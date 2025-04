Escapadas especiales para disfrutar Sant Jordi

jueves 24 de abril de 2025 , 09:31h

Desde viñedos frente al mar hasta pueblos medievales o ciudades de cuento: Alella, Gerona y Pals ofrecen planes con historia, cultura y mucho romanticismo para celebrar el 23 de abril.

Sant Jordi es una de las festividades más emblemáticas de Cataluña. Cada 23 de abril, las calles se llenan de vida con familias, amigos y, sobre todo, parejas que pasean entre paradas de libros y rosas, en un gesto colectivo de amor, cultura y tradición. Aunque esta festividad se vive intensamente en todo el territorio catalán, cada municipio aporta su propio encanto, con propuestas y escenarios únicos que la convierten en una experiencia aún más especial. De hecho, hay destinos con una magia particular capaces de transformar Sant Jordi en una escapada inolvidable.

Alella: un destino vinícola con encanto

Alella, un pintoresco pueblo del Maresme próximo al mar y con un clima mediterráneo privilegiado, es perfecto para una escapada romántica. Su arraigada tradición vinícola y su Denominación de Origen propia —una de las más antiguas de España— lo convierten en un enclave ideal para celebrar Sant Jordi de forma diferente en pareja.

El Hotel Arrey Alella by Hotels CMC, ubicado en un maravilloso edificio rehabilitado que fue la sede de las históricas Cavas Signat, propone una estancia pensada para el máximo confort. Con 37 habitaciones, jardín, piscina y un ambiente tranquilo, es el refugio perfecto para desconectar. Su restaurante, Can Balcells, ofrece una cuidada propuesta gastronómica maridada con vinos de la propia D.O. Alella.

Además, Alella es también una excelente alternativa para quienes quieran visitar Barcelona durante Sant Jordi y vivir su ambiente literario sin renunciar a la calma: a solo 15 minutos de la capital catalana, permite disfrutar de un final de jornada íntimo, rodeado de viñedos y brisa marina.

Gerona: un Sant Jordi lleno de cultura y tradición

Para quienes buscan una celebración de Sant Jordi más urbana, llena de cultura, tradición y belleza arquitectónica, Gerona es una opción insuperable. Pasear por su casco antiguo durante esta festividad es como caminar por las páginas de un libro abierto: la ciudad se llena de paradas de libros, rosas, música en directo y actividades culturales que la convierten en uno de los principales focos de la celebración en Cataluña.

Recorrer el Call Jueu, subir la escalinata de la Catedral o caminar por la muralla ofrece una experiencia única. Gerona, con su aire medieval, sus puentes sobre el río Onyar y sus calles de piedra, recuerda también a los escenarios de la leyenda de Sant Jordi y no es difícil imaginar dragones y caballeros entre sus rincones.

Para disfrutar al máximo de esta escapada, una opción de alojamiento ideal es el Best Western Premier CMC Gerona. Moderno, funcional y cómodo, permite descansar tras una jornada intensa explorando la ciudad. Su ubicación y servicios lo convierten en una base perfecta para disfrutar de un Sant Jordi lleno de cultura, historia y romanticismo.

Pals: un rincón medieval en la Costa Brava

Con la llegada de la primavera, la Costa Brava se llena de color y vida. Entre sus pueblos más bonitos destaca Pals, un enclave que parece sacado de un cuento. Su patrimonio medieval evoca el espíritu caballeresco de la leyenda de Sant Jordi, y su entorno natural regala paisajes de postal.

Perderse por su casco antiguo, rodeado de murallas y calles empedradas, es como viajar en el tiempo. Aunque del castillo solo quedan vestigios, se conserva la imponente Torre de las Horas, desde donde se obtienen vistas espectaculares del entorno.

Para completar esta escapada, una opción ideal es alojarse en Mas Salvi by Hotels CMC, un hotel de cuatro estrellas situado en una masía del siglo XVII, rodeado de naturaleza. Ofrece 30 suites de lujo, spa, piscina exterior y un restaurante que apuesta por la cocina creativa con productos locales. Su ubicación, en plena sierra de Carmany y a tan solo 3 km del mar, permite disfrutar tanto de la montaña como de la playa. Como escribió Josep Pla: “Pals no vale una, sino cien visitas”. Como dijo el escritor empordanés Josep Pla, “Pals no vale una, sino cien visitas”.

Y no le faltaba razón: este pequeño pueblo, además de su valioso patrimonio, cuenta con playa y está rodeado de paisajes encantadores y extensos campos de arroz que completan una escapada primaveral perfecta.