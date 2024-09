Vuelve Caryl Churchill a la escena española de la mano de Enebro Teatro

lunes 09 de septiembre de 2024 , 07:21h

La compañía madrileña Enebro Teatro mostrará en octubre de 2024 la obra What If If Only de Caryl Churchill en el teatro Lagrada de Madrid, en lo que será su estreno en nuestro país, dentro de la undécima edición de la Muestra de Creación Escénica Surge Madrid en otoño de la Comunidad de Madrid. Se presentará en programa doble junto a la pieza Akademia, basada en una idea que aparece en la obra Gotcha de Barrie Keeffe. Esta doble propuesta está dirigida por Indalecio Corugedo y protagonizada por Emilia Uutinen, Néstor Goenaga, Carlos Manrique y Alejandro García. Las funciones serán los días 5 y 6 de octubre.

Enebro Teatro rinde homenaje con este programa doble al Royal Court londinense, presentando en el mismo escenario la obra inspirada en un texto de Barrie Keeffe, uno de los dramaturgos de la primera época de esta institución británica, y la obra de Caryl Churchill, cuyas piezas han nutrido la programación del Royal Court desde su apertura.

What If If Only es la última pieza teatral de Caryl Churchill, y se estrenó en el Royal Court en 2021. Esta obra supone el desarrollo dramático de una realidad externa en la que la enfermedad preside la vida cotidiana. Un Scrooge solitario en un mundo acosado por guerras y enfermedades se enfrenta, como el protagonista de Un cuento de Navidad de Dickens, a tres fantasmas o posibilidades diferentes, un “presente” y “otros dos futuros alternativos”, tres situaciones compatibles o no con la realidad actual.

Akademia recoge el ambiente teatral que nutre la escena londinense durante la década de 1970, en que el teatro (principalmente el que se produce en el Royal Court y el National Youth Theatre) se convierte en un instrumento de protesta contra las nuevas políticas del gobierno. Esta pieza adopta una idea plasmada en la obra Gotcha de Barrie Keeffe y la traslada desde el mundo de la enseñanza media privada londinense de aquellos años al de la enseñanza universitaria privada en la España actual.

CARYL CHURCHILL, nacida en Londres en 1938, es una dramaturga británica que utiliza técnicas no naturalistas para hablar de temas relacionados con abusos de poder. Sus primeras y más celebradas obras son Cloud Nine (1979), Top Girls (1982), Serious Money (1987), Blue Heart (1997), Far Away (2000) y A Number (2002), por las que fue considerada como una de las más relevantes e innovadoras dramaturgas de la escena contemporánea. En 2009 escribió una obra de diez minutos, Seven Jewish Children, que explora la historia de Israel, y que acaba con el ataque israelí sobre Gaza; este texto fue estrenado en la escena española por Enebro Teatro.