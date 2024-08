PLAYA Ampliar Las playas más desconocidas de Puerto Rico Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Puerto Rico, con su gran isla central donde se halla la capital, San Juan, y las pequeñas islas que la rodean, cuenta con cerca de 450 kilómetros de costa y playas de ensueño. La Playuela, en el extremo suroeste de la isla grande, junto con la emblemática Flamenco, en Isla Culebra, están consideradas como algunas de las mejores del mundo. Sin embargo, Puerto Rico cuenta con otros arenales idílicos y poco conocidos que esperan a ser descubiertos por aquellos viajeros a los que siempre les gusta elegir el camino menos transitado. Playa Negra, Vieques Rodeada de acantilados dorados y arbustos, la desconocida playa Negra es, como su nombre indica, de arena color cobalto, lo que le otorga un aspecto fascinante. Situada en la costa sur de la isla de Vieques, playa Negra ofrece un paisaje radicalmente distinto al de las clásicas playas de arena blanca que suelen encontrarse en Puerto Rico. Aquí, las olas color turquesa se entrelazan con las oscuras arenas, de origen volcánico. A un corto trayecto en coche —o una larga y pintoresca caminata— desde el pueblo de La Esperanza, este tramo de playa de tres kilómetros de extensión presenta algo de resaca, por lo que se recomienda precaución en el baño. Sin embargo, ofrece un entorno impresionante para tomar el sol o dar un tranquilo paseo. Playa El Combate, Cabo Rojo Playa El Combate forma parte del Bosque Nacional de Boquerón, en Cabo Rojo, situado en la idílica costa oeste de Puerto Rico. Esta playa es uno de los lugares favoritos de los lugareños, pero sigue siendo relativamente desconocida para los turistas, por lo que sus arenas y aguas permanecen bastante tranquilas incluso en temporada alta. La playa cuenta con aguas cristalinas y grandes arrecifes de coral, lo que la convierte en un paraíso para los amantes del buceo y el submarinismo. Orientada hacia el oeste, resulta un lugar privilegiado para contemplar las puestas de sol. Playa Pelícano, Ponce Sin infraestructuras a la vista, con arenas inmaculadas y aguas cristalinas, la playa de Pelícano, en la isla Caja de Muertos, visible desde la ciudad de Ponce, es perfecta para disfrutar de un magnífico día de playa en la zona al sur de Puerto Rico. Esta pequeña e impresionante playa tiene un oleaje especialmente suave, que proporciona unas condiciones perfectas para los bañistas. También ha sido reconocida como uno de los mejores arenales del mundo, en el que destaca su limpieza, lo que la ha llevado a convertirse en la primera playa del Caribe en recibir el prestigioso galardón Bandera Azul. Cayo Icacos, Fajardo Icacos es una isla deshabitada frente a la costa de Fajardo, en la costa este de Puerto Rico, a la que sólo se puede llegar en barco. Sus aguas cristalinas, que se mecen suavemente en un litoral paradisíaco con fina arena blanca, compensan, con creces, el trayecto. Cayo Icacos es el mayor y más pintoresco de todos los que forman parte de la Reserva Natural de La Cordillera, donde abundantes arrecifes de coral brindan la oportunidad perfecta para bucear y descubrir una gran variedad de vida marina, como tortugas marinas, peces multicolores y estrellas de mar. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.