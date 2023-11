Dos músicas de lenguaje indomable: Jazz y flamenco se dan la mano en noviembre

viernes 03 de noviembre de 2023 , 08:20h

El ciclo JAZZ CON SABOR A CLUB 2023 ofrecerá cinco conciertos protagonizados por artistas que saben conjugar a la perfección la libertad del jazz y el flamenco: Cristian de Moret, Bachi, Laura Abadía & Jesús Montoya, Pedro Ojesto & Flamenco Jazz Company, y Jorge Pardo & Guinga.

No es una novedad que el flamenco y el jazz se llevan de maravilla. Se han publicado decenas de discos que entremezclan ambas músicas, decenas de músicos de jazz se han enamorado del flamenco, y decenas de músicos de flamenco se han enamorado del jazz. Son un poco como cuando te sentías el raro del instituto, y encontrabas a otro raro como tú, y os hacíais amigos. Este maravilloso encuentro de libertad creativa y expansión expresiva estará presente durante el ciclo JAZZ CON SABOR A CLUB 2023, y enmarcado en JAZZMADRID23.

Cinco conciertos para los amantes del jazz y el flamenco, cinco conciertos en los que JAZZ CON SABOR A CLUB y FLAMENCO CAPITAL se dan la mano:

4 de noviembre – CLAMORES: Cristian de Moret

Cristian de Moret ha publicado en 2023 Caballo Rojo, su segundo disco, en el que vuelve a sorprender con esa manera única que tiene de fusionar el flamenco con diferentes estilos musicales, mostrando esas influencias tan dispares como son Camarón, Daft Punk, Queen of The Stone Age, Paco de Lucía, Chet Faker, Radiohead, Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena. Cristian de Moret crea un universo entre la sensibilidad y la belleza que aporta el poder de la música al oyente en tres partes a través de elementos, letras y sonidos programáticos que ayuden a plasmar, absorber y recordar sonoramente.

4 de noviembre – TEMPO AUDIOPHILE CLUB: JESUS BACHILLER «BACHI» 4TET

Jesus Bachiller “Bachi” graba Electro Sendas, su segundo disco en 2021, un trabajo en el que se mezcla el flamenco con las últimas vanguardias, influenciado tanto por la escena musical estadounidense (jazz, gospel, RnB, hiphop) y nutriéndose de música latina y de otras partes del mundo. Ha compartido escenario con músicos de la talla de Alfredo Rodriguez, Jerry González, Diego el Cigala, Alain Pérez, Duquende, Caramelo de Cuba, Munir Hossn, Jorge Pardo, Pakete, Duquende, Diego del Morao, Josemi Carmona, Antonio Carmona o Tomatito, entre otros.

16 de noviembre – CARDAMOMO: Laura Montoya & Jesús Montoya

Laura Abadía Posee una voz única, fuerte y extremadamente sensitiva, comparable al vaivén de las olas del mar. En su garganta conviven los elementos más desgarradores del flamenco con el nervio más profundo del soul. Una voz solista perteneciente al subgénero afrogitano. El saxo y la flauta de Jesús Montoya han sondo en todos y cada uno de los tablaos madrileños, destaca “El corral de la Pacheca”, donde su música sonó durante 5 años. En el círculo flamenco, Jesús Montoya tiene un lugar de admiración y reconocimiento por sus propios compañeros. Está muy presente en grabaciones y colaboraciones de jazz y latín jazz y es componente principal del grupo Los Yakis. Actualmente trabaja con Joaquín Cortés en su último espectáculo llamado Zapatitos Blancos.

17, 18 y 19 de noviembre – CAFÉ CENTRAL: Pedro Ojesto & Flamenco Jazz Company

Pedro Ojesto & Flamenco Jazz Company colabora en la actualidad con el prestigioso saxofonista cubano Román Filiú, y los habituales de Pedro Ojesto: Guillermo McGill a la batería, José Miguel Garzón al contrabajo y Jesús González “Ricky” al cante, percusión y teclado. En este proyecto podemos escuchar la faceta más jazzística de Ojesto, con una formación propia de este género, un viento y sección rítmica, pero sin perder de vista la trayectoria flamenca gracias a la aportación del cante. Podremos escuchar un nuevo paso en ese camino de desarrollo que actualmente vive el jazz en su fusión con el flamenco, influenciada por las tendencias más actuales de estos dos lenguajes y sin perder de vista las raíces de ambas músicas.

29 de noviembre – GALILEO GALILEI: Jorge Pardo & Guinga

Jorge Pardo invita a Guinga, uno de los guitarristas brasileños más importantes de la historia de Brasil para un concierto que antes de suceder ya es mítico, será la primera vez que estos dos genios de actuaran juntos en público, tanto Jorge como Guinga tienen 50 años de carrera musical cada uno y será un auténtico lujo verles por primera vez juntos en un escenario. Guinga es un auténtico gigante de la música brasileña y universal, intérprete genial y compositor de referencia para grandes voces como Elis Regina y Chico Buarque. Exquisito, sofisticado, sublime, pero también popular en el buen sentido de la palabra y juguetón, su voz y su guitarra es un recital inolvidable. Jorge Pardo se adentra en el flamenco en los años 70 de la mano de Paco de Lucía y Camarón de la Isla, a quienes acompaña en varias giras mundiales y muchos discos. Compartió escenario y muchos con importantes figuras del jazz internacional como Chick Corea o Tete Montoliu. Su trabajo lo convierte en precursor del jazz fusión y en una referencia mundial del flamenco-jazz.