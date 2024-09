Noticias desde el Festival de San Sebastián: Presentación oficial. Premio Sebastiane. Y más…

lunes 09 de septiembre de 2024 , 07:19h

Presentación Oficial de la 72 edición

Además de los Premios Donostia Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Cate Blanchett, han confirmado su presencia en la 72ª edición del Festival de San Sebastián Pamela Anderson, Monica Bellucci, Jamie Campbell Bower, Johnny Depp, Andrew Garfield, Isabelle Huppert, Noémie Merlant, Ángela Molina, Franco Nero, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Will Sharpe y Tilda Swinton.

Cineastas como Jacques Audiard, Sean Baker, Edward Berger, Leos Carax, Gia Coppola, Costa-Gavras, Audrey Diwan, Arnaud Desplechin, Mati Diop, Adam Elliot, Coralie Fargeat, Payal Kapadia, Dea Kulumbegashvili, Mike Leigh, Joshua Oppenheimer, François Ozon, Mohammad Rasoulof, Walter Salles, Jane Schoenbrun o Paolo Sorrentino presentarán sus películas ante el público y los medios de comunicación.

Una proyección especial de ‘120 battements par minute (120 pulsaciones por minuto)’ conmemorará el 25º aniversario del Premio Sebastiane

En 2024 hay catorce películas candidatas al Premio Sebastiane 2024: dos en New Directors: Bagger Drama y Por donde pasa el silencio; cinco en Horizontes Latinos (Cidade; Campo; El Jockey; Los domingos mueren más personas; Ramón y Ramón y Reas); tres en Zabaltegi-Tabakalera (I Saw The TV Glow, Sombra grande y Boku No Ohisama); una en Perlak (Emilia Pérez); y tres en Made in Spain (Norberta; Orgullo Vieja; Reír, cantar, tal vez llorar). El jurado estará compuesto por integrantes de Gehitu y los actores Eneko Sagardoy y Anna Castillo, y la entrega del premio se desvelará en Bidassoa Taproom el viernes 27 a las 19:00 horas.

El sábado 30 de septiembre del año 2000, Gehitu (asociación de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales del País Vasco) otorgó en el marco del Festival de San Sebastián el primer premio Sebastiane para reconocer la película que mejor reflejara “la realidad social de la homosexualidad”. De Krámpack (Cesc Gay, 2000) a 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola, 2023), de la primera a la última galardonada, el premio, en coherencia con la propia asociación, ha ampliado el campo de reconocimiento, atendiendo a las realidades, libertades y progresos también de personas trans, bisexuales e intersexuales, de todas las incluidas en el colectivo LGBTIQA+.

El 25º aniversario de este galardón pionero en España se celebrará con una proyección especial de la película 120 battements par minute (120 pulsaciones por minuto), ganadora del Premio Sebastiane en 2017, el domingo 22 en los Cines Príncipe (18:15 horas), y contará con la presencia de su director, Robin Campillo, y de su protagonista, Nahuel Pérez Biscayart.

Acto de apoyo al cine argentino el martes 24, ante el desmantelamiento de su industria

El Festival de San Sebastián dedicará este año a Argentina su Focus on, la iniciativa por la que un grupo de profesionales procedentes de un país, región o territorio acude al Festival para extender su red de contactos profesionales y participar en las actividades de Industria. Atendiendo a la situación excepcional que vive el cine argentino de parálisis de proyectos y falta de apoyo por parte del Gobierno argentino, se tratará de una edición especial de la iniciativa, un Focus on + en el que, en colaboración con Gabriel Hochbaum y la participación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, además de a productoras, se invitará a cineastas y periodistas.

Junto a la delegación, el Festival activará el día 24 una jornada de apoyo al cine argentino, coincidiendo con el estreno en la Sección Oficial de la película de Diego Lerman El hombre que amaba los platos voladores. El cóctel de dirección acogerá a la delegación argentina, se realizará una concentración en las escaleras del Auditorio Kursaal y a continuación se proyectará en los cines Trueba la película Traslados. La no ficción dirigida por Nicolás Gil Lavedra, que se estrena en Argentina mañana, tendrá su estreno internacional en San Sebastián e indaga en los conocidos como vuelos de la muerte, “la más cruel y efectiva metodología de asesinato y desaparición de personas ejecutada por la última Dictadura Cívico Militar Argentina”. El pase estará acompañado de una presentación y un coloquio por parte del equipo de la película, encabezado por su director y por la productora Zoe Hochbaum.

Conversaciones de la 72ª edición del Festival

La sección Conversaciones de la 72ª edición del Festival de San Sebastián incluye un extenso programa de charlas que ahondarán en los procesos creativos de cineastas como Sean Baker, Leos Carax, Laura Carreira o Jane Schoenbrun. Además, en otras sesiones se abordarán asuntos como la producción desde una perspectiva feminista e interseccional, la inclusión en la industria cinematográfica o el tratamiento que reciben los festivales en las redes sociales, así como cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial, la dirección de casting, el glamour, la cartelería de películas, la música y el cine o el boom de las series de crímenes en España.

Conversaciones es un apartado organizado por el área Pensamiento y Debate, en el que el Festival de San Sebastián enfatiza su carácter como lugar de encuentro, generación y transmisión de conocimiento, además de interrogarse a sí mismo y tratar de ofrecer respuestas de futuro ante un panorama cinematográfico cambiante.

Ikastetxeak Belodromoan conectará al público escolar con el espacio exterior

Miles de niñas y niños de entre 6 y 11 años disfrutarán en el Velódromo de la proyección de una película que vincula cine y ciencia en una actividad coorganizada por el Festival de San Sebastián, el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Filmoteca Vasca. En esta ocasión, Ikastetxeak Belodromoan se centrará en la vida extraterrestre, un tema tan clásico para el cine como de actualidad para la ciencia moderna.

La pantalla gigante del Velódromo acogerá la proyección de Alan giza antena (El incidente alienígena del pequeño Alan / Little Allan - The Human Antenna), una película danesa de animación dirigida por Amalie Næsby Fick sobre la relación de una niña extraterrestre con un niño de 11 años y su vecino especialista en OVNIS. La proyección de la película, doblada al euskera, irá acompañada de una original presentación que contará con varias sorpresas. Durante las sesiones, el velódromo se convertirá por un instante en un observatorio astronómico improvisado para conectar con la inmensidad del universo y cuestionarnos, desde una perspectiva científica, sobre la posibilidad de que haya vida en otros planetas.

La científica invitada en esta nueva edición será la astrónoma Naiara Barrado-Izagirre de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Barrado trabaja desde hace años en el Grupo de Ciencias Planetarias de la Escuela de Ingeniería de Bilbao centrándose en el estudio de la dinámica atmosférica de Júpiter. Para ello utiliza datos de misiones espaciales como el Telescopio Espacial Hubble y las sondas Cassini o Juno, así como observaciones con múltiples telescopios situados en Tierra. Las imágenes astronómicas se recolectan tanto en observatorios profesionales como amateur repartidos por todo el mundo y contribuyen a la base de datos IOPW/PVOL gestionada desde su propio grupo de investigación. Ella será la encargada de guiarnos en este viaje cósmico previo a la proyección.