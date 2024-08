En el Festival de San Sebastián: Velódromo. Puxika Gorria. Perlak

miércoles 21 de agosto de 2024 , 09:03h

El Velódromo acogerá en la 72ª edición del Festival de San Sebastián los estrenos de la serie Celeste y del primer episodio de la decimoprimera temporada de Go!azen, además del largometraje Marco, que cerrará Perlak fuera de concuso, y la película de clausura de la Sección Oficial, aún por anunciar.

Además, el auditorio con capacidad para 3.000 personas también será el escenario del tradicional Concierto & Proyección organizado junto a Euskadiko Orkestra y la Fundación SGAE, que por primera vez tendrá carácter vespertino, y de las sesiones matinales de Ikastetxeak Belodromoan.

Concierto & Proyección e Ikastetxeak Belodromoan

Además de los mencionados pases, el Velódromo acogerá una vez más el Concierto & Proyección organizado junto a Euskadiko Orkestra y la Fundación SGAE, que tendrá lugar el sábado 21 de septiembre a las 18:00 horas. El espectáculo aúna la interpretación sinfónica de bandas sonoras y un montaje de escenas de las películas que las inspiraron. La entrada es gratuita pero será preciso recoger la invitación correspondiente, disponibles del 14 al 20 de septiembre en el punto de información del Festival de San Sebastián en el Kursaal, así como en la oficina de Donostia Turismo en el Boulevard donostiarra y el mismo día del concierto en el propio Velódromo.

Finalmente, el Velódromo también será el escenario matinal de Ikastetxeak Belodromoan, iniciativa que permite a miles de niñas y niños de entre 6 y 11 años disfrutar de la proyección de una película que vincula cine y ciencia. Estas sesiones coorganizadas por el Festival de San Sebastián, el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Filmoteca Vasca pretenden transmitir una imagen positiva de la ciencia a las y los escolares del territorio, además de mostrar la fuerte vinculación de la ciudad con la investigación científica.

El Festival ofrecerá de nuevo el servicio de la ludoteca Puxika Gorria para favorecer la conciliación familiar de las personas acreditadas

El Festival de San Sebastián, el Museo San Telmo, ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), la asociación Red Balloon Alliance y CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) vuelven a impulsar, en colaboración con Ludoteka Zorionak Kids & Party, Puxika Gorria, el servicio de ludoteca de actividades creativas que tendrá lugar entre el 20 y el 27 de septiembre 2024.

En su sexta edición, Puxika Gorria volverá a realizar sus actividades en el Museo San Telmo en un espacio de 120 metros cuadrados, donde se habilitará un espacio interior con terraza cubierta. El objetivo del servicio es favorecer la conciliación familiar durante la celebración del Festival y estará dirigido a las hijas e hijos de las personas acreditadas, y al personal de la organización del Festival.

Este año el servicio de ludoteca se abrirá al público general el sábado 21 y el domingo 22 por la tarde. Si se tiene entrada para una de las sesiones del Festival del sábado o el domingo, se ofrecerán tres horas -de 15:00 a 18:30- de ludoteca gratuita (hasta completar aforo). Es imprescindible reservar previamente plaza y presentar la entrada comprada.

Sección Perlak del Festival de San Sebastián

La Palma de Oro y una amplia representación del palmarés del último Festival de Cannes, el Oso de Plata-Gran Premio del Jurado de la Berlinale o el Cristal al mejor largometraje en Annecy competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián junto a otras películas seleccionadas en la Mostra de Venecia y el Festival de Toronto, entre otras citas.

Andrea Arnold, Jacques Audiard, Sean Baker, Francis Ford Coppola, Emmanuel Courcol, Adam Elliot, Coralie Fargeat, Payal Kapadia, Mohammad Rasoulof, Walter Salles, Hong Sangsoo, Paul Schrader y Paolo Sorrentino mostrarán sus largometrajes en una sección que incluirá tres títulos fuera de concurso: Marco, con el que Jon Garaño y Aitor Arregi clausurarán Perlak en el Velódromo; el filme de animación The Wild Robot (Robot salvaje), de Chris Sanders, y la no ficción Maria Callas: Letters and Memories, de Tom Volf y Yannis Dimolitsas.

Klasikoak programará ‘The Piano’ de Jane Campion …

La sección Klasikoak del Festival de San Sebastián acogerá las versiones restauradas de Tasio, de Montxo Armendáriz, que inaugurará la sección; Tatuaje, primera aventura de Pepe Carvalho / Tatuaje, the First Adventure of Pepe Carvalho, de Bigas Luna; The Piano (El piano), de Jane Campion; Sha Fu / The Woman of Wrath (Matar al marido), de Tseng Chuang-Hsiang; Surcos / Furrows, de José Antonio Nieves Conde, y Un rêve plus long que la nuit, de Niki de Saint Phalle.

Además de las retrospectivas, una de las señas de identidad del certamen, el Festival de San Sebastián rescata desde 2018 clásicos antiguos y modernos de la historia del cine universal. En su 72ª edición, 40 años después de su estreno en el Festival de San Sebastián, la película Tasio (Montxo Armendáriz, 1984), restaurada por la Filmoteca Vasca, inaugurará Klasikoak el sábado 21 en el Teatro Victoria Eugenia, tras haber sido seleccionada en los festivales de cine clásico más prestigiosos: Cannes Classics del Festival de Cannes, Cinema Ritrovato de Bolonia y el Festival Lumière de Lyon, donde se proyectará en octubre.

En colaboración con la Filmoteca de Catalunya, se recuperará Tatuaje, primera aventura de Pepe Carvalho / Tattoo, the First Adventure of Pepe Carvalho (Bigas Luna, 1978), el primer largometraje del cineasta catalán, basado en la novela homónima de Manuel Vázquez Montalbán, que participó en el guion junto a Bigas Luna y Josep Ulloa.