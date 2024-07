PLAYA Ampliar Playas urbanas y calas en la Costa Brava Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Lloret de Mar, ofrece una combinación única de playas urbanas y calas escondidas en plena naturaleza, cada una de ellas con su propio encanto y personalidad para sorprender a todos los visitantes de esta localidad de la Costa Brava. Las playas urbanas de Lloret de Mar ofrecen a locales y visitantes, además de su atractiva belleza, actividades dirigidas gratuitas como zumba en las playas de Lloret y Fenals hasta el 15 de septiembre o yoga en Sa Caleta durante julio y agosto. Además de estas actividades gratuitas, Lloret de Mar también ofrece, a través de la Asociación medioambiental Xatrac, un amplio abanico de actividades en la playa de Fenals impartidas por biólogos marinos que ponen en valor el entorno marino de la localidad como snorkel de día y de noche, talleres infantiles y juveniles en la playa o el taller de biología marina que permite descubrir y conocer algunos de los organismos que habitan nuestro litoral observándolos de cerca en las rocas y dentro del laboratorio marino dotado de material científico y de guías de identificación. De sur a norte, las playas o calas que conforman el litoral de Lloret de Mar, todas ellas certificadas con la bandera azul, son: la playa de Santa Cristina y cala Treumal, la cala de Sa Boadella, la playa de Fenals, la playa de Lloret y la playa de Cala Canyelles. Además, este año como novedad, está prohibido fumar en todas las playas de Lloret de Mar con el objetivo de mejor la experiencia de los bañistas y contribuir a la sostenibilidad del Mediterráneo. Playa de Santa Cristina y Cala Treumal La Playa de Santa Cristina es uno de los lugares más emblemáticos de Lloret de Mar. Situada en un emplazamiento privilegiado, esta playa de fina arena dorada y aguas tranquilas es ideal para familias con niños pequeños. Además, la proximidad de la ermita de Santa Cristina añade un toque cultural e histórico a la visita. Muy cerca de Santa Cristina, se encuentra la pequeña pero encantadora Cala Treumal. Esta cala, de unos 400 metros de longitud, se caracteriza por su entorno salvaje, tranquilo y sus aguas transparentes, perfectas para el snorkel. Rodeada de pinos y vegetación mediterránea, Treumal ofrece un refugio de paz y belleza natural. Playa de Cala Sa Boadella En el litoral lloretense también destaca: Cala Sa Boadella. Esta playa combina la belleza natural de un entorno casi virgen con la tranquilidad y privacidad que buscan muchos visitantes. Su acceso, a través de un sendero, añade un toque de aventura a la experiencia. Playa de Fenals A tan solo unos minutos a pie del centro, la playa de Fenals ofrece una alternativa más tranquila a la bulliciosa playa de Lloret siendo la segunda playa más grande de la localidad. Rodeada de vegetación y protegida del viento por una colina, esta playa de 700 metros es perfecta para aquellos que buscan relajarse en un entorno cómodo que a la vez ofrece todos los servicios. Playa de Lloret La playa de Lloret es la más grande y conocida del municipio, situada en pleno corazón de la ciudad. Con más de 1,6 kilómetros de arena dorada y aguas cristalinas, es el lugar perfecto para disfrutar de una jornada de sol y mar. Esta playa cuenta con una amplia gama de servicios, incluyendo chiringuitos, restaurantes y actividades acuáticas, lo que la convierte en una opción ideal para familias y grupos de amigos. Sa Caleta Situada junto al icónico Castillo de Lloret, imagen icónica del municipio, se encuentra esta pintoresca cala con playa de arena dorada y aguas traslúcidas. Rodeada de pinos y formaciones rocosas y pequeñas embarcaciones de pescadores en la superficie, esta cala ofrece un entorno único y pintoresco. Perfecta para nadar y bucear, Sa Caleta es un rincón ideal para disfrutar de la belleza natural de la Costa Brava. Playa de Cala Canyelles

Canyelles es la playa más alejada del núcleo y la única con un puerto deportivo de la localidad.

Con el característico entorno que ofrece la Costa Brava es perfecta para familias y ofrece servicios como excelentes restaurantes a pie de playa y actividades acuáticas. La unión entre playas y calas y la mejor manera de desplazarse entre una y otra, y respirar así también la esencia de Lloret de Mar, es a través del camino de ronda, itinerario que recorre el litoral combinando miradores y pasarelas con espectaculares vistas sobre el mar con interesantes atractivos culturales como son el Castillo de Sant Joan, la Dona Marinera o los Jardines de Santa Clotilde. Lloret de Mar es un destino con grandes atractivos además de sus reconocidas playas y calas ya que cuenta con una rica oferta cultural, gastronómica y de ocio. Los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de actividades y servicios que complementan la experiencia de descubrir sus maravillosas playas.

