El restaurante La Xida Abre sus puertas tras el periodo vacacional

El restaurante fusión asturiano mexicano abre de nuevo sus puertas tras las vacaciones para seguir siendo punto de encuentro de reuniones en la capital. En pleno barrio de Salamanca, se podrá disfrutar de delicias fusión como su famosa torta de cachopo, su ceviche de palmitos y mango o su chorizo asturiano a la sidra.

En López de Hoyos con Serrano reabre sus puertas tras las vacaciones “La Xida”, el primer restaurante de Madrid que fusiona la rica tradición culinaria de Asturias con los vibrantes sabores de México.

Una vuelta que hace que la Xida siga siendo un punto de encuentro para los madrileños. Desde su apertura, se ha convertido en un referente para quienes buscan disfrutar de una cocina fusión que sorprende y conquista paladares. Afterworks, cenas de amigos o familia; los planes en La Xida son infinitos, gracias también a su ambiente y decoración.

La mezcla de ingredientes frescos, técnicas culinarias innovadoras y la pasión por la gastronomía se combinan para ofrecer una experiencia gastronómica única en el corazón de Madrid.

Entre sus entrantes estrella se encuentran sus famosas croquetas fusión, sus tortos asturianos con picadillo mexicano o su cazuelita de queso fundido con chorizo asturiano. De sus tacos destacan sus tacos gobernador y sus tacos de cachopo, ambos espectaculares y platos estrella de la carta. Y, entre los platos más contundentes no puede faltar el aguachile verde de gamba, el ceviche rojo o la torta de cachopo. Por último, los postres no se quedan atrás en lo que a fusión se refiere. El coulant de tarta de queso cabrales es todo un espectáculo, elaborada al momento con queso cabrales D.O. y acompañada de mermelada de Jamaica y nueces garrapiñadas.

En definitiva, “La Xida” es el lugar ideal para reunirse tras la vuelta de las vacaciones. Una mezcla perfecta de ambiente y gastronomía que ayudará a evadirse del ajetreo diario.