TRS Ibiza Hotel reabre sus puertas y da la bienvenida a una nueva temporada

jueves 24 de abril de 2025 , 09:45h

Con la llegada del buen tiempo, la temporada de vacaciones da comienzo y los destinos vacacionales se preparan para recibir a los turistas que llegan en busca de nuevas experiencias y de disfrutar de un tiempo de calidad.

En este contexto, TRS Ibiza Hotel reabre sus puertas el 24 de abril, dando inicio a una nueva temporada. Ubicado en la orilla de la costa oeste de la isla, en Cala Gració, este exclusivo hotel, pionero en ofrecer una alternativa only adults de un nivel superior desde hace tres años, se ha consolidado como una alternativa trend y premium para quienes buscan una experiencia inolvidable en la isla pitiusa, perfecto para disfrutar de una escapada en pareja o en grupo de amigos.

El entretenimiento y la propuesta de ocio son uno de los pilares fundamentales del hotel, ofreciendo una experiencia sofisticada y vibrante de alta calidad, que se inspira en la esencia de Ibiza a través de un concepto de entretenimiento que rompe con lo convencional, gracias a actuaciones únicas y originales, sets de DJ, espectáculos coreografiados y música en vivo.

En el apartado gastronómico, TRS Ibiza Hotel mantiene su apuesta por la excelencia y la calidad, ofreciendo a sus huéspedes una experiencia culinaria cinco estrellas, incluida en su programa All inclusive, con sus restaurantes a la carta como Gaucho, para los amantes de la carne a la parrilla, Helios, con la mejor comida mediterránea, y Capricho, un showcooking internacional, además de la coctelería más selecta en sus diferentes espacios.

Reimaginando el turismo premium

El hotel cuenta con una joya inimitable en la que los amantes del famoso atardecer ibicenco disfrutarán como nunca: Gravity Sky Lounge continúa siendo uno de los espacios más icónicos de TRS Ibiza Hotel, que posee una privilegiada ubicación frente a la bahía de San Antonio, con unas vistas panorámicas de 180 grados de uno de los mejores atardeceres de la isla. Este excepcional espacio, donde se podrá degustar una selecta carta de cócteles de autor, está dibujado por los reflejos de su piscina infinita y el mar mediterráneo, y una selección de eventos exclusivos y espectáculos como Chic Cabaret Sunset Edition y actuaciones de música en vivo cada noche, que hacen de cada tarde y noche una experiencia única.

El bienestar y el ejercicio siguen siendo las prioridades de TRS Ibiza Hotel, con actividades fitness diarias, un gimnasio abierto 24/7 y el exclusivo Zentropia Palladium Spa & Wellness, todo pensado para equilibrar cuerpo y mente durante la estancia.

TRS Ibiza Hotel dispone del exclusivo programa The Signature Level, que brinda a los usuarios una selección de beneficios especialmente diseñados para llevar al siguiente nivel la experiencia All-inclusive. Estos huéspedes premium dispondrán de un servicio de check in y check out VIP, podrán disfrutar de accesos exclusivos a la zona de hamacas junto a la piscina IO, así como el acceso gratuito y con servicio preferencial en los espectaculares Zentropia Palladium Wellness & Spa, y al aclamado Gravity Sky Lounge, cuya infinity Pool y esmerado servicio de bar, harán de cada atardecer un momento único. Del mismo modo, este programa otorga prioridad de reserva en los restaurantes a la carta del resort, amenidades durante la estancia, reposición del minibar sin coste, y acceso a una selección de bebidas premium.

También, disponen del servicio DINE OUT, pensado para que los huéspedes puedan ampliar las fronteras de su experiencia all inclusive y tener acceso a otros establecimientos y experiencias fuera del propio hotel y repartidos por toda la isla de Ibiza: desde espacios gastronómicos tan icónicos como TATEL Ibiza o EPIC Infinity Lounge, entre muchos otros, al acceso a eventos y fiestas en los icónicos Ushuaïa Club o en HÏ Ibiza.