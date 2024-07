El Sani Festival regresa a Sani Resort en la icónica colina de Sani con vistas al mar Egeo

Sani Resort ha desvelado su cartel más espectacular hasta la fecha para la edición anual del Sani Festival de este verano. El Sani Festival, es un festival de música con fama internacional que se celebra cada año en el principal complejo turístico de lujo de las playas de Grecia, y que lleva más de tres décadas acogiendo a artistas internacionales para que actúen en lo alto de la emblemática colina de Sani. La 32ª edición del Sani Festival, que tendrá lugar todos los sábados por la noche de julio y agosto, ha reunido este año a un cartel de artistas estelares de fama mundial que interpretarán música clásica, jazz, soul, R&B, pop y música étnica desde la península de Kassandra, con unas impresionantes vistas al mar Egeo. Sani Festival es el mayor festival privado organizado en Grecia, este año su cartel incluye artistas legendarios de la escena musical mundial como: Plácido Domingo, Tom Jones, los Gipsy Kings, Madeleine Peyroux y Emeli Sandé. Además, tendrá lugar un concierto dedicado a la música griega que rendirá tributo musical con motivo del centenario del célebre Mimis Plessas, uno de los compositores griegos más destacados de todos los tiempos.

Cartel Sani Festival 2024

El legendario Plácido Domingo fue el encargado de abrir el festival de este año, subiendo al escenario el 6 de julio para ofrecer una velada inolvidable junto a uno de los más grandes tenores de ópera de todos los tiempos. Con una ilustre carrera que incluye 150 papeles y más de 4.400 representaciones, más de un centenar de grabaciones y una impresionante colección de 12 premios Grammy, se le reconoce con razón como uno de los mejores y más influyentes actores de canto de la historia de la ópera. Definido como un "hombre del Renacimiento" y galardonado con numerosos títulos honoríficos y premios, no sólo por su destreza musical sino también por su compromiso humanitario, Plácido Domingo es un artista ecléctico célebre en todo el mundo. El maestro de la música actuó en la colina de Sani el sábado 6 de julio, en un concierto en el que asegura cautivar al público. Junto a él actuó el tenor Mario Frangoulis, un artista clásico conocido en todo el mundo por su potente voz y sus carismáticas actuaciones en directo. También actuó la soprano Christina Poulitsi, una encantadora intérprete declarada "una de las mejores intérpretes en el papel de la Reina de la Noche" en la "Flauta Mágica" de Mozart". En el escenario de esta representación estuvo también la Orquesta Sinfónica Estatal de Salónica, uno de los principales e históricos conjuntos sinfónicos de Grecia, bajo la talentosa dirección de Jordi Bernàcer, que ha dirigido regularmente en prestigiosos escenarios internacionales, como la Ópera Estatal de Viena, la Deutsche Oper de Berlín, la Semperoper de Dresde y en los teatros más importantes de Italia y España. Con esta ambiciosa apuesta, el "Mito Domingo" ha marcado el inicio de un trascendental verano musical bajo las estrellas de la colina de Sani.

La aclamada cantante y compositora de jazz Madeleine Peyroux regresará este año a Sani Festival el 13 de julio, una década después de su última actuación en la colina. Veinte años después de que su famoso álbum "Careless Love" vendiera medio millón de copias, Madeleine Peyroux regresa a Sani con su trabajo más valiente hasta la fecha, "Let's Walk". El álbum entrelaza hábilmente jazz, folk y pop orquestral, con temas que van desde lo confesional a lo político y de lo caprichoso a lo anhelante. Las letras de Peyroux están impregnadas de honestidad y emoción, y abordan los problemas acuciantes de nuestro tiempo con comprensión y perspicacia. La aclamada cantautora, que comenzó su carrera siendo una adolescente en las calles de París, llena ahora salas de conciertos en todo el mundo, asombrando con una gracia y una seriedad que recuerdan a Billie Holiday, mientras que su desgarrada voz de contralto recuerda a artistas de la talla de Leonard Cohen, Tom Waits, Bob Dylan, Hank Williams y Joni Mitchell. "Hacia donde vayan los corazones y las mentes, caminemos, rodemos", dice Peyroux en la canción que da título a su nuevo álbum, y que seguro no faltara en su concierto en Sani el sábado 13 de julio en el que se podrán escuchar sus dulces tonos bajo el estrellado cielo mediterráneo.

El 20 de julio, Sani Festival dará la bienvenida al icono internacional Tom Jones, que actuará en la colina de Sani. Con una carrera que abarca más de seis magníficas décadas, Tom Jones constantemente hipnotiza al público con sus melodías atemporales, sus exitosas canciones y su inigualable carisma, consolidando su lugar como uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos. A sus 83 años, ha vendido más de 100 millones de discos y ha colaborado con artistas de la talla de Stevie Wonder, Aretha Franklin y Ed Sheeran. La versatilidad de este músico tan querido no tiene límites y trasciende los géneros con sus conmovedoras influencias de rhythm and blues. Condecorado por la Reina Isabel II en 2006 y poseedor de múltiples BRIT Awards, Tom Jones es uno de los pocos artistas musicales cuya profesión comenzó en los albores de la música popular moderna y que sigue teniendo una influyente carrera discográfica e interpretativa hasta nuestros días. Sani Festival se complace en acoger a esta superestrella internacional, leyenda viva de la música y uno de los artistas de mayor éxito de todos los tiempos.

Sani Festival tiene el honor de acoger el 27 de julio un homenaje musical con motivo del centenario del célebre Mimis Plessas, uno de los compositores griegos más destacados de todos los tiempos. Nacido en el epicentro cultural de Atenas en 1924, el legado musical de Plessas trasciende generaciones y le ha valido el reconocimiento y el prestigio universal. De ser el primer solista de piano en la Fundación Nacional de Radio a una edad temprana a recibir el primer premio de música de la Universidad de Minnesota a los 27 años en 1952 y al año siguiente ser clasificado como quinto pianista de Estados Unidos, el viaje de Mimis Plessas desde prodigioso solista de piano a compositor y director venerado es muestra de su talento y dedicación constante. Con casi un siglo de maestría musical a sus espaldas, incluyendo partituras para 104 películas y 70 producciones teatrales, la influencia de Plessas en tres generaciones de griegos es realmente incomparable. Desde la conmovedora "Who knows/Pios to xerei" hasta la encantadora "I will drink tonight the moon/Tha pio apopse to feggari", las melodías de Plessas han pasado a formar parte de la cultura griega. Este homenaje se enriquecerá con las actuaciones de los renombrados artistas griegos Stefanos Korkolis, Dimitris Mpasis y Sofia Manousaki, quienes guiarán al público en un viaje mágico para celebrar un siglo de Plessas. Y qué mejor lugar para tal celebración que la colina de Sani, punto de encuentro por excelencia de "So many Summers /Tosa Kalokeria", bajo "A Sky with Stars/Enas Ouranos me Asteria".

La sensación internacional del pop, Emeli Sandé, interpretará canciones como Next To Me, Clown y Heaven el 3 de agosto. Emeli Sandé, que creció como una adolescente tímida en la zona rural de Aberdeenshire, es hija de padre zambiano y madre de una familia de clase trabajadora de Cumbria. A pesar de sus humildes orígenes, se ha convertido en una de las artistas británicas de mayor éxito y más respetadas, y en 2017 recibió el MBE por su contribución a la música. De niña, cantar representaba para ella la libertad, ya que le proporcionaba un espacio seguro para explorar su identidad y se inspiraba en leyendas como Nina Simone. Mientras estudiaba Medicina en la Universidad de Glasgow, solía componer canciones durante las clases, hasta que se animó a perseguir sus sueños musicales. En 2012, ofreció una actuación fascinante en los Juegos Olímpicos de Londres, y en 2013 ganó el premio de la crítica en los BRIT Awards. Elogiada por artistas legendarios como Madonna y Alicia Keys, su álbum de debut "Our Version of Events" sigue siendo uno de los discos más vendidos de la década de 2010, con singles de éxito como "Heaven", "Read All About It" y "Next To Me". Ahora de gira con su quinto álbum de estudio, "How Were We To Know", Emeli Sandé honrará Sani Hill el sábado 3 de agosto con una actuación inolvidable, encantando al público con su poderosa voz y sus melodías.

Sani Festival este año se clausurará el 10 de agosto con un viaje a través de la tradición de la música gitana, con los mundialmente conocidos Gipsy Kings y Tonino Baliardo. Primo del gran Manatas De Plata, fundador y líder de los Gipsy Kings, Tonino Baliardo es un virtuoso de la guitarra y un compositor muy apreciado, conocido por éxitos tan queridos como "Bamboleo" y "Djobi Djoba". Como maestros indiscutibles de la música gitana, el grupo ha vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo y ha sido galardonado con numerosos discos de oro, platino y diamante, así como con un premio Grammy en 2013 en la categoría de Mejor Música del Mundo por el álbum 'Savor Flamenco'. Tonino Baliardo también ha colaborado en proyectos notables como la remezcla de 'Hotel California' para la película El Gran Lebowski y su contribución a Toy Story III con 'You've Got a Friend in Me'. El último y aclamado álbum de The Gipsy Kings en colaboración con Tonino Baliardo, 'Renaissance', muestra su talento sin igual con temas como la sensacional 'Chica Del Sol'. Con más de tres décadas de excelencia musical a sus espaldas, Tonino sigue hipnotizando al público con su característica maestría a la guitarra española, continuando la rica tradición de la familia Gipsy. Desde los escenarios de Glastonbury a la colina de Sani, los Gipsy Kings con Tonino Baliardo garantizan un final alegre y poderoso para la edición de este año.

Sani Festival - Estrellas en la colina

Sani Festival es una institución cultural y el único festival privado organizado en Grecia. Durante tres décadas, Sani Festival ha apoyado el arte singular y autentico a través de la música y se ha esforzado por entretener, elevar y cumplir la visión del resort de ofrecer un entretenimiento elevado. Galardonado con el premio World's Leading Cultural Destination Resort 2023 en los World Travel Awards, Sani Resort celebró su 31ª edición del festival en 2023.

Acogiendo a destacados artistas y leyendas de la escena musical mundial y dando vida a nuevas tendencias con visión de futuro, Sani Resort es el destino de uno de los eventos culturales más importantes del país. Entre los artistas más recientes figuran el tenor más querido del mundo, Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Bob Geldof, Bonnie Tyler, Chris Norman, Jan Garbarek, UB40, Jack Savoretti, Dianne Reeves y Tom Odell.

PROGRAMA

ONDAS CLÁSICAS

Sábado 6 de julio de 2024

Plácido Domingo

Invitados especiales: Marios Frangoulis y Christina Poulitsi con la Orquesta Sinfónica Estatal de Salónica bajo la dirección del Maestro Jordi Bernàcer

JAZZ EN LA COLINA

Sábado 13 de julio de 2024

Madeleine Peyroux

SONIDOS INTERNACIONALES

Sábado 20 de julio de 2024

Tom Jones

VARIACIONES GRIEGAS

Sábado 27 de julio de 2024

El siglo de Mimis Plessas

Con Stefanos Korkolis, Dimitris Mpasis, Sofia Manousaki

SONIDOS INTERNACIONALES

Sábado 3 de agosto de 2024

Se anunciará próximamente

SONIDOS DEL MUNDO

Sábado 10 de agosto de 2024

Gipsy Kings

Con Tonino Baliardo