips, cuyas campanadas siguen marcando las horas durante el día.

En Eindhoven, no puede perderse una visita al Museo Philips, abierto en una antigua fábrica de la famosa empresa. Aquí podrás descubrir no sólo la historia de la marca fundada por los hermanos Gerard y Anton Philips, sino también su inseparable relación con la ciudad, tanto ahora como en siglos pasados. El museo no es muy grande, pero cuenta con un itinerario que recorre las etapas más importantes de Philips: desde su nacimiento hasta su transformación en una multinacional de la electrónica. En concreto, aquí podrás descubrir cómo pasó de ser una pequeña fábrica de bombillas a un fabricante de artículos tecnológicos e innovadores exportados a todo el mundo. Entre los artefactos más famosos puestos en el mercado por Philips, aquí se recoge la evolución de productos como radios, televisores, afeitadoras, CD, máquinas de resonancia magnética y muchos otros. Además del tradicional recorrido de descubrimiento, las zonas del museo están diseñadas para entretener a visitantes de todas las edades con actividades interactivas, juegos y preguntas educativas.

El famoso estadio de futbol Philips Stadion se inauguró en 1913 y posteriormente se renovó en 1995 para albergar partidos del equipo local PSV Eindhoven. Tiene un aforo de más de 35.000 localidades y está equipado con modernas instalaciones y servicios, como un museo del fútbol, una tienda oficial del club y numerosos bares y restaurantes. Los aficionados al fútbol que visitan el estadio del PSV pueden participar en visitas guiadas que les permiten explorar las zonas de los jugadores, como los vestuarios y el túnel que conduce al campo, así como admirar la vista panorámica del estadio desde los asientos de la tribuna.