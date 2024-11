The One Palácio da Anunciada mejor hotel de lujo de Portugal

miércoles 13 de noviembre de 2024 , 10:18h

El establecimiento cinco estrellas de H10 Hotels en Lisboa The One Palácio da Anunciada ha sido galardonado por tercer año consecutivo como Best Luxury Hotel of the Year in Portugal por los Beyond Luxury Awards. Estos prestigiosos premios, que este año han celebrado su 4º edición, reconocen la excelencia de la hotelería de lujo en España y Portugal.

Un jurado independiente formado por expertos de reconocida trayectoria en la industria de la hotelería y el turismo de lujo ha sido el encargado de deliberar y decidir los reconocimientos otorgados entre los más de 60 hoteles candidatos, todos ellos de 5 estrellas y 5 estrellas Gran Lujo. En el caso de The One Palácio da Anunciada el jurado ha destacado “su compromiso con el diseño, el servicio y la excelencia” en la propuesta de lujo urbano que el hotel ofrece en la capital portuguesa.

En una ceremonia celebrada en El Palace Barcelona, Leandro Muñoz, General Manager del The One Palácio da Anunciada recibió el premio de la mano de Gonzalo Ocejo, miembro del jurado y VP Development en Preferred Travel Group.

Una experiencia de lujo sin igual en el centro de Lisboa

El emblemático The One Palácio da Anunciada conquista a los huéspedes por su ubicación, en un enclave privilegiado en el centro de Lisboa, y por sus magníficas instalaciones, las cuales conservan la esencia palaciega del edificio histórico en el que se emplazan, el Pálacio da Anunciada, construido en el siglo XVI y que ha sido meticulosamente rehabilitado recuperando algunos de los espacios más significativos del antiguo palacio. En este entorno de ensueño el cliente respira siglos de historia en un lugar único.

En The One Palácio da Anunciada los huéspedes pueden experimentar una estancia de lujo disfrutando de unas cómodas y elegantes habitaciones, así como de una selecta propuesta gastronómica, tanto en el Restaurante Condes de Ericeira, con una cocina de autor basada en la tradición portuguesa con toques mediterráneos, como en el O Jardim Wine Bar, que ofrece una amplia selección de tapas y vinos portugueses.

El hotel cuenta también con la Art Gallery The One, una galería de arte contemporáneo ubicada en la planta principal del edificio que alberga una exposición mensual itinerante y que se ha convertido en un punto de encuentro de artistas portugueses.

La experiencia se completa con un moderno Spa urbano que ofrece una cuidada propuesta de bienestar. Se trata del Despacio Spa at The One, un espacio que cuenta con todo lo necesario para mimar cuerpo y mente, tanto en la zona de aguas bañada de luz natural, como en la sauna finlandesa, la experience pool con hidroterapia, la ducha con cromoterapia y las dos salas de tratamientos, donde es posible disfrutar con los tratamientos de la exclusiva firma Natura Bissé Barcelona.