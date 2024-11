Novedades y lanzamientos musicales

lunes 25 de noviembre de 2024 , 09:20h

Lucas Bramucci Trío presenta el single ‘Balcánico’

Un tema que se presenta en 2 partes: la primera es un canon con el sonido característico de la escala húngara menor, que continúa con una rítmica típica de Balcanes en un dueto batería y bajo. Y la segunda es la presentación y desarrollo de una melodía que tiene un color de entre juerga y seriedad. A primeras da la sensación de mucha gente disfrutando de una fiesta; entre bailando, tocando y cantando entre todos esta melodía principal.

Lucas Bramucci Trío es un proyecto del solista argentino Lucas Bramucci, acompañado por el batería Alexandre Saura y por el bajista Carlos Sanoja.

Pink Flamingos & The Cherry Lovers presentan ‘GET BACK TO LIFE’

"Get Back to Life" es el tema central del primer EP de Pink Flamingos & The Cherry Lovers, es un canto vibrante y esperanzador que celebra el regreso a la vida después de tiempos oscuros. La canción es una invitación a abrir las puertas de nuestras almas, dejar atrás la tristeza y abrazar con entusiasmo un nuevo comienzo.

Su próximo concierto será el 20 de Diciembre en la SALA TEMPO (Madrid).

Víctor Fraile presenta su segundo álbum "Cantos de lejanía"

Víctor Fraile, conocido por su faceta como guitarrista y pianista de los madrileños Whisky Caravan, lanzó el 15 de noviembre su segundo álbum en solitario que lleva por título "Cantos de lejanía"

En este disco, como lo hiciera en su primer trabajo (Diarios de un instante / Beatclap 2022) Víctor toma las riendas para hacerse cargo de la total composición de los temas y da un paso al frente en su faceta como cantante, y por supuesto como pianista y guitarrista.

REZELO lanza el videoclip de su último single:

‘Instrucciones para ir a una verbena’

El vídeo, totalmente autogestionado, fue grabado en unas fiestas de barrio de la capital.

"Instrucciones para ir a una verbena" es el segundo single del próximo EP de REZELO, Vol III: TIERRA.

REZELO es un proyecto compuesto por la letrista y vocalista María Bartolomé y el compositor y guitarrista Miguel Barrientos. En mayo de 2023 publicaron su primera referencia, y desde entonces se han convertido en uno de los grupos emergentes más excitantes del panorama nacional. Su mezcla de copla flamenco y otras tradiciones españolas junto con reggaeton, breakbeat, dembow o drum’n’bass les ha permitido erigirse como una referencia dentro de la electrónica de raíz ibérica.

Junior Mackenzie lanza oficialmente el disco “Monsters” en los formatos físicos y en digital a través de su web

“Monsters”, 5to álbum de Junior Mackenzie (al que se suman 4 EPs) se lanza hoy a la venta luego de dos años y medio de trabajo, y tres años después de la publicación de su LP anterior “Now That We Are Dead”.

La edición de este nuevo LP está a cargo de “Key In The Sea Records”, sello creado por el propio artista con el fin de continuar publicando sus trabajos de manera independiente. Los formatos físicos disponibles son un disco de vinilo (en color dorado) y CD. Asimismo, se podrá comprar a través de la web de Junior Mackenzie en formato digital.

BATTLES, la nueva canción de LA CHAPELLE, nos habla de las batallas emocionales dentro de una pareja

La portada, diseñada por Javier Jiménez, el batería de La Chapelle, muestra dos esqueletos jugando las cartas, la mano de la chica con un cuchillo, jugando la carta del as de corazones, en este caso, partido por la mitad. Refleja bien el mensaje de la canción: a veces una pareja consiste en dos muertos jugando al póker, y cuando se empieza a hacer trampas, es mejor abandonar la partida.

BATTLES es un tema funky-rock con un ritmo rápido que a la vez es muy melódico. En la mitad de la canción irrumpen un doble solo de guitarra (estilo Boston) que sorprende por su estructura e interpretación.

JORDAN BOYD presenta "GIMNASTA (GR)"

Jordan Boyd compara las exigencias de la vida con las de su pasado como gimnasta para el tercer adelanto de su EP, Enganchada Como un Piercing, con el tema "GIMNASTA (GR)"

Junto a Jomo Cru, el productor de Berlín con base en Londres y muy experimentado en los sonidos electrónicos; y De Teresa, artista española con la que hace dupla el alemán, la artista construye un imaginario electrónico con reminiscencias del UK Pop de los 2010.

En un plano introspectivo y desafiante, "GIMNASTA (GR)", habla de una persona infinitamente elástica, a la cual la gente estira sin remordimientos hacia donde le conviene, para que cumpla expectativas y gane premios sin ella tener una real importancia.

Línea 6 y su nuevo single "ESPEJOS"

Espejos es una canción que trata sobre problemas de autoestima y salud mental.

Te capta desde el principio con el órgano y la voz, que generan una sensación de estar atrapados en nuestra cabeza peleándonos con esos pensamientos negativos. La letra y la producción van evolucionando a lo largo de la canción dando una perspectiva más esperanzadora, positiva y más energética.

BANAKKAN y su 'YA NO TENGO FE'

Segundo y último adelanto del EP [LA OSCURIDAD DE TU MIRADA] del artista Banakkan. La canción habla de una persona que ha perdido toda la esperanza y la fe por una persona a la que quiso y está lo engaña.

La portada es un collage realizado por el artista David Salvador.

La producción es de Banakkan con arreglos y máster de Gianni Boscarino (UK)