B.B. King rey del blues. Ascensión y reinado, de Daniel de Visé

«B.B. KING REY DEL BLUES ASCENSIÓN Y REINADO DE RILEY “BLUES BOY” KING»

La editorial Libros del Kultrum va a lanzar este próximo 4 de septiembre de 2023 “B.B. King Rey del Blues. Ascensión y reinado de Riley ‘Blues Boy’ King”, obra del autor Daniel de Visé que cuenta con traducción a cargo de Iñigo García Ureta.

SINOPSIS

He aquí la más vibrante y completa semblanza del que fuera gran pionero —y el último en partir de toda una generación de profetas— del blues. Riley «Blues Boy» King (1925-2015), más conocido como B.B. King, nació en la más absoluta pobreza en el corazón del Misisipi afroamericano subyugado por la América de Jim Crow.

Su temprana fascinación por la música litúrgica —y, en concreto, por la guitarra de la que se acompañaban algunos predicadores— se convertiría en la vía de emancipación para dejar atrás el trabajo de aparcero a fin de batirse el cobre con —y consagrar el resto de sus días a— la música. Animado y fascinado por los discos de Blind Lemon Jefferson y T-Bone Walker, B.B. enseñó a su guitarra a cantar en el singular estilo solista que se convirtió en el sello más distintivo y reconocible de su arte.

A lo largo de su dilatada carrera, recorrió las carreteras de medio mundo sin apenas descanso —más de quince mil conciertos en noventa países a lo largo de sesenta años— y varias de sus actuaciones, incluido el mítico concierto de Chicago (ofrecido en la cárcel del condado de Cook), perduran entre las grandes gestas de los anales del blues.

Daniel de Visé entrevistó a casi todos los supervivientes del círculo íntimo de B.B. King. Sus voces y recuerdos pueblan estas páginas y reflejan la vida de este titán del blues del Misisipi en el que se inspiraron generaciones de artistas, desde Jimi Hendrix y Eric Clapton a Carlos Santana y The Edge. «De Visé profundiza meticulosamente en por qué y cómo el joven Riley, que llegó a este planeta desde un mundo de complicidades extremas, fue capaz, gracias a su talento, su incesante empuje y su humildad, de alzarse con el merecido título de “Rey del Blues”. Desempolven sus discos y disfruten de la lectura. Yo lo hice». Robert Cray, cinco veces ganador de un Grammy, guitarrista y cantautor de blues.

Seleccionado para el Premio Pen / Jacqueline Bograd Weld de biografía

Mejor libro de no ficción del año según Kirkus Reviews

Mejor libro del Library Journal

Best Book Reviewed by Book Marks

NOTA BIOGRÁFICA SOBRE EL AUTOR

Daniel de Visé es escritor y periodista. Licenciado por las universidades de Wesleyan y Northwestern, trabajó en The Washington Post, el Miami Herald y otros tres periódicos a lo largo de 23 años. Compartió el Premio Pulitzer 2001 por su labor periodística y ha sido galardonado con más de dos docenas de otros premios estadounidenses de periodismo. Sus reportajes de investigación en dos ocasiones condujeron a la liberación de condenados a cadena perpetua por error.