Majestic Hotel & Spa Barcelona, premiado por su compromiso con la excelencia y la cultura

martes 13 de agosto de 2024 , 08:57h

El establecimiento ha sido reconocido como “Best Barcelona City Hotel” en los Travel + Leisure Awards 2024 y como “Hotel Cultural” por el Gremio de Hoteles de Barcelona.

Majestic Hotel & Spa Barcelona, el hotel de lujo del corazón de Barcelona que amalgama una sofisticada mezcla entre historia, cultura, arte y vanguardia ha sido galardonado con dos prestigiosos premios que destacan su compromiso con la excelencia y la cultura. En una ceremonia reciente, el Gremi d’Hoteles de Barcelona otorgó al Majestic la especialización de “Hotel Cultural”, reconociendo su significativa contribución al panorama cultural de la ciudad.

Este honor subraya el esfuerzo constante del Majestic por ofrecer una experiencia única y enriquecedora a sus huéspedes, priorizando la difusión de expresiones artísticas culturales locales y/o de alto interés cultural en sus instalaciones; y fomentando una propuesta y un programa cultural singular, de calidad y dinámico.

Además, por segundo año consecutivo, Majestic Hotel & Spa Barcelona ha sido reconocido como “Best Barcelona City Hotel” en los Travel + Leisure Awards 2024. Este premio, otorgado por una de las publicaciones más influyentes en el ámbito del turismo y la hospitalidad, reafirma la excelencia del hotel en todos los aspectos de su operación. Desde el servicio excepcional y la atención al detalle hasta el diseño elegante y las instalaciones de primer nivel, el Majestic sigue siendo la elección preferida de los viajeros exigentes que buscan una estancia inolvidable en Barcelona.

Un hotel premiado por la industria del lujo

Majestic Hotel & Spa Barcelona ha sido reconocido a lo largo de su historia por afamados premios de la industria del gran lujo. El año pasado, los Beyond Luxury Awards destacaron la oferta gastronómica del hotel con el premio al Mejor Brunch de hotel de lujo. Asimismo, la misma Travel + Leisure le otorgó el premio de ser el mejor hotel de Barcelona, y en 2022, consiguió alzarse entre los hoteles más exclusivos del mundo por la lista “Best 500 Hotels in The World”.

Además, recibió el Premio Villégiature 2022 a la mejor suite del mundo en honor a The Majestic Royal Penthouse; y se proclamó triunfador de los Beyond Luxury Awards al ser reconocido como el hotel con el Mejor Desayuno (Best Delicious Hotel Breakfast 2022), la Mejor Terraza (Best Hotel Terrace 2022) y el Mejor Hotelero del año (Best Hotelier of the Year 2022) por Pascal Billard, director general de Majestic.

Por otro lado, el hotel forma parte de la compañía Leading Hotels of the World, que cuenta con el mayor número de hoteles en la lista "Top 100" de World's Best, más de 70 premios en total, y 13 reconocimientos; y este 2024 ha sido reconocido por Travel + Leisure como uno de los 500 mejores hoteles del mundo.

Majestic Hotel & Spa Barcelona

Así es el Majestic de Barcelona, un hotel de inspiración decididamente histórica ubicado en el corazón del elegante Paseo de Gracia, que en su tiempo recibió a Ernest Hemingway y Antonio Machado, y tras una reforma de cinco años ejecutada por el interiorista Antonio Obrador, ha retomado su lugar en la iconografía de esta pequeña gran ciudad. Desde su apertura en 1918 pertenece a la familia Soldevila-Casals, así el hotel lleva más de 100 años formando parte activa de la arquitectura, la sociedad y la vida de Barcelona. Ubicado en un edificio de estilo neoclásico francés del Paseo de Gracia, son famosas sus vistas espectaculares a símbolos de la ciudad como la Sagrada Familia y la Casa Batlló.

Su amplia oferta gastronómica, dirigida por el Chef catalán Nandu Jubany, poseedor de una estrella Michelin, es una perfecta mezcla de cocina mediterránea de proximidad y de mercado, tradicional catalana y con toques internacionales, con opciones clásicas y contemporáneas. Su desayuno ha sido reconocido por los prestigiosos Prix Villégiature como el mejor desayuno en Europa 2018. En 2019, Prix Villégiature reconoció el hotel una vez más, nombrando a su recientemente renovada terraza en la azotea La Dolce Vitae, con sus vistas panorámicas de la ciudad, como la mejor terraza de hotel de Europa. Asimismo, la prestigiosa asociación de hoteles de lujo independientes a la que pertenece desde diciembre de 2014, The Leading Hotels of the World, le ha reconocido con el premio “Remarkably Uncommon” en su encuentro anual de miembros de 2018.

En materia de calidad y medioambiente, el hotel, que cuenta con las certificaciones ISO 9001 y 14001, siempre busca alternativas que protejan y cuiden su entorno: restaurante slow food Km.0, Spa con marcas respetuosas con el medio ambiente y sus “Majestic Experiences” para deslocalizar el turismo del centro de la ciudad, como “Farm to table”, una experiencia en la que visitar su huerto de Argentona y las bodegas de agricultura ecológica Alta Alella. Entre su equipo humano se fomenta el transporte verde con un parquin gratuito para bicicletas y patinetes y actividades saludables durante el año como clases de yoga, nutricionista…etc.