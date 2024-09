Más de 100 empresas gallegas y seis espacios protegidos en la nueva ruta de ecoturismo

jueves 19 de septiembre de 2024 , 23:10h

Se celebró la segunda Comisión de Seguimiento, en este 2024, de la marca turística España Verde, que este año coordina la comunidad autónoma gallega. En el encuentro también participaron, además del director de Turismo de Galicia, la viceconsejera de Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, Lara Martínez; el director general de Turismo del Gobierno de Cantabria, Gustavo Cubero; el viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Agirrezábal y el subdirector general de Marketing de Turespaña, Enrique Ruíz.

En el encuentro se dio cuenta de la actividad llevada a cabo en estos meses en los que se está avanzando en uno de los proyectos centrales de esta etapa, como el Corredor de Ecoturismo de la España Verde, con el que se pretende crear la mayor ruta ecoturística de Europa con la financiación de fondos Next Generation. En estos momentos hay un total de 331 empresas turísticas locales ubicadas en los 25 espacios protegidos participantes de las cuatro comunidades autónomas.

De estas empresas, 114 son gallegas y están situadas en seis espacios protegidos: Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, Reserva da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Orobio e do Courel, Xeoparque Montañas do Courel, Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá e Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos y Terras do Burón.

Sostenibilidad

Las empresas están ultimando los productos que formarán parte de esta gran ruta que atravesará los principales lugares de interés natural de la España Verde con actividades vinculadas a la observación de la fauna o actividades de turismo activo, entre otras.

Xosé Merelles destacó el compromiso de Galicia por ahondar en los próximos meses en la internacionalización de esta marca conjunta del norte peninsular alrededor de recursos similares como el Camiño do Norte, el patrimonio histórico artístico o mismo el surf, con distintos viajes de prensa y familiarización en colaboración con las oficinas de turismo en España para los principales mercados emisores como Alemania, Italia, Suiza, Francia o Austria, entre otros. También explicó que se llevará a cabo una acción de destino con marcado carácter gastronómico en Oporto, entre otras actuaciones.