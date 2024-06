NACIONALES Ampliar Viaje al Valle del Arlanza para descubrir el gótico burgalés más desconocido Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram

















































Salimos de Madrid dispuestos a visitar una zona casi desconocida para muchas personas viajeras… INOUT VIAJES ha podido recorrer lugares que esconden maravillas del arte gótico que parecen querer esconderse de la vista humana… Con el paso de los siglos las aguas del río Arlanza han modelado un amplio valle que se extiende entre la Ribera del Duero y la capital burgalesa Así llegamos al… Valle del Arlanza Con el paso de los siglos las aguas del río Arlanza han modelado un amplio valle que se extiende entre la Ribera del Duero y la capital burgalesa. Desde su nacimiento en Fuente Sanza, el Arlanza ha trazado un largo y sinuoso recorrido hacia el oeste burgalés. Tras surcar la Tierra de Pinares, el río llega al Espacio Natural de La Yecla y los Sabinares del Arlanza. Aquí, junto a la habitual vegetación ribereña, acompañada de bosques de quejigos, encinas y sabinas, comienzan a aparecer los primeros viñedos que añaden una nota de color a un agradable paisaje con personalidad propia. El río continúa su curso y entra en contacto con los extensos páramos castellanos antes de confluir con el río Arlanzón, ya en el Cerrato Palentino. Existen testimonios de los primitivos pobladores de estos valles anteriores a la ocupación romana. La llegada de los visigodos, la invasión musulmana, la despoblación del Valle del Duero como zona fronteriza, la repoblación de la Meseta y el nacimiento de Castilla marcan otros siglos de su historia. El río Arlanza y su red de afluentes, entre los que destaca el río Mataviejas, riegan lugares donde una intensa actividad histórica ha dejado un interesante patrimonio artístico y cultural. Hoy, en el Valle del Arlanza se puede encontrar desde yacimientos romanos como los de Tordomar o Solarana, hasta importantes monasterios como San Pedro de Cardeña o Villamayor de los Montes, pasando por la excepcional Villa Ducal de Lerma o singulares conjuntos rurales como Puentedura o Santa María del Campo con su esbelta iglesia. A esta lista se unen ermitas, iglesias y templos de todos los estilos artísticos, puentes, palacios, torres, casonas, rollos de justicia y otras edificaciones que se dispersan por el valle. Los habitantes de las tierras del Arlanza, que han vivido de la agricultura cerealista y la ganadería ovina, tienen en la actividad vitivinícola un gran futuro. Los vinos del Arlanza y el lechazo asado en horno de leña hacen una combinación perfecta. Uno de los tesoros (no artísticos o casi) son … Los viñedos y los vinos En la comarca de la Arlanza, los viñedos ocupan más de 450 hectáreas y están situados entre el Medio y Alto Arlanza, la sierra de Covarrubias y El Cerrato. Además de por el clima y la altitud, la Comarca del Arlanza destaca por contar con unas viñas que poseen las cualidades perfectas para dar grandes vinos con una marcada identidad, capaces de satisfacer los paladares más exigentes que buscan vinos expresivos pero finos y elegantes En la comarca de la Arlanza, los viñedos ocupan más de 450 hectáreas Esta Comarca no sólo ofrece grandes y singulares vinos amparados en una denominación de origen joven, fundada en 2007, también sorprende por su oferta gastronómica, por su historia, arte y cultura, así como por sus impactantes paraísos naturales. Y llegamos a las visitas propiamente dichas: El gótico burgalés entre el Arlanza y el Arlanzón Porque en los apenas 20 kilómetros que unen los ríos Arlanza y Arlanzón se encuentran algunos de los monumentos más relevantes del gótico burgalés, iglesias, antiguas colegiatas que ya no lo son, torres, puentes y otras huellas de la historia en estos bellos parajes. PRIMERA PARADA: Santa María del Campo Villa completamente amurallada en su momento, en la actualidad sólo conserva tres de sus puertas de entrada. Casa del Cordón A esta pequeña localidad burgalesa llegó la reina Juana I de Castilla ‘la Loca’ para encontrarse con su padre, Fernando el Católico, durante el peregrinaje que realizó por su reino acompañando al cadáver de su amado esposo Felipe el Hermoso. En la Casa del Cordón, Juana esperó a su padre para rogarle que la dejara libre de la tortura que para ella suponía reinar. Su nombre tiene un origen popular basado en el ‘cordón franciscano’ (de la orden franciscana) que recorre la portada de la casa. Al mismo tiempo que la reina Juana I de Castilla velaba el cadáver de su esposo, en la misma casa se alojó el arzobispo Cisneros quien fue nombrado cardenal en el vecino pueblo de Mahamud, ya que no era posible celebrar ningún acto en Santa María del Campo por encontrarse el cadáver del rey. Hoy en día la Casa del Cordón es una vivienda particular que nada tiene que ver con la original. Solamente se conservan el cordón y los dos medallones a los lados de la portada. El escudo fue añadido posteriormente. Iglesia colegiata de Santa María de la Asunción Se trata de una iglesia construida entre los siglos XIII y XVI compuesta por tres naves erigidas en el siglo XVI. Destaca la capilla del Rosario con pila bautismal del XIV y reja del XVI. Su capilla de la Inmaculada conserva una Adoración de los Magos del arquitecto Diego de Siloé, nacido en Burgos y fallecido en Granada, donde dejó monumentos tan importantes como su catedral. Siloé también construyó, junto con el escultor Juan de Salas, la torre de esta ex colegiata, obra señera del Renacimiento español. Destaca por su torre renacentista, realizada por Diego de Siloé en los dos primeros cuerpos y por el escultor Juan Salas los dos siguientes. La puerta gótica de la fachada norte es obra de Simón de Colonia. Para acceder al interior del templo se ha de subir una gran escalera, desde la que se llega al trascoro, donde aguarda un bello retablo con las tablas del genial pintor palentino Pedro Berruguete: ‘El bautismo de Jesús’ y ‘La degollación del Bautista’. La sillería gótica del coro y el órgano datan del siglo XV. En una de las capillas laterales se encuentra un tapiz flamenco de grandes dimensiones. Otro punto de interés es la Sacristía, donde destacan un armario de nogal del siglo XVI, junto a la custodia y cruz procesional. La bella escalera plateresca conduce hasta el retablo mayor, pasando por un maravilloso pulpito mudéjar. El claustro es de estilo gótico y conserva tres de sus primitivas galerías y, en una de las tres puertas, es posible encontrar la figura de un unicornio. SEGUNDA PARADA: Mahamud Mientras la reina doliente aguantaba su locura en Santa María del Campo, en la vecina Mahamud se celebraba el nombramiento del cardenal Cisneros. La localidad con nombre de resonancia árabe fue señorío de los Duques de Lerma. Santa María del Campo, villa amurallada en su momento, en la actualidad sólo conserva tres de sus puertas de entrada El gentilicio de los vecinos de Muhamud es ‘gorretes’ porque en su iglesia parroquial de San Miguel le fue impuesta la gorra o birrete cardenalicio al Cardenal Cisneros. Iglesia de San Miguel A pesar de las inevitables marcas que ha dejado el paso del tiempo desde su construcción en el siglo XIII, la iglesia de San Miguel evidencia su importancia en la historia de Castilla. Lo más sobresaliente en ella es su retablo mayor, obra del retablista Domingo de Amberes, quien asumió el encargo en mayo de 1566. También resaltar el púlpito de estilo gótico mudéjar bellamente decorado y una bonita pila bautismal románica. Justo enfrente de la iglesia de Santa María y en el centro de la Plaza Mayor de Mahamud se encuentra un Rollo jurisdiccional, columna de cinco metros de altura que data del siglo XVI. Estas grandes columnas de piedra se erigían tras la concesión por parte de la Corona del privilegio de poder impartir justicia en nombre del Rey. En la misma plaza se encuentra el Ayuntamiento, ubicado en un palacio que data del siglo XVI. TERCERA PARADA: La Villa Ducal de Lerma La visita a la Villa Ducal de Lerma descubre el gran patrimonio que atesora esta población declarada Conjunto Histórico Artístico. La localidad burgalesa de Lerma se asienta sobre un cerro dominando el valle del Arlanza, la villa, en otro tiempo amurallada y cabeza de alfoz, perdió su fisonomía medieval en el siglo XVII por deseo y capricho expreso de don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido de Felipe III, y duque de Lerma. El trazado urbano conforma uno de los conjuntos monumentales y urbanísticos más importantes del siglo XVII, realizados en la España de los últimos Austrias. Palacio Ducal El Palacio Ducal, de líneas sobrias y elegantes, preside la gran Plaza Ducal. Su construcción comenzó en 1601 por encargo del duque de Lerma aprovechando la ubicación del antiguo castillo. Francisco de Mora fue el arquitecto encargado de la obra concebida como residencia de los duques y aposento real para la corte de Felipe III. El escenario de las soberbias fiestas palaciegas hoy alberga el Parador Nacional de Turismo. Colegiata de San Pedro Construida a comienzos del siglo XVII por fray Alberto de la Madre de Dios. De tres naves con crucero, se caracteriza por sus elegantes proporciones. En el retablo mayor se encuentran algunas imágenes del escultor Gregorio Fernández. Ante el altar se encuentra la estatua orante, en bronce dorado, del arzobispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval, tío del duque, realizada por Juan de Arfe y Fernández del Moral. Pasadizo del duque de Lerma En marzo de 2007 quedó inaugurado el nuevo 'Pasadizo de los Arcos'. El pasadizo creado a comienzos del siglo XVII que unía el Palacio del duque de Lerma y la Iglesia Colegial de San Pedro Apóstol. Hoy el tramo visitable es la unión de los Monasterios de Santa Teresa y Santa Clara en el Mirador de los Arcos. Mahamud, esta localidad con nombre de resonancia árabe fue señorío de los Duques de Lerma Monasterio de San Blas Comenzado en 1613 por Francisco de Mora para monjas dominicas. En el retablo mayor, del siglo XVII, destacan las pinturas de los cuerpos superiores, traídas de Flandes, siendo las restantes de Pedro Antonio Vidal, pintor del duque de Lerma. Alberga una importante colección de tallas, pinturas y relicarios. En la actualidad lo habitan MM. Dominicas de clausura y realizan vistosos trabajos de cerámica pintada a mano. Monasterio de la Madre de Dios Del siglo XVII para monjas carmelitas. El convento es austero, clásico, sin casi elementos decorativos, como era norma en las obras de Fray Alberto de la Madre de Dios. La Iglesia es de sencilla planta de cruz latina, con coro a los pies, y un retablo de orden clasicista, con columnas de estilo corintio. Destaca la talla de Santa Teresa del S. XVII, y la Virgen del Carmen existentes en La Iglesia del Monasterio. Sorprende la altura y sobriedad de los muros del monasterio. Monasterio de la Ascensión Iniciado en 1605 para monjas franciscanas clarisas, fue el primero construido de los seis que tiene Lerma. Interesante colección de bustos-relicarios, pinturas de Bartolomé Carducho y un Cristo yacente de Gregorio Fernández. Convento de Santo Domingo El duque decidió construir un convento para sus protegidos frailes dominicos, encargando el proyecto a Fray Alberto de la Madre de Dios. Destaca la fachada principal de la Iglesia con elementos barroquizantes. Aparecen los escudos de los duques de Lerma y la imagen del Santo fundador de la Orden de Predicadores. Las obras comenzaron en 1613, fue ocupado hasta la exclaustración del siglo XIX. Destaca su magnífica espadaña. Convento de Santa Teresa Construido para los frailes carmelitas, fue inaugurado el 27 de octubre de 1617, asistiendo Felipe III con toda su Corte. Hoy alberga oficinas municipales, la Oficina de Turismo y el Centro de Interpretación de la Villa de Lerma. Convento de San Francisco de los Reyes Fundado por doña Leonor de Rojas, hermana del duque de Lerma, fue construido ente 1606 y 1613 para frailes franciscanos. Su estado actual es de ruina. Plaza de Santa Clara Recoleta plaza situada entre los conventos de la Ascensión y Santa Teresa; al fondo discurre el pasadizo volado que unía el Palacio Ducal con la Colegiata y desde el que se domina una espectacular panorámica de la vega del Arlanza. En un sencillo mausoleo se hallan los restos del Cura Merino, famoso héroe y guerrillero durante la Guerra de la Independencia. Lerma, La visita a la Villa Ducal descubre el gran patrimonio que atesora esta población declarada Conjunto Histórico Artístico Iglesia de la Piedad Antigua Iglesia parroquial del primitivo núcleo medieval. A su alrededor se abre una pequeña plaza con soportales. Arco de la Cárcel Puerta de la antigua muralla reformada por el duque de Lerma. Ermita-Humilladero del Santo Cristo Junto al camino real de Madrid a Francia, forma parte del conjunto urbano del siglo XVII. Y para terminar este viaje cultural por tierras burgalesas y encontrarnos con joyas artísticas casi perdidas u olvidadas, una (s) pequeña (s) delicatesen (s)… EMBUTIDOS ARTESANOS VILLAFUERTES Empresa propiedad de varias generaciones de la misma familia dedicada a la elaboración de la matanza tradicional de cerdo del Bajo Arlanza. Aquí producen embutidos artesanos que se caracterizan por utilizar un proceso de ahumado en secaderos naturales controlados con fuego de roble y encina. Son productos 100% naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, sin gluten y libres de alérgenos. Entre las categorías de embutidos, curados, jamones, loncheados y adobados frescos, es posible adquirir chorizo casero, morcilla de Burgos, lomo curado, chorizo sabadeño, salchichón, cordero de lomo, panceta… y otras delicias gastronómicas. Así nos despedimos de esta recia y regia tierra, que nos ha llenado las pupilas de arte y el paladar de ahíto de sabores … ¡Hasta la próxima! ÚLTIMO APUNTE: En la iglesia de Mahamud se ha instalado nueva iluminación en los retablos mayores y también contará con un museo para exponer piezas relacionadas con el paso del Cardenal Cisneros. En Santa María del Campo se ha limpiado el claustro gótico con una red antipalomas; se ha abierto la torre, obra de Diego de Siloé, a las visitas y se acometerá el proyecto de recepción de turistas y la musealización, con los fondos Nex Generation. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

