Abu Dhabi Festival llega a su 21 edición con 12 estrenos mundiales y más de mil artistas

martes 30 de enero de 2024 , 07:10h

Del 26 de enero al 14 de marzo de 2024 el festival presenta su programación principal en Abu Dhabi, que incluye las actuaciones de artistas como el chelista Pablo Ferrández o el ballet nacional de China.

Música, arte, teatro, danza y cine se dan cita este año en la 21 edición del Abu Dhabi Festival (ADF), uno de los eventos culturales de mayor trascendencia en Oriente Próximo con una fuerte proyección internacional, fruto de más de dos décadas colaborando con 35 instituciones culturales de todo el mundo.

El festival, que celebra su edición más especial hasta la fecha, ha preparado una potente programación que convertirá a Abu Dhabi en foco del talento artístico internacional del 26 de enero al 14 de marzo de 2024.

Durante esos días pasarán por la ciudad emiratí artistas como el chelista Pablo Ferrández, el saxofonista Kamasi Washington o el Ballet Nacional de China, una compañía que ha encontrado el camino hacia el éxito a través de la interpretación de ballets occidentales y la creación obras propias con características nacionales.

Además, el Festival se enorgullece de recibir a la Orquesta del Festival Puccini de Torre del Lago, cuyas giras han abarcado Europa, Asia y Estados Unidos. Este concierto de gala conmemora el centenario del fallecimiento de Giacomo Puccini y presenta a la soprano Valeria Sepe y al tenor Star Francesco Meli.

Bajo el lema, "La voluntad de la esperanza", la 21 edición se centra en fomentar la esperanza y el optimismo en tiempos difíciles. Refleja la influencia de las artes y la cultura, que sirven como un faro que rompe con la oscuridad y la negatividad.

Todos los años Abu Dhabi Festival encarga, produce, conserva y presenta algunas de las más grandes obras de la música y las artes en los EAU y fuera de ellos. Su 21 edición incluye un total de 12 estrenos mundiales y más de 1.100 artistas.

Actuaciones destacadas:

Año Nuevo Chino: El Ballet Nacional de China

Copresentado por el Festival de Abu Dhabi y la Embajada de la República Popular China en los Emiratos Árabes Unidos.

26 y 27 de enero de 2024, Emirates Palace, estreno mundial árabe.

Gala de la Ópera de Puccini

En el centenario de la muerte de Giacomo Puccini.

Copresentada por el Festival de Abu Dhabi 2024, la Embajada de Italia en los EAU y el Instituto Italiano de Cultura de Abu Dhabi.

31 de enero de 2024, Emirates Palace, estreno mundial árabe.

Pablo Ferrández

1 de febrero de 2024, The Blue Hall, The Arts Center at NYU Abu Dhabi, Árabe.

Estreno mundial.

Kamasi Washington

3 de febrero de 2024, Emirates Palace, estreno mundial árabe.

Residencia musical y recital con Leia Zhu.

En colaboración con The British School Al Khubairat.

9 de febrero de 2024, The British School Al Khubairat.

Pretty Yende / Francesco Demuro

11 de febrero de 2024, The Red Theater, The Arts Center at NYU Abu Dhabi, estreno mundial árabe.

Yamen Saadi

13 de febrero de 2024, The Red Theater, The Arts Center at NYU Abu Dhabi, estreno mundial árabe.

Lucas y Arthur Jussen

19 de febrero de 2024, The Red Theater, The Arts Center at NYU Abu Dhabi, estreno en el mundo árabe.

Lawrence Brownlee

25 de febrero de 2024, The Red Theater, The Arts Center at NYU Abu Dhabi, estreno en el mundo árabe.

Kirill Gerstein

27 de febrero de 2024, The Red Theater, The Arts Center at NYU Abu Dhabi, estreno en el mundo árabe.

Jeque Mahmoud El Tohamy

14 de marzo de 2024, Louvre Abu Dhabi, estreno mundial.

Orquesta Sinfónica Nacional de China

Copresentada por Abu Dhabi y la Embajada de la República Popular China en los Emiratos Árabes Unidos, 8 de diciembre de 2024, Emirates Palace, estreno mundial árabe.